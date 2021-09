Ma prawo się podobać – nie tylko ze względu na swój nowoczesny wygląd, ale też za sprawą dość szerokiej funkcjonalności. Xiaomi Watch Color 2 to ciekawy smartwatch z pogranicza niskiej i średniej półki.

Xiaomi Watch Color 2 – świetnie wygląda i dużo potrafi

Xiaomi Watch Color 2 to jeden z najciekawszych smartwatchów, jakie kiedykolwiek zaprezentował ten chiński producent. Świetnie się prezentuje, kosztuje niewiele, a działa tak długo, że trzy ładowania w miesiącu powinny okazać się w zupełności wystarczające. W specyfikacji czytamy nawet o 12-dniowym czasie pracy, ale maksymalna wartość nigdy nie jest taka sama jak ta rzeczywista.

Jeśli chodzi o konstrukcję, to Xiaomi Watch Color 2 ma okrągły wyświetlacz AMOLED w formacie 1,43 cala, cechujący się zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 PPI (więc pojedynczych punktów po prostu nie będziesz w stanie dostrzec). Dwa przyciski z boku powinny ułatwić obsługę, a paski dostępne w wielu kolorach pozwolą dopasować zegarek do swojego stylu. Całość waży około 36 gramów, więc zdecydowanie nie jest to ciężki gadżet.

Nowy smartwatch Xiaomi pomoże zadbać o zdrowie i kondycję

Przejdźmy jednak do wnętrzności. Nowy smartwatch Xiaomi ma na pokładzie pulsometr, sensor mierzący poziom natlenienia krwi, dwuzakresowy GPS oraz kilka innych czujników, zapewniających szeroką funkcjonalność. Zegarek monitoruje sen i stres, pozwala czuwać nad cyklem menstruacyjnym i przeprowadzać trening oddechowy, a także śledzi aktywność w 117 trybach sportowych. Jest wodoszczelny (w klasie 5 ATM).

W Chinach smartwatch Xiaomi Watch Color 2 kosztuje 999 juanów, czyli około sześciu stówek. Nie wiadomo jednak na razie, czy trafi na inne rynki niż chiński, przy czym jego poprzednik zawitał do Europy, tyle tylko, że pod nazwą Mi Watch Revolve.

Źródło: Xiaomi, Gizmochina, GSMArena, Android Authority, informacja własna