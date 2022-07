Dziś długo wyczekiwany przez uczniów dzień, którzy zakończyli swoją edukację w szkołach podstawowych i oczekują na wyniki rekrutacji do szkół średnich. Poznań niestety nie stanął na wysokości zadania i… oblał egzamin.

Rekrutacja do szkół średnich - wyniki. Poznań oblał egzamin

Uczniowie, którzy jeszcze nie tak dawno temu podchodzili do pierwszego poważniejszego egzaminu w ich życiu w końcu poznali wyniki, które udało im się uzyskać. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały już opublikowane, a w związku z tym - rozpoczyna się ostatni etap rekrutacji do szkół średnich. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych są ogłaszane w zależności od regionu i część uczniów dowiedziała się już, czy dostali się do wymarzonej szkoły, a pozostali muszą jeszcze chwilę zaczekać.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji do szkół podstawowych jest różny w zależności od regionu. Pierwsze pojawiają się 19, natomiast ostatnie 22 lipca.

Zaczekać niestety muszą uczniowie, którzy składali podanie do szkół średnich w Poznaniu. Choć wyniki naboru w Poznaniu powinny być dostępne już dzisiaj, od godziny 10:00, to system, jak co roku zresztą - zawiódł, a wyników jak nie było - tak nie ma.

Wyniki naboru do szkół średnich - Poznań kolejny rok z rzędu mierzy się z „konserwacją systemu”

Absolwenci szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w jakiejkolwiek z poznańskich szkół średnich wiedzą doskonale, że wyniki naboru są ogłaszane pod adresem nabor.pcss.pl. Dziś jak co roku, każdy oczekujący chwilę po 10:00 odwiedził serwis, aby sprawdzić, czy dostał się do wymarzonej szkoły - i jak co roku okazało się, że strona nie działa.

Odwiedzających stronę z wynikami naboru do poznańskich szkół średnich wita krótki komunikat: „Konserwacja systemu. Przepraszamy za utrudnienia. Wracamy za chwilę.”

Taki komunikat zobaczą uczniowie, którzy zechcą sprawdzić wyniki rekrutacji do szkół średnich w Poznaniu (Źródło: nabor.pcss.pl)

Co się dzieje z systemem ogłaszania wyników naboru, że każdego roku sytuacja jest identyczna? Dlaczego konserwacja systemu jest przeprowadzana akurat w godzinach, kiedy strona powinna funkcjonować bez najmniejszego zarzutu?

Trudno mówić tutaj o jakichkolwiek przeciążeniach - wszak serwis ładuje się bez zarzutu i nie wyświetla błędów (przekroczenia czasu odpowiedzi od serwera etc.). Możliwe zatem, że dane które powinny być publiczne od 10:00 są jeszcze ładowane na serwery - stąd coroczne opóźnienie.

W jaki sposób sprawdzić wyniki naboru do szkół średnich?

Najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym rozwiązaniem jest… spacer do szkoły, do której absolwent ósmej klasy aplikował. Analogowe rozwiązania polegające na wywieszeniu kartki z listą zakwalifikowanych uczniów nigdy nie zawodzą - czego niestety nie można powiedzieć o cyfrowym odpowiedniku.

Warto pamiętać, że zakwalifikowanie ucznia nie wiąże się z jego ostatecznym przyjęciem. Absolwent ósmej klasy powinien w takiej sytuacji złożyć do szkoły ponadpodstawowej odpowiedni zestaw dokumentów, który pozwoli zakończyć rekrutację i rozpocząć naukę w wymarzonej szkole już niedługo, bo 1 września.

Źródło: inf. własna