Spam i komentarze naruszające wytyczne dla społeczności są sporym problemem nie tylko na YouTube, ale też na innych platformach. Serwis zapowiada kilka zmian, które mają zakończyć nadużycia.

YouTube będzie usuwać komentarze i blokować użytkowników łamiących zasady

Na początku tego roku YouTube postanowił stanąć do walki z rosnącym problemem spamerskich komentarzy. Zapowiedziano wówczas wprowadzenie eksperymentalnej funkcji moderacji, która miała zwiększyć poziom oceniania komentarzy pod materiałami w serwisie. Najwyraźniej jednak to nie wystarczyło i z uwagi na dalej rosnący problem, YouTube poczynił kolejne kroki. Zgodnie z najnowszą aktualizacją Google, dotyczącą spamu i nadużyć w komentarzach, sytuacja ma ulec poprawie dzięki kilku zmianom.

Pierwszą z nich ma być ulepszenie zautomatyzowanych systemów wykrywania oraz modeli uczenia maszynowego. Dzięki temu będą one lepiej identyfikować oraz usuwać spam. Jak podkreśla YouTube, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku w ten sposób usunięto ponad 1,1 miliarda spamerskich komentarzy.

Ponieważ spamerzy zmieniają taktykę, nasze modele uczenia maszynowego są stale ulepszane, aby lepiej wykrywać nowe rodzaje spamu.

Do tego YouTube udoskonalił wykrywanie botów, które uczestniczą w czatach na żywo:

Wiemy, że boty negatywnie wpływają na transmisje na żywo, ponieważ czat na żywo to świetny sposób na zaangażowanie i kontakt z innymi użytkownikami i twórcami. Ta aktualizacja powinna sprawić, że transmisje na żywo będą wygodniejsze dla wszystkich.

Na koniec warto wspomnieć o ostrzeżeniach oraz limitach czasu usunięcia komentarzy. Nowa funkcja będzie ostrzegać użytkownika, że jego komentarz naruszył Wytyczne dla społeczności, a jeśli to nie pomoże i dana osoba dalej będzie zostawiać mnóstwo obraźliwych treści, otrzyma tymczasową blokadę. Oznacza to, że przez 24 godziny nie będzie mogła nic skomentować.

Nasze testy wykazały, że te ostrzeżenia/przekroczenia limitu czasu zmniejszają prawdopodobieństwo ponownego pozostawienia przez użytkowników komentarzy naruszających zasady.

Co chce osiągnąć YouTube?

Dzięki powyższym zmianom YouTube będzie mógł lepiej chronić twórców przed użytkownikami, którzy próbują negatywnie wpłynąć na społeczność poprzez swoje komentarze. Zapewni to również większą przejrzystość osobom, których treści zostaną usunięte z powodu naruszenia zasad i pomoże im zrozumieć Wytyczne dla społeczności. YouTube zachęca też do przekazywania opinii, by jak najlepiej dopracować swoje systemy i zapewnia, że dalej będzie pracować nad ulepszeniami.

Obecnie powiadomienia o usunięciu komentarza dostępne są tylko dla treści pisanych w języku angielskim, jednak w nadchodzących miesiącach zostaną udostępnione w większej liczbie języków.

