XCOM 2 to w swoim gatunku już klasyka. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji jej sprawdzić, teraz możecie zrobić to za darmo.

XCOM 2 i Insurmountable za darmo na Epic Games Store

Epic Games Store, jak co czwartek, zaktualizował ofertę dotyczącą swojej cyklicznej promocji. I trzeba przyznać, że dawno nie było tak ciekawie.

Tym razem gracze posiadający konto w omawianym sklepie mają bowiem możliwość przypisania do niego XCOM 2 i Insurmountable. Oferta obowiązuje przez tydzień, do 21 kwietnia do godziny 17:00 naszego czasu.

XCOM 2, czyli świetna strategia

XCOM 2 zalicza się do najlepszych gier strategicznych ostatnich lat. O produkcji przygotowanej przez Firaxis Games powiedziano i napisano już wiele dobrego. Jeśli jednak do tej pory się w to nie zagłębialiście, to zaległości nadrobicie w naszej recenzji.

Najlepiej jednak skorzystajcie z promocji i poszerzcie swoją kolekcję, turowe starcia z obcymi okupującymi Ziemię dają tu naprawdę sporo frajdy. Zwłaszcza te wygrane, do czego potrzeba jednak odpowiedniej taktyki i właściwego władania zespołem składającym się z żołnierzy pięciu różnych klas. No i odpowiedniego zarządzania ich ekwipunkami.

Insurmountable. Co to za gra?

Insurmountable dla większości graczy brzmi zapewne bardziej tajemniczo. Co to za gra poza tym, że aktualnie darmowa? Nowsza, bo miała premierę w zeszłym roku (a na konsolach nawet jeszcze nie zadebiutowała, ale ma się to zmienić).

Przygotowana przez ByteRockers' Games produkcja pozwala graczom wcielić się w alpinistę, którego zadaniem jest rzecz jasna zdobywanie szczytów (trzech). Pod względem gatunku mowa o przygodówce typu roguelike zawierającej również elementy survivalowe. Nie jest lekko, bo nie dość, że trzeba liczyć się z dynamicznym systemem pogodowym, cyklem dnia i nocy i losowymi zdarzeniami, gra została wzbogacona o mechanikę permanentnej śmierci, a środowisko jest generowane proceduralnie.

Źródło: epicgames, ByteRockers' Games