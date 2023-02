Potrzebujesz odskoczni od tych samych utworów powtarzanych w każdej stacji radiowej? Jeśli tak, to z pewnością docenisz mapę TuneIn. To miejsce, w którym stacje z całego świata znajdziesz w jednym miejscu.

Trudno nie odnieść wrażenia, że usługi serwujące nam muzykę na życzenie pokroju Spotify lub Tidal, czy też Apple Music cieszą się coraz większą popularnością. W ramach abonamentu mamy dzięki nim dostęp do milionów utworów bez oczekiwania – wystarczy kilka kliknięć. Nie powinno ci to jednak przeszkodzić w sprawdzeniu TuneIn – interaktywnej mapy świata, na której możesz uruchomić właściwie każde radio – w każdym języku.

Zobacz, czego słuchają ludzie na drugim końcu świata

Zastanawia cię, jakie kawałki są popularne w radio na Alasce? A może wolisz wiedzieć jakiej muzyki na co dzień słuchają kierowcy poruszający się po Nordkapp na północy Norwegii. Dzięki mapie przygotowanej przez TuneIn właściwie nie ma żadnych ograniczeń. Możesz choć w pewnym sensie przenieść się do najbardziej odległych zakątków świata i posłuchać tamtejszych stacji radiowych.

Wystarczy, że przejdziesz na stronę tunein.com. Cała reszta to już poruszanie się po intuicyjnym interfejsie. Przesuń obraz, ewentualnie przybliż do konkretnej lokalizacji, kliknij ikonę interesującego radia, które nadaje w okolicy i ot – to tyle. Możesz na żywo słuchać stacji z każdego miejsca.

Nie tylko szukanie konkretnego miejsca. Są też kategorie

TuneIn nie polega wyłącznie na przewijaniu mapy i poszukiwaniu stacji bez konkretnego celu. Producent oferuje również możliwość filtrowania nadawców na podstawie rodzaju granej muzyki i – co ważne dla osób, które wolą słuchać rozmów w radio – samego typu rozgłośni. Oznacza to, że w każdej chwili można wyszukać stację, która specjalizuje się w tworzeniu interesujących audycji bez dużego nacisku na samą muzykę, ale skupiającej się na rozmowach, wywiadach etc.

Każdą ze znalezionych audycji można zapisywać na liście ulubionych. Jeśli znajdziesz stację, którą uznasz za wyjątkowo atrakcyjną – można ją również udostępnić znajomym przy użyciu jednego przycisku.