Zmiany w przepisach dla kierowców. Obowiązują od kilku dni

Od 1 czerwca 2024 r. obowiązują zmiany dotyczące zatrzymywania przez diagnostów na stacjach kontroli pojazdów dowodów rejestracyjnych. Teraz odebranie dokumentu będzie przebiegać w nieco innej formie niż dotychczas.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem badanie techniczne samochodu przeprowadza się raz w roku. Wyjątkiem od tej reguły jest zakup fabrycznie nowego samochodu. W tej sytuacji przegląd należy wykonać najpóźniej przed upływem trzech lat od jego rejestracji, a kolejny w ciągu kolejnych dwóch lat. Kolejne badania przeprowadza się standardowo – co rok.

Czynność polegająca na sprawdzeniu stanu najważniejszych układów w samochodzie jest od lat przeprowadzana według tych samych wytycznych – diagnosta kontroluje oświetlenie pojazdu, jego opony, korozję na karoserii oraz szyby, ale też poprawność działania układu hamulcowego i zawieszenia etc.

Od 1 czerwca 2024 r. zmienił się jednak sposób zatrzymania dowodu rejestracyjnego w sytuacji, kiedy pracownik sprawdzający samochód na stacji kontroli dostrzeże nieprawidłowości. Diagnosta nie zatrzyma już fizycznie dowodu pojazdu.

Zmiany podczas przeglądu. Obowiązują od początku czerwca

Jeszcze do czerwca dowód rejestracyjny każdego pojazdu, w którym podczas przeglądu stwierdzono lub zaistniały uzasadnione podejrzenia, że samochód zagraża bezpieczeństwu lub zostały w nim naruszone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, zagraża porządkowi ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska (art. 132 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo drogowe), był fizycznie zatrzymywany przez diagnostę.

Diagnosta był zobligowany do zatrzymania dokumentu, a kierowca musiał w dalszej kolejności zadbać o odpowiedni stan pojazdu i odebrać dowód w wersji papierowej. Przesłanki do zatrzymania “papieru” nie uległy zmianie od czerwca. Zmieniło się natomiast to, że teraz diagnosta nie zatrzyma dowodu rejestracyjnego, tylko odnotuje to w centralnej ewidencji pojazdów (CEPIK). Kierowca będzie mógł zachować fizyczną wersję dowodu. Fakt zatrzymania dowodu rejestracyjnego będzie odnotowany “wirtualnie”, w elektronicznych systemach.

Diagnosta zatrzymujący dowód rejestracyjny będzie mógł wystawić kierowcy czasowe pozwolenie (maksymalnie na okres siedmiu dni), na podstawie którego ten będzie mógł poruszać się bez dokumentu pojazdu. Z kolei usunięcie z CEPIK informacji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego będzie możliwe wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu. Podkreślić należy, że pojazd bez ważnego przeglądu i pozwolenia od diagnosty nie może poruszać się po drogach.