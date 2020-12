Zastanawiasz się, czy warto kupić Call of Duty: Black Ops Cold War? Nie musisz już bazować na recenzjach i opiniach innych graczy. Możesz sprawdzić samemu.

Trwa darmowy tydzień z Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War raczej nie doczeka się opinii sugerujących, że to najlepsza odsłona tej rozbudowanej serii. Wydaje się jednak, że mało kto określi ją jako tę najgorszą. Jaka zatem jest? Możecie przekonać się zaglądając do naszej recenzji, albo po prostu uruchomić grę i przetestować rozgrywkę.

Aktualnie jest to możliwe. Od wczoraj trwa bowiem darmowy tydzień z Call of Duty: Black Ops Cold War. Twórcy postanowili dać graczom sporo czasu, nie decydowali się też na wyróżnianie kogokolwiek pod względem platform sprzętowych. Call of Duty: Black Ops Cold War można testować na PC, a także konsolach.

Free for all.



Multiplayer maps & modes

Nuketown Holiday 24/7

Prop Hunt

Much more



Jump into the #BlackOpsColdWar Free Access Week, starting on December 17:https://t.co/oR2AZUwGtH pic.twitter.com/m4OPg6wYbe — Call of Duty (@CallofDuty) December 16, 2020

Do przetestowania naprawdę sporo zawartości

Przy tego typu akcjach często mamy do czynienia z mocnym ograniczeniem zawartości. Tutaj jednak i w tym kontekście wszystko wygląda zachęcająco. Zdecydowano się bowiem udostępnić tryb multiplayer, ale nie w jednym czy dwóch wariantach, ale ośmiu. Do tego można przyjrzeć się tu aż 18 mapom.

Całość podzielono na dwie tury - pierwsza trwa od 17 do 21 grudnia, a druga od 21 do 24 grudnia. Podczas pierwszej można stanąć do rywalizacji w 2v2 Gunfight, Team Deathmatch, playlistach Nuketown Holiday 24/7 i Raid the Mall oraz Domination. Podczas drugiej do wszystkich wymienionych, a dodatkowo Prop Hunt, Combined Arms: Hardpoint i Fireteam: Dirty Bomb.

Zainteresowani? W przypadku pełnej wersji gry atrakcji jest więcej, nie tylko jeśli chodzi o warianty trybu sieciowego i opcje modyfikacji poszczególnych elementów. W Call of Duty: Black Ops Cold War dostępna jest też kampania oraz tryb Zombie.

Źródło: @CallofDuty

