Tesla przygotowała kolejną aktualizację swojego oprogramowania samochodowego. Dzięki wprowadzanym zmianom właściciele elektryków tej marki mają pozbyć się zimowych problemów. Przynajmniej niektórych.

Wciąż trudno oprzeć się wrażeniu, że samochody elektryczne budzą skraje emocje. Nawet ich zwolennicy, przynajmniej w części, zdają się jednak zgadzać z argumentami przeciwników takich pojazdów, które związane są z zimową pogodą. Tesla też nie stoi obok nich obojętnie.

Tesla aktualizuje samochody. Co się zmieni?

Amerykański producent z siedzibą w Austin potwierdził, że w najnowszej aktualizacji swojego oprogramowania samochodowego wprowadza zmiany, które mają poprawić komfort korzystania z jego samochodów elektrycznych podczas panowania ujemnych temperatur. Patch jest oznaczony jako 2024.2.6. Co dokładnie zmienia?

Pierwsza z nowych funkcji ma podpowiadać kierowcom Tesli, ile czasu potrzeba do wystarczającego rozgrzania akumulatora zanim możliwe będzie skorzystanie z szybkiego ładowania DC. Druga nowość ma natomiast sprawić, że wlot portu ładowania będzie automatycznie podgrzewany (co powinno zapobiec np. jego blokowaniu). Proces ma rozpoczynać się w momencie wybrania w nawigacji samochodu drogi do stacji ładowania. Podczas ostatniego silnego uderzenia zimy w Stanach Zjednoczonych i dużych mrozów niektórzy kierowcy samochodów Tesla zostali uziemieni. "Cmentarzyska Tesli" doczekały się nawet reportażu w FOX 32 Chicago.

Mróz a zasięg elektryka

Poza tym zmiany mają dotknąć algorytm odpowiadający za szacowanie zasięgu baterii (na co też pojawiały się skragi). Po korektach ma on uwzględniać dodatkowe składowe, takie jak np. wiek samochodu. To istotne, ponieważ wraz ze starzeniem się baterii spadają jej możliwości.

Tak samo na akumulatory w elektrykach wpływają jednak niskie temperatury. Im większy mróz, tym krótszy zasięg - niekiedy o nawet 30 proc. względem tzw. "idealnej temperatury otoczenia". Takich danych dostarczyło szczegółowe badanie Recurrent. To jeden z najczęściej podnoszonych argumentów przez zwolenników samochodów z silnikami spalinowymi. Tego aktualizacja nie zmieni.

Źródło: notateslaapp, recurrent, zdjęcie otwarcia: unsplash