Płacą za brak reklam. YouTube i tak je wyświetla

Korzystając z darmowej wersji YouTube, należy liczyć się z tym, że na platformie będą pojawiać się reklamy. Można je usunąć, kupując subskrypcję YouTube Premium. Okazuje się jednak, że nawet płatny YT nie jest wolny od reklam – przynajmniej w niektórych przypadkach.

W ostatnich tygodniach cena YouTube Premium (i YouTube Music) została podniesiona. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z platformy bez przerywających filmy reklam, muszą zapłacić minimum 25,99 zł za pakiet indywidualny lub 46,99 zł za pakiet rodzinny.

Brak reklam na YouTube Premium to nie jedyna korzyść, o której mówi Google. Poza tym użytkownicy mogą pobierać filmy i oglądać je w trybie offline, a ponadto możliwe jest odtwarzanie treści w tle. Okazuje się jednak, że największa zaleta płatnego YT, a więc brak reklam, stała się w ostatnim czasie tematem dyskusji na forach internetowych, a użytkownicy domagają się reakcji ze strony Google. Wszystko to za sprawą tego, że na platformie pojawiają się ogromne banery reklamowe, których to być nie powinno.

YouTube Premium z reklamami. Kolejne zgłoszenia użytkowników

“Zastanawiam się, czy komukolwiek jeszcze, kto ma Premium, wyświetlają się reklamy” – pisze użytkownik @CaptainMystery_123 na serwisie Reddit, który publikuje zrzut ekranu aplikacji z wykupionym pakietem Premium, a na nim widoczny baner z reklamą pod filmem. Wśród kilkuset komentarzy nie brakuje użytkowników zwracających uwagę na ten sam problem.

Internauci podkreślają, że wprawdzie reklamy nie wyświetlają się przed lub w trakcie odtwarzania filmów, ale na ekranie aplikacji pojawiają się duże grafiki reklamowe kierujące do różnych serwisów lub aplikacji i gier w sklepie Google Play. Ze zdjęć opublikowanych w internecie wynika, że reklamy zajmują większość wyświetlanego obrazu, kiedy film na YouTube jest wyświetlany w miniaturce.

Google nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia. Nie można zatem ze 100-procentową pewnością potwierdzić, czy raportowany przez wielu użytkowników problem jest błędem w oprogramowaniu, który może zostać rozwiązany aktualizacją aplikacji, czy może jednak gigant zdecydował się na uruchomienie programu pilotażowego mającego na celu umieszczenie reklam wyświetlanych poza filmem – mimo wykupionej subskrypcji YouTube Premium.