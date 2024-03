Brakowało Wam pokazów nowych gier? Narzekaliście na dość słabo wyglądającą dalszą część 2024 roku i brak ciekawych premier? No to Xbox ma da Was niespodziankę – zapowiedziano właśnie Xbox Partner Preview, z prezentacjami kilku naprawdę mocnych tytułów, jeszcze w tym tygodniu.

Zauważyliście, że coś ostatnio zrobiło się cicho w świecie elektronicznej rozrywki? I mam tu na myśli raczej brak zapowiedzi nowych tytułów czy głośnych pokazów tych nadchodzących, bo złych wiadomości o kolejnych zwolnieniach i anulowanych projektach z pewnością nie brakuje. Nie da się nie zauważyć, że branża gier przeżywa spory kryzys. Tym bardziej jednak należy trzymać kciuki za wszystkie pozostające w produkcji gry, które ponoć szykowane są na ten i następny rok. Dokładnie tak jak teraz, gdy Xbox zapowiedział właśnie nielichą prezentację.



Path of Exile 2 - jeden z głównycb aktorów pokazu

Nowa edycja Xbox Partner Preview z mocnymi tytułami

Nie wiem, czy pamiętacie, ale pod koniec 2023 roku, w ramach pokazu gier od partnerów Xboxa zobaczyliśmy między innymi pierwsze fragmenty rozgrywki z Metal Gear Solid Delta: Snake Eater i Ark: Survival Ascended, poznaliśmy datę premiery Like a Dragon: Infinite Wealth i zobaczyliśmy zwiastuny kilka innych nadchodzących zaraz tytułów z Alan Wake i Robocop: Rogue City na czele.

Nowa, marcowa edycja tej imprezy zapowiada się jeszcze lepiej, bo pośród zaprezentowanych tytułów mają znaleźć się takie potencjalne hity (i to nie tylko na Xboxa) jak choćby od dawna oczekiwane Path of Exile 2, niesamowicie wyglądające Kunitsu-Gami: Path of the Goddess od Capcomu czy Tales of Kenzera: ZAU – niewielki projekt, za którym stoi ator znany z roli Bayeka z Assasssin’s Creed Origins. Poza tym zobaczymy także grę The First Berseker: Khazan oraz kilka innych, nie sprecyzowanych jeszcze tytułów. A wszystko to już w tę środę, 6 marca 2024 roku, o godzinie 19:00! Pokaz będzie można zobaczyć na Youtube (na kanale Xbox) oraz na Twitchu. Będziecie oglądali?

Źródło: Xbox