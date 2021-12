Posiadacie już paszport covidowy? Wygląda na to, że rząd chce zwiększyć atrakcyjność tego dokumentu, a zarazem samych szczepień.

Paszport covidowy jako przepustka. Tak widziałby to rząd

Chociaż padały już stwierdzenia, że wirus jest w odwrocie, jak chyba każdy zauważył cały czas pozostaje wokół nas. Na początku Unijny Certyfikat Covid był przedstawiany jako dokument dający prawo do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii, głównie pomiędzy państwami. Cały czas zresztą tak zaczyna się jego opis na stronie gov.pl, ale może trzeba będzie go zaktualizować.

W ostatnich dniach najwięcej mówiło się o pomysłach obowiązkowych szczepień w określonych grupach zawodowych czy umożliwienia kontroli paszportów covidowych przez pracodawców (dania im odpowiedniej podstawy prawnej). Najprawdopodobniej to jednak nie wszystko. Bolesław Piecha, poseł PiS i wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia, w programie Gość Radia ZET pokusił się o nieco więcej informacji na temat pomysłów rządu.

„Ta dyskusja trwa, ja jestem gorącym zwolennikiem umożliwienia przedsiębiorcom, usługodawcom również kontroli paszportów covidowych, czyli wejście do galerii, wejście do sklepu, wejście do kina. [...] Sądzę, że paszport covidowy jako przepustka, no nie powiem do lepszego życia, ale do możliwości korzystania z różnego rodzaju instytucji kultury, handlowych usługowych, a również swobodnego wykonywania pracy w przedsiębiorstwach byłby dobrym rozwiązaniem i on wejdzie w życie.”

Za kilka dni w kinach zmniejszone limity obłożenia

Paszportów covidowy interesuje nas z powodów technicznych, bo można korzystać z niego także w formie elektronicznej, o czym zresztą pisaliśmy już nieco szerzej jakiś czas temu.

Bliski jest nam również temat kinowych premier, a tu już za kilka dni pojawią się istotne zmiany. Od 15 grudnia obniżony będzie limit obłożenia w kinach (także w innych instytucjach kultury) do 30% niezaszczepionych, przy jednoczesnym zakazie konsumpcji.

Czy paszport covidowy jako przepustka, jak określił to poseł PiS, jest Waszym zdaniem dobrym pomysłem?

Źródło: Gość Radia ZET, foto: gov.pl