Komisja Europejska skróciła ważność paszportów covidowych dla osób zaszczepionych. Jak długo obowiązują i kiedy zmiana wejdzie w życie?

Osoby zaszczepione mogą obecnie cieszyć się paszpotrem covidowym przez rok od momentu przyjęcia ostatniej dawki leku. W dniu 1 lutego 2022 roku termin ten ulegnie skróceniu do 9 miesięcy. Oznacza to, że Unijne Certyfikaty COVID stracą ważność wcześniej, niż spodziewali się tego ich właściciele. Jak wyglądają szczegóły?

Jak zmieni się termin ważności paszportów covidowych?

Tempo trwającego programu szczepień przypominających pozostawia wiele do życzenia i Komisja Europejska zamierza dodać mu gazu skracając termin ważności Unijnych Certyfikatów COVID. Nie będą one obowiązywać przez rok, tylko przez 9 miesięcy. Zmiana wejdzie w życie już 1 lutego 2022 roku i ma dotyczyć wszystkich UCC wydanych od lipca 2021 roku.W praktyce oznacza to, że zainteresowani posiadaniem paszportu covidowego Europejczycy mają istotny powód, aby nie zwlekać z przyjęciem szczepień przypominających.

Przykład obowiązywania paszportu covidowego osoby zaszczepionej 10 maja 2021 roku

Obecnie osoba zaszczepiona 10 maja 2021 roku może pobrać UCC, którego termin ważności wygasa w dniu 10 maja 2022 roku. Taka sytuacja potrwa do 31 stycznia 2022 r. W dniu 1 lutego 2022 r. termin obowiązywania paszportu covidowego osoby zaszczepionej 10 maja 2021 zmieni się na 10 lutego 2022 roku.

Jak przedłużyć ważność paszportu covidowego?

Zainteresowani przedłużeniem Unijnego Certyfikatu COVID potwierdzającego status osoby zaszczepionej muszą przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Jest ona powszechnie dostępna od 2 listopada br (osoby w wieku 50+ mogą z niej skorzystać od września). Przyjęcie dawki przypominającej jest możliwe po 6 miesiącach od podstawowego zaszczepienia i obecnie przedłuża ważność paszportu covidowego na rok. W dniu 1 lutego termin ten także zostanie skrócony do 9 miesięcy.

Przykład osoby zaszczepioną dawką przypominającą w dniu 10 grudnia 2021 r.

Osoba, która przyjęła przypominającą dawkę szczepionki w dniu 10 grudnia 2021 może korzystać z UCC obowiązującego do 10 grudnia 2022 roku. W dniu 1 lutego 2021 termin ważności jej paszportu zmieni się na 10 września 2022 roku.

Czy będą zmiany w sposobie pobierania paszportu covidowego?

Oficjalnej informacji ze strony polskich władz jeszcze nie ma, ale zmian w sposobie pobierania paszportu covidowego należy się spodziewać. Obecnie UCC można pobrać i okazywać offline przy pomocy aplikacji mObywatel. Ten mechanizm w sytuacjach skrajnych pozwoli na pobranie certyfikatu w styczniu 2022 roku i okazywanie go jako ważnego bez uwzględnienia planowanej korekty terminu jego obowiązywania.

W jaki sposób administrator ma zamiar taką możliwość wykluczyć, jeszcze nie jest pewne. Osoby korzystające z paszportu covidowego na co dzień powinny na przełomie stycznia i lutego zwrócić uwagę na skuteczność sposobu okazywania swojego UCC i jego datę ważności.

Źródła: Komija Europejska, gov.pl