Jak co miesiąc w katalogu Xbox Game Pass pojawi się kilka nowości, a równocześnie zniknie kilka innych tytułów. Niestety we wrześniu będą wśród nich mocne produkcje.

Microsoft zadbał o to, by w Xbox Game Pass na wrzesień 2023 nie zabrakło mocnych nowości. W pierwszym powakacyjnym miesiącu zagramy między innymi w Lies of P, Starfield czy Payday 3. Niestety straty też będą duże.

Te gry znikną z Xbox Game Pass we wrześniu

Jedną z najboleśniejszych strat bez wątpienia będzie Sid Meier’s Civilization VI. Strategia wymagająca poświęcenia jej mnóstwa czasu zniknie z oferty już niebawem, więc rozpoczynanie zabawy w tym momencie może już właściwie mijać się z celem. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku symulatora Train Sim World 3, umożliwiającego spróbowania swoich sił w roli kolejarza.

Warto za to dać szansę grze Metal Hellsinger. To nietypowa strzelanka, która ma w sobie wiele z gry rytmicznej. W tej produkcji chodzi nie tylko o to, by wyeliminować przeciwników, ale też by oddawać strzały w odpowiednich momentach. Dla miłośników dynamicznej akcji i ciężkich brzmień – pozycja obowiązkowa.

Na pewno warto też wspomnieć o polskim „indyku” zatytułowanym Tainted Grail: Conquest. To mikstura łącząca w sobie elementy erpega, karcianki i roguelike’a, dla której tłem jest świat znany z planszówki Tainted Grail: The Fall of Avalon. Gra zebrała bardzo dobre recenzje, ale nie zyskała dużej popularności.

Na wzmiankę zasługuje również Aragami 2. To bardzo przyjemna skradanka, w której przejmujemy kontrolę nad wojownikiem obdarzonym wyjątkowymi umiejętnościami. Wydarzenia obserwujemy tu z perspektywy trzeciej osoby, a bawić można się w pojedynkę lub w dwójkę (w trybie kooperacji).

Listę znikających produkcji uzupełniają jeszcze: (symulator kultu) Amazing Cultivation Simulator, (detektywistyczna przygodówka) Danganronpa V3, (zręcznościowa strzelanka) DC League of Super Pets oraz (taktyczne RPG) Fuga: Melodies of Steel.

Podsumowując, tylko do 15 września 2023 roku możemy zagrać w:

Amazing Cultivation Simulator

Aragami 2

Danganronpa V3

DC League of Super Pets

Fuga: Melodies of Steel

Metal Hellsinger

Train Sim World 3

Sid Meier’s Civilization VI

Tainted Grail: Conquest

Czy któryś z tych tytułów trafił właśnie na pierwsze miejsce twojej listy gier do sprawdzenia?

Źródło: Xbox