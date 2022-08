Kto kupił gogle Oculus Quest lub Oculus Quest 2 dobrze wie, że aby zacząć zabawę z tym urządzeniem należy zsynchronizować je ze swoim kontem na Facebooku. Meta zmienia politykę i teraz już nie musisz posiadać „twarzoksiążki" aby cieszyć się goglami VR.

Po co mam chcieć oddzielnego konta?

Zestaw Oculus Quest 2 (aktualnie dostępny w sprzedaży) może mieć zapisane na sobie wiele gier i programów VR, do których utracimy dostęp w przypadku np. dużej awarii serwerów Facebooka lub innych problemów technicznych, które raz na jakiś czas nawiedzają tę popularną platformę. Zabezpieczamy się w ten sposób równierz przed utratą tych treści jeśli konto na Facebooku zostanie nam skradzione albo zablokowane w związku z podejrzanymi działaniami (nie żebyście mieli jakieś podejrzane działania, po prostu czasem algorytm odbiera w ten sposób różne rzeczy).

Pojawia się więc nowy typ konta, które obsłuży wszystkie urządzenia wirtualnej rzeczywistości działające pod sztandarem Mety. Nazywają się one (jakże oryginalnie) kontami Meta i bardzo łatwo jest przyłączyć istniejące konto na Facebook do nowego konta Meta.

Jak założyć konto Meta?

Poza sytuacją w której jesteś nowym użytkownikem i chcesz sobie założyć konto Meta (co przebiega dokładnie jak każda inna rejestracja), możesz oczywiście chcieć scalić nowe konto Meta z Facebookiem by załadować do niego uprzednio zakupione gry i programy. Sprawdźmy jak zrobić to krok po kroku.

Aby skonfigurować konto (musisz je najpierw mieć, no ale jako się rzekło to rejestracja jak każda inna) wejdź na telefonie lub na komputerze na stronę konfiguracyjną Mety. Pamiętaj aby podczas tego procesu być zalogowanym na Facebooku, bo właśnie tam znajdują się wszystkie aplikacje i dane z gier.

Na stronie konfiguracyjnej proces zapyta czy chcesz skonfigurować konto za pomocą Facebooka lub adresu e-mail. Wybierając te pierwszą opcję połączysz swoje konta Meta i Facebook, co da Ci możliwość logowania się do konta Meta za pomocą Facebooka. Jeśli wybierzesz kontynuację bez Facebooka użyj adresu e-mail i hasła aby zalogować się na konto Meta.

Żadna z tych decyzji nie jest trwała. Jeśli skonfigurujesz Meta bez Facebooka, zawsze możesz połączyć swoje konta później, albo rozłączyć je bez konsekwencji.

Kontynuując bez Facebooka, możesz zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail, jeśli nie jest on powiązany z Twoim kontem. Jeśli tak, Meta wyśle ci wiadomość e-mail z kodem, aby go zweryfikować. Po skonfigurowaniu adresu e-mail i hasła musisz wybrać ustawienie prywatności dla swojego konta Horizon, które określi, kto może zobaczyć Twoją aktywność i stan oraz to kto może Cię obserwować.

Jak połączyć swoje konto Quest i Meta?

Kiedy wykonasz powyższe kroki załóż swoje gogle Oculus Quest. Wówczas powinien pojawić się komunikat z kodem, aby połączyć gogle z kontem. Na urządzeniu, na którym skonfigurowane zostało konto przejdź do tej witryny i wprowadź kod urządzenia Oculus. To połączy Twoje konto Meta z goglami i od tego momentu możesz z nich korzystać tak jak wcześniej, tylko z kontem Meta zamiast Facebooka.

Jak ponownie zalogować się do aplikacji Oculus?

Jeśli Twój Quest jest sparowany z aplikacją Oculus na iOS albo Androidzie, przejście na konto Meta prawdopodobnie spowoduje wylogowanie się. Ponowne zalogowanie się jest banalne, ale pamiętaj by zaktualizować aplikację do najnowszej wersji i użyć opcji logowania przez e-mail i hasło. Używasz wtedy tych, które skonfigurowałeś dla konta Meta.

Voilà, teraz twoje aplikacje i dane zapisane na Oculus Queście są chronione oddzielnie od twoich danych na Facebooku.

Źródło: theverge.com