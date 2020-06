Ach, gdyby tak tylko dało się płacić zbliżeniowo za pomocą opaski Xiaomi Mi Band 4… A co jeśli wcale nie trzeba ograniczać się do gdybania?

Nie ma nic dziwnego w tym, że Xiaomi Mi Band 4 cieszy się w Europie dużą popularnością – to po prostu świetna opaska fitness w zachęcającej do zakupu cenie. Niestety użytkownicy ze Starego Kontynentu nie mogą cieszyć się jej pełną funkcjonalnością, bo choć istnieje wariant z modułem NFC, to płatności zbliżeniowe nie są u nas dostępne. Wygląda na to, że wkrótce się to zmieni.

Xiaomi Mi Band 4 pozwoli nam płacić zbliżeniowo w Polsce?

Lada chwila w Europie ma zadebiutować opaska Xiaomi Mi Band 4 z NFC, pozwalająca płacić zbliżeniowo za zakupy – bez konieczności wyjmowania karty z portfela czy smartfona z kieszeni. Na początek w ramach aplikacji Mi Fit obsłuży technologię PayPass firmy Mastercard (którą znamy także w Polsce), a z czasem ma się otworzyć również na inne standardy.

Opaska z modułem NFC wytrzymuje nieco krócej na baterii – bo nie 20, lecz 15 dni. Poza tym jednak oferuje wszystko to, co wariant podstawowy, a więc kolorowy wyświetlacz OLED, pulsometr, monitor snu, licznik kroków i spalonych kalorii, moduł Bluetooth 5.0 czy wodoszczelną konstrukcję.

W związku z tym jesteśmy ciekawi, co z Xiaomi Mi Band 5

Zapowiedź obsługi technologii płatniczych dostępnych w Europie to wielka sprawa. Liczymy w związku z nią, że płatności zbliżeniowe na Starym Kontynencie zaoferuje również nowa opaska Xiaomi Mi Band 5, której prezentacja odbędzie się już za kilka dni, 11 czerwca 2020 roku.

Źródło: Gizmochina, GSMArena, informacja własna

