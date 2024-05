Xiaomi, znany producent z Chin, wprowadził na rynek nową wersję inteligentnego zamka do drzwi - Smart Door Lock 2 Finger Vein Version.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version to zaawansowany produkt, który bazuje na poprzednim modelu, oferując jeszcze dokładniejszą metodę biometrycznego rozpoznawania na podstawie obrazu żył palca. Urządzenie zostało wyposażone w technologię NFC oraz jest zintegrowane z systemem HyperOS dla inteligentnych domów.

Zaawansowana technologia w służbie bezpieczeństwa

Nowy model zamka Xiaomi charakteryzuje się ulepszonym mechanizmem rozpoznawania żył palca, co zapewnia większą dokładność niż tradycyjne skanery linii papilarnych. Zamek Smart Door Lock 2 Finger Vein Version, który można już zamawiać w przedsprzedaży w Chinach, oferuje dziesięć metod odblokowania, w tym NFC, hasło, Bluetooth i klucz fizyczny. Według producenta, technologia ta charakteryzuje się błędną stopą na poziomie zaledwie 0,0001%, co jest znaczną poprawą w porównaniu do poprzednich rozwiązań.

Cena Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version

Xiaomi oferuje nowy zamek w promocyjnej cenie 1299 yuanów (około 720 zł) z depozytem w wysokości 100 yuanów (około 55 zł). Po okresie przedsprzedaży cena wzrośnie do 1499 yuanów (około 820 zł). Dodatkowo, zamek wyposażony jest w cichy mechanizm blokady oraz alarm, a jego bateria może wytrzymać do roku pracy. Stan zamka można monitorować zdalnie za pomocą aplikacji Xiaomi, co zapewnia pełną integrację z systemem inteligentnego domu HyperOS, podkreśla portal Notebookcheck.

Czy biometria jet bezpieczna?

Biometria, czyli metody identyfikacji osobowej oparte na unikalnych cechach fizycznych lub behawioralnych, jest coraz szerzej stosowana w wielu dziedzinach, od bezpieczeństwa po dostęp do urządzeń mobilnych i systemów bankowych. Biometria może oferować wysoki poziom bezpieczeństwa, ale jak każda technologia, nie jest wolna od potencjalnych słabości. Ważne jest, aby była stosowana rozważnie i w połączeniu z innymi środkami zabezpieczającymi.

źródło: Notebookcheck