Samsung Galaxy Book4 Edge to nowy laptop z licznymi, inteligentnymi funkcjami. Zapewni je Windows 11 zintegrowany z AI. Znamy ceny i specyfikację.

Ostatnio amerykański gigant ogłosił rewolucyjny program Microsoft Copilot+ PC. To zupełnie nowa kategoria laptopów, które są stworzone dla jak najlepszego wsparcia AI. Każdy taki komputer ma m.in. mocny procesor i dodatkową jednostkę NPU o mocy co najmniej 40 TOPS. Już w połowie czerwca do sprzedaży trafią pierwsze komputery Microsoft Copilot+ PC - takich producentów, jak Acer, Asus, czy Dell. Wśród nich będzie też najnowszy Samsung Galaxy Book4 Edge. Jego specyfikacja wygląda imponująco.

Nadchodzi mocny laptop Samsung Galaxy Book4 Edge

Samsung Galaxy Book4 Edge to ultrabook wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon X Elite. Dostępne będą wersje z wyświetlaczem o przekątnej 14 lub 16 cali. W każdym przypadku dostajemy panel AMOLED z częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz. Rozdzielczość 3K i pokrycie 120% palety kolorów DCI-P3 są zwiastunem świetnej czytelności i dobrej jakości obrazu. Aha, zapomniałem dodać, że Galaxy Book4 Edge ma dotykowy ekran z 10-punktowym multi-touchem.

Podstawowy model wyceniono na 1349,99$ (16 GB RAM, pamięć 512 GB). Modele z ekranem 16” mogą kosztować w zależności od pojemności pamięci 1449,99$ (512 GB pamięci) lub 1749,99$ (1 TB) . Nie jest to więc najtańszy sprzęt, z pewnością jednak znajdzie wielu zwolenników - ma mnóstwo dodatkowego wyposażenia, świetną jakość wykonania i system Windows 11 z “inteligentnymi dodatkami”.

Wyposażenie Samsunga Galaxy Book4 Edge

Topowa wersja Galaxy Book4 Edge ma pamięć o pojemności 1 TB (SSD). Szybką łączność zapewni Wi-Fi 7 - i to w każdej wersji. Jest czytnik kart pamięci microSD (tylko przy ekranie 16”), kamera FHD do wideorozmów, czy jednostka NPU Qualcomm Hexagon. Sprzęt zapewni też niezłą jakość dźwięku i rozmów wideo. Mamy dwa mikrofony i aż cztery głośniki (dwa woofery o mocy 4W każdy, dwa tweetery o mocy 2,7 W każdy) z Dolby Atmos.

Obudowa każdej wersji jest smukła i lekka (1,16 lub 1,55 kg). Mamy natomiast takie dodatki, jak szybkie ładowanie przez USB-C o mocy 65W, port HDMI 2.1, złącze combo jack i 2 złącza USB 4.0. Większy model ma rozszerzoną klawiaturę z klawiszami numerycznymi.