Spotify wprowadza ważną zmianę do swojej aplikacji – tak wynika z komunikatu na stronie platformy streamingowej. Nowość jest raczej kosmetyczna, ale ma usprawnić korzystanie z aplikacji wielu użytkownikom.

Ikona serduszka, która do tej pory wyświetla się w widoku odtwarzanego utworu służy do zapisywania kawałka w specjalnej liście “Polubione utwory”. Pora jednak pożegnać się z tą grafiką, bo Spotify wprowadza właśnie nową – tym razem będzie to przycisk plus, który będzie pełnić podobną, choć nieco rozszerzoną funkcję.

Ikona serduszka znika ze Spotify. Zamiast niej pojawi się plusik

Każdy, kto regularnie korzysta z popularnej platformy streamingowej z piosenkami i podcastami spotkał się z ikoną serduszka, która wyświetlała się na ekranie odtwarzanej treści (po prawej stronie). Jej użycie powodowało natychmiastowe dodanie utworu do zbiorczej listy odtwarzania “Polubione utwory”. W ten sposób wszystko, co wpadło słuchaczom w ucho mogło zostać zapisane “na później” za sprawą jednego kliknięcia.

W końcu jednak Spotify postanowiło odświeżyć aplikację i ogłasza, że ikona serduszka zniknie z interfejsu. Zamiast tego pojawi się nowa, choć pełniąca podobną funkcję ikona plusa.

Jak będzie działać zmieniony przycisk? Zdaniem Spotify: “w bardziej uproszczony sposób pozwoli zapisywać ulubioną muzykę i podcasty” – wynika z oficjalnego komunikatu na stronie platformy. To jednocześnie oszczędność czasu podczas dodawania utworów do ulubionych list odtwarzania.

Jego działanie generalnie będzie zbliżone do tego, co oferowała dotychczasowa ikona serduszka. Po kliknięciu przycisku (znajdującego się w tym samym miejscu co poprzednia ikona) utwór zostanie dodany do listy “Polubione utwory”. Drugie jego naciśnięcie otworzy listę ze wszystkimi playlistami, do których można dodać kawałek.

Kiedy funkcja trafi do wszystkich?

Spotify zapowiada, że zmieniony przycisk w widoku odtwarzania będzie udostępniany użytkownikom falami. Oznacza to, że część użytkowników może już dziś widzieć nowe rozwiązanie i z niego korzystać, natomiast pozostali mogą jeszcze poczekać maksymalnie kilka tygodni. Niemniej, konieczne jest upewnienie się, czy zainstalowana na twoim urządzeniu wersja Spotify jest aktualna (przechodząc do sklepu Google Play lub Apple AppStore).