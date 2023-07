Barierę dwóch miliardów zalogowanych użytkowników miesięcznie przekroczyła platforma YouTube Shorts. Fascynacja krótkimi filmikami na smartfonach nie maleje, a TikTok może czuć na plecach oddech konkurencji.

Wyniki za drugi kwartał 2023 r. Google wskazują, że gigant zarobił przeszło 7,6 mld dolarów dzięki reklamom na YouTube. To wzrost o 4 proc. w skali rok do roku – czytamy w serwisie Tech Crunch.

Jednocześnie osiągnięty przez Google wynik ponad 2 mld zalogowanych użytkowników miesięcznie na YouTube Shorts daje firmie przewagę nad największą konkurencją. TikTok bowiem w zeszłym roku informował, że w ciągu miesiąca pionowe filmy na chińskiej aplikacji oglądało 1,5 mld ludzi.

Gigantyczne zyski YouTube

Warto zaznaczyć, że TikTok niechętnie chwali się od ubiegłego roku popularnością swojej platformy. Posiłkując się zatem ostatnio opublikowanymi danymi, można stwierdzić, że YouTube Shorts jest częściej wybieraną platformą do konsumowania rozrywki.

Tech Crunch nie tylko zwraca uwagę na sukces w kontekście ogromnego zainteresowania amerykańską platformą, która może stanowić coraz większe zagrożenia dla odpowiednika z Chin, ale też na zarobki w skali roku ogółem.

Jak wynika z raportu, Alphabet, który odpowiada za Google i wszystkie należące do giganta branżowego usługi, osiągnął kwartalny przychód na poziomie 74,6 mld dolarów. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to “tylko” 69,7 mld dolarów – mowa zatem o wzroście o ok. 5 mld dolarów, czyli powiększeniu przychodu o niespełna 7 proc.

Pozytywne wyniki finansowe giganta pochodzą oczywiście ze wszystkich sprzedawanych produktów i usług, jednak na uwagę zasługuje m.in. YouTube Premium i Music. W zeszłym roku Alphabet informował, że z obu rozwiązań korzystało ponad 80 mln użytkowników – w najnowszym raporcie jednak tych informacji zabrakło. Jedną ze strategii na zwiększenie przychodów może być z kolei podwyżka cen indywidualnego planu YouTube Premium o 2 dolary i o 1 dolara za YouTube Music.

Ruth Porat awansowany przez Alphabet ze stanowiska dyrektora finansowego na stanowisko prezesa i dyrektora ds. inwestycji ma w przyszłości wesprzeć dalszy rozwój grupy. Tech Crunch zwraca uwagę, że Porat będzie nadzorować m.in firmę Waymo, która specjalizuje się w pracach nad autonomicznymi pojazdami.