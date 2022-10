Mortal Kombat: Onslaught to spin-off bardzo popularnego cyklu bijatyk. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym gatunkiem, ale dla niektórych równie ważna będzie informacja o platformach docelowych tej gry.

Mortal Kombat: Onslaught na urządzenia mobilne

Czy Mortal Kombat: Onslaught dołączy do grona najlepszych gier RPG? Teraz na to pytanie z oczywistych powodów nie odpowiemy, ale nawet jeśli tak się stanie, to będziemy mówić o zestawie z grami mobilnymi. Mortal Kombat: Onslaught to bowiem produkcja szykowana z myślą o tabletach i smartfonach do gier.

Szok? Raczej nie, bo przecież nie będzie to pierwszy romans Sub-Zero i spółki z urządzeniami mobilnymi. Inna sprawa, że nie wszyscy mogą być taką zapowiedzią zachwyceni, bo pojawiają się pytania o nową odsłonę głównej serii. Z ostatnich komentarzy NetherRealm Studios wynika jednak, że to dość odległy temat. W przeciwieństwie do Mortal Kombat: Onslaught, którego premierę zaplanowano na przyszły rok.

Co zaoferuje Mortal Kombat: Onslaught?

Nad Mortal Kombat: Onslaught czuwają znane marki, Warner Bros. Games i NetherRealm Studios. Najbardziej intrygujące wydają się zapowiedzi mówiące o postawieniu na gatunek RPG. Niestety póki co nie podano większej dawki konkretów. W zasadzie rzucono tylko kilka ogólników, w tym wzmianki o „kinowej fabule”. Gra pozwoli graczom tworzyć zespoły z wielu znanych wojowników i toczyć walki w czasie rzeczywistym.

„Przesuwamy granice Mortal Kombat, aby umożliwić graczom poznanie serii na nowe sposoby, jednocześnie pozostając wiernym jej naturze. Dzięki Mortal Kombat: Onslaught przekształciliśmy Mortal Kombat w strategiczną, zespołową grę RPG z szybką, grupową walką w zwarciu, którą będą mogli cieszyć się zarówno nowi, jak i obecni fani.” - Ed Boon, dyrektor kreatywny NetherRealm Studios

Nie sprecyzowano platform docelowych, a właściwie systemów mobilnych, ale trudno nastawiać się w takim przypadku na coś innego niż iOS oraz Android. Kolejne komunikaty twórców powinny być już obszerniejsze.

Źródło: businesswire