Xperia 5 II to smartfon z wyższego segmentu, któremu na pierwszy rzut oka trudno cokolwiek zarzucić. Producent postarał się o naprawdę mocną specyfikację.

Xperia 5 II ma świetny ekran, mocny procesor i dobre aparaty

Nie trzeba być szczególnie wielkim znawcą rynku mobilnego aby wiedzieć, że Sony nie jest na nim wiodącym producentem. Przez parę lat wydawało się, że całkowicie brakuje tam jakichkolwiek pomysłów, ale od niedawna sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Kilka ostatnich smartfonów przygotowanych przez Sony uznano za interesujące propozycje i Xperia 5 II również się tak zapowiada.

Sony twierdzi, że mamy tu do czynienia z małymi wymiarami. To dość dyskusyjne przy ekranie mierzącym 6.1 cala, chociaż faktycznie jak na obecne standardy nie jest on największy, cała konstrukcja mierzy 158 x 68 x 8 mm. Będąc przy ekranie trzeba zaakcentować, że został on wykonany w technologii OLED, prezentuje obraz w rozdzielczości Full HD+ i jednocześnie cechuje się proporcjami 21:9 oraz wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Wnętrze obudowy skrywa między innymi ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 i 8 GB pamięci RAM, w związku z czym nikt nie powinien narzekać na niedobór mocy obliczeniowych. To, wspomniany wyżej ekran oraz głośniki stereo (zwolennicy słuchawek mogą docenić obecność gniazda audio 3,5 mm) mają zapewniać graczom bardzo duże możliwości. Niejako tradycyjnie dla siebie Sony dość mocno akcentuje również kwestię foto. Główny aparat składa się tutaj z 3 obiektywów - głównego o ogniskowej 24 mm, szerokokątnego o polu widzenia 124° oraz teleobiektywu z 3-krotnym zoomem optycznym. Akcentowane są takie opcje jak OIS (w dwóch obiektywach), rejestrowanie filmów 4K HDR z szybkością 60 kl./s i Real-time Eye AF (ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym) czy tryb Photography Pro. Gdyby kogoś interesowało, smartfon jest gotowy do obsługi sieci 5G.

Specyfikacja Sony Xperia 5 II w szczegółach

Android 10

6.1-calowy ekran OLED HDR, Full HD+ (2520x1080 pikseli), 120 Hz

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

8 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 12 Mpix, f/1.7 z OIS + 12 Mpix, f/2.2, 124° + 12 Mpix, f/2.4 z OIS

kamera przednia 8 Mpix, f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz / 5GHz), NFC

dual SIM

głośniki stereo

bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie (50% w 30 minut)

wymiary 158 x 68 x 8 mm

Front, ale i tylny panel pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 6, smartfon jest przy tym wodoszczelny zgodnie z normą IP68.

Dostępność i cena Sony Xperia 5 II również ujawnione

Xperia 5 II będzie oferowana w kolorach czarnym oraz niebieskim, start sprzedaży przewidziano w przypadku naszego rynku na październik. Biorąc pod uwagę niektóre z wcześniejszych poczynań tego producenta nie mówimy tu wcale o długim oczekiwaniu.

Jak sądzicie, ile trzeba będzie zapłacić za tak prezentującą się konstrukcję? Dokładna cena nie została ujawniona, ale ujawniono, że ma ona oscylować w okolicach 4000 złotych.

Źródło: Sony

Warto zobaczyć również: