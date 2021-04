Ogłoszenie konsoli Xiaomi G Box wieńczy tydzień wielkich zapowiedzi w obozie Chińczyków. I zdecydowanie zasługuje na miano wisienki na torcie. Oto czego udało nam się dowiedzieć.

Konsola Xiaomi G Box – czy zagrozi Xboksom i PS5?

Cóż to jest za tydzień dla fanów Xiaomi. Najpierw premiera flagowego smartfona Mi 11 Ultra i opaski Mi Band 6, później składany telefon, a wczoraj jeszcze Chińczycy zapowiedzieli, że pracują nad inteligentnym samochodem elektrycznym. To nie koniec niespodzianek: dziś dowiedzieliśmy się o konsoli do gier. I to nie jakiejś zabawce – Xiaomi G Box ma stanąć do walki z najważniejszymi rywalami.

Dość powiedzieć, że pomimo stosunkowo niewielkich gabarytów konsola Xiaomi Mi Box ma być wydajniejsza od PlayStation 5 i Xbox Series X. Nie znamy jeszcze dokładnej specyfikacji, ale taka zapowiedź na pewno robi wrażenie. Istotne jest też to, że w przeciwieństwie do wielu pojawiających się ostatnio urządzeń do gier, nie bazuje na Androidzie, lecz na specjalnie zoptymalizowanej pod kątem gamingu wersji systemu operacyjnego z rodziny Windows. Kto wie, może nawet będzie można uruchamiać zarówno konsolowe, jak i pecetowe tytuły.

Premiera Xiaomi G Box już za niecały rok

Prace nad konsolą trwają już od dłuższego czasu, ale ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne przyjdzie nam poczekać na konsolę trochę dłużej. Co ciekawe, aby uniknąć sytuacji z brakami w sklepach (zainteresowani konsolami PS5 doskonale wiedzą, o co chodzi), Xiaomi postanowiło produkować egzemplarze G Box lokalnie – i tak na przykład egzemplarze kierowane na polski rynek powstaną w dawnej fabryce FSO.

No dobrze, ale to kiedy konkretnie doczekamy się premiery? Za niespełna 12 miesięcy – oficjalna data premiery to 30 lutego 2022 roku. Firma Xiaomi udowodniła już wiele razy, że potrafi walczyć z największymi niemal na każdym polu. Czy myślisz, że i z konsolą G Box uda jej się odnieść sukces?

