Xiaomi Electric Scooter 4 i Electric Scooter 4 Lite to najnowsze hulajnogi elektryczne producenta, którego modele cieszą się bardzo dużą popularnością w naszym kraju. To propozycje na co dzień – skrojone pod podstawowe potrzeby.

Xiaomi Electric Scooter 4 – nowa hulajnoga elektryczna debiutuje w Europie

Co mają do zaoferowania nowe hulajnogi elektryczne tego popularnego producenta? Xiaomi Electric Scooter 4 może pochwalić się większymi niż u poprzednika kołami (10 cali) oraz silnikiem o mocy 600 W. Efekt: maksymalna prędkość do 20 km/h, pokonywanie wzniesień do 16 proc. i zasięg do 35 km na jednym ładowaniu. Dodatkowym atutem jest stosunkowo niewielka waga, która wynosi 17,3 kg.

Tymczasem model Xiaomi Electric Scooter 4 Lite – osadzony na mniejszych, 8,5-calowych kołach – wyposażony jest w 300-watowy silnik i mniejszy akumulator. W rezultacie, hulajnoga ta jest zdolna do pokonywania mniejszych wzniesień (do 14%) oraz ma maksymalny zasięg wynoszący 20 km. Ten pojazd będzie jednak lżejszy (waży poniżej 16 kg) i tańszy.

Ile kosztują hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 4 i 4 Lite?

No właśnie – jak kształtują się ceny tych nowych modeli? Na razie mamy dane na włoski rynek i tam:

Xiaomi Electric Scooter 4 kosztuje 549,99 euro

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite kosztuje 449,99 euro

Zarówno Xiaomi Electric Scooter 4, jak i jej wariant "Lite", ma pełne oświetlenie, podwójne hamulce (z systemem E-ABS i tarczowymi hamulcami z tyłu), praktyczny panel sterowania oraz podest tak szeroki, że dwie stopy mieszczą się obok siebie. Producent zachwala także szybkie i wygodne składanie.

Nowe modele dołączają do obecnego dostępnej już na rynku od pewnego czasu hulajnogi Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Ta może pochwalić się 700-watowym silnikiem, pokonywaniem wzniesień do 20 proc. i zasięgiem dochodzącym do 55 km.

