Pandemia koronawirusa wywiera ogromny wpływ na nasze życie. Wielu z nas pozostaje w domu, a kluczowe czynności wykonujemy przez Internet. Gorzej, jak sieć w domu nie działa jak należy...

Akcja #zostanwdomu to najlepszy sposób na walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Założenie jest proste – pozostajemy w domu, więc unikamy zarażenia i przekazania wirusa dalej. Nie oznacza to jednak, że musimy się całkowicie odciąć od świata, bo dzięki dostępowi do sieci możemy pozostać w kontakcie z bliskimi i współpracownikami, a wolny czas wypełnić ciekawymi pomysłami na rozrywkę online.

Praca i rozrywka z wykorzystaniem Internetu

Praca zdalna jest wybawieniem wielu osób, szczególnie teraz, gdy powinniśmy przebywać w odosobnieniu. Przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi internetowych, możemy pozostać w kontakcie ze współpracownikami, współdzielić pliki, a nawet podpisywać dokumenty. Jest bezpiecznie i efeketywnie. Home office ma też inne zalety, bo obowiązki można wykonywać po swojemu - z gabinetu przy biurku lub z wygodnej kanapy.

Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje. Internet przyda się również przy spędzaniu wolnego czasu – warto tutaj wymienić chociażby kontakt ze znajomymi, odpalenie ulubionych gier czy oglądanie filmów i seriali na platformach takich jak Netflix czy HBO GO. Ciekawe rzeczy można robić nawet podczas kwarantanny.

Problem z zasięgiem Wi-Fi? Z pomocą przychodzi system Tenda Nova MW5

By pozostać w łączności ze światem, warto zadbać o odpowiednią jakość połączenia. Dobrym pomysłem może być zainwestowanie w system Wi-Fi – np. Tenda Nova MW5, który został stworzony z myślą o pokryciu całego domu zasięgiem sieci bezprzewodowej. System działa w technologii mesh, więc nie trzeba się martwić o nagłe zerwanie połączenia przy przechodzeniu z pomieszczenia do pomieszczenia.

2-pak Tenda Nova MW5 pokrywa siecią obszar 200 m2, a 3-pak 300 m2. Jeśli to nadal za mało, można bezproblemowo dołożyć kolejne jednostki do całości, aby cieszyć się jeszcze większym zasięgiem. Nie będzie też problemów z konfiguracją systemu, bo jednostki są automatycznie sparowane ze sobą i potrzeba jedynie paru minut na uruchomienie wydajnej sieci w domu.

Dlaczego piszemy o zestawach Tenda Nova MW5? A no dlatego, że producent postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i obniżył cenę sprzętu – 2-pak kosztuje teraz 249 zł, a 3-pak 349 złotych:

Źródło: Tenda

Warto zobaczyć również: