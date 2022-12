Zgodnie z wieloletnią już tradycją na początku grudnia YouTube przedstawił ranking najczęściej oglądanych w serwisie filmów w 2022 roku. Zestawienie nie jest szczególnie zaskakujące, ale czy tak naprawdę cokolwiek mówi nam o nas, użytkownikach?

YouTube w 2022 roku – oto najczęściej oglądane filmy. Czy to coś o nas mówi?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Przeglądając listę najczęściej odtwarzanych filmów w Polsce, trudno nie odnieść wrażenia, że ambitna rozrywka to… nie to, po co wchodzimy na YouTube. Na dobrą sprawę nie ma w tym nic złego – ot, serwis ten jest dla nas miejscem, w którym możemy zresetować umysł i po prostu podładować akumulatory.

Oczywiście jest to spore uogólnienie. No bo – raz – czym innym jest ogół społeczeństwa, a czym innym jednostki, no i – dwa – na liście znajdują się też wyjątki od tej zasady. Stand-up na przykład można potraktować jako rozrywkę nieco wyższego poziomu, a już plasujący się na dziewiątej pozycji dokument Powódź ‘97 z kanału ciekawehistorie to zupełnie poważny i bardzo dobrze zrealizowany materiał. Znalazło się też miejsce dla opiniotwórczej publicystyki.

No dobrze, ale jakie filmy znalazły się na podium? Absolutnym liderem zestawienia okazał się mocny, polityczny skecz Wigilia (2022) kabaretu Neo-Nówka. Jako jedyny przekroczył on barierę 10 milionów wyświetleń. To nie dziwi, bo o tym materiale było w sieci (i nie tylko) bardzo głośno. Na drugim miejscu mamy występ polskiej wokalistki Sary James w amerykańskim Mam Talent, a na trzecim – ponad dwugodzinne podsumowanie trzytygodniowej przygody Friza w Afryce. Dodajmy też, że najpopularniejsze nagranie stand-upowe uplasowało się na czwartym miejscu – to program Ile można Mateusza Sochy (ponad 5 milionów odsłon).

TOP 10: najpopularniejsze filmy na YouTube w Polsce w 2022 roku: Obejrzyj w Neo-Nówka TV OFICJALNY KANAŁ – „Wigilia 2022” – Bez Cenzury (NOWOŚĆ) America’s Got Talent – Golden Buzzer: Sara James Wins Over Simon Cowell With „Lovely” by Billie Eilish | AGT 2022 Karol Friz Wiśniewski – 21 DNI W DZIKIEJ AFRYCE Mateusz Socha – „Ile można” |Stand-up| 2022 Olka Szczęśniak – ”Wszyscy jesteśmy hipokrytami” I Stand-up I 2022 Mata – #MATA2040 Kanał Sportowy – DZIENNIKARSKIE ZERO (WYDANIE SPECJALNE): NAJMAN, SŁOWIK I PRUSZKÓW. WYP***!!! Kurier Historyczny – DLACZEGO ROSJA NIE ODPUŚCI UKRAINY – O CO TOCZY SIĘ GRA? ciekawehistorie – Powódź ’97 ojwojtek – Wysłałem Ofertę SCAMU do 100 Influencerów

A muzyka? Te teledyski królowały na YouTube w 2022 roku

Osobne zestawienie przygotowano dla teledysków. Te bowiem – co zupełnie zrozumiałe – generują zdecydowanie większe odsłony. Zwycięzcą tego rankingu jest SKOLIM, którego Wyglądasz idealnie odtworzyliśmy 95 milionów razy. Pierwszą trójkę uzupełniają Mr. Polska (z klipem do Złotych Tarasów) oraz Tribbs (a konkretnie teledysk do utworu Ostatni raz zatańczysz ze mną, nagranego razem z Kubańczykiem).

W TOP 10 znalazło się też miejsce dla takich artystów jak SB Maffija, Smolasty, Malik Montana, sanah (wraz z Kwiatem Jabłoni i Dawidem Podsiadłą), Gibbs i Alberto. Jak widać, dominuje tu rap, podobnie jak we wczoraj opublikowanym zestawieniu najpopularniejszych utworów na Spotify w Polsce).

TOP 10: najpopularniejsze teledyski na YouTube w Polsce w 2022 roku: Obejrzyj w SKOLIM – Wyglądasz Idealnie (Official Video) Mr. Polska – Złote Tarasy (Prod. Abel De Jong) Tribbs – Ostatni raz zatańczysz ze mną (ft. Kubańczyk) SB Maffija – Lawenda SBM Label Smolasty & 730Huncho – Pijemy Za Lepszy Czas (Official Music Video) Malik Montana x DaChoyce & The Plug – Jetlag (prod. SRNO) sanah i Kwiat Jabłoni – „Szary świat” sanah i Dawid Podsiadło – „ostatnia nadzieja” Gibbs x Kiełas – Piękny świat (prod. Gibbs x Druid) Alberto – La Manga feat. Josef Bratan Prod. VEYSIGZ

YouTube Shorts zyskuje na znaczeniu. Oto polski ranking krótkich filmików

I mamy jeszcze jedno zestawienie – to najpopularniejsze filmiki YouTube Shorts. Specjalna sekcja z krótkimi materiałami wideo (w tiktokowym stylu) została w tym roku oficjalnie uruchomiona i (sądząc po wyświetleniach) cieszy się niemałą popularnością. Numerem jeden jest klip Kiedy pojedziesz na czerwonym na basenie z kanału Waksy Shorts, który wygenerował 7,5 mln odsłon. Dalej mamy filmiki Sandery Ziomal i Celine & Michiel, a pierwszą dziesiątkę zamyka Andy, którego Młody sprzedawca ma ponad 4 mln obejrzeń.

TOP 10: najpopularniejsze Shorts na YouTube w Polsce w 2022 roku: Obejrzyj w Waksy Shorts – Kiedy pojedziesz na czerwonym na basenie SANDERA ZIOMAL – Dziewczyny w lany poniedziałek Celine & Michiel – Ouch.. Toffiecrisp – PROSISZ O PIENIĄDZE MAMĘ I TATĘ #shorts Unko – Nie dowiozłem tych pierogów Mama_na_ obrotach – Film w celach humorystycznych Jakub Lipiński – Lekcja matematyki ile to jest 6×6? Filip Zabielski – LANY PONIEDZIAŁEK! Klaudia Bieszcz – WYJDŹ Z MOJEGO POKOJU! Andy – Młody sprzedawca #shorts

Czy masz jakieś spostrzeżenia po poznaniu tych zestawień? Jeśli tak, to zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy.

Źródło: YouTube