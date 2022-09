Odświeżona wersja konsoli Sony w zapowiedziach ukazywała się jako model tylko i wyłącznie pozbawiony napędu Blu-Ray. Okazuje się, że jednak doszło do delikatnych w środku.

Kilka dni temu na łamach naszego serwisu pisaliśmy o nowej wersji PlayStation 5 w której najistotniejszą zmianą ma być usunięcie napędu optycznego i dodatnie złącza USB na froncie, w celu podłączenie takowego w formie zewnętrznego urządzenia. Model o oznaczeniu CFI-1202 został również zmodyfikowany o odświeżony model APU o model Sony Oberon w wersji Plus.

Główną zmianą w procesorze jest zmniejszenie procesu technologicznego TSMC z N7 na N6. Oznacza to, że rozmiar rdzenia zredukował się z 300mm2 do 260mm2, co przekłada się na zmniejszony pobór mocy i niższe temperatury pracy. Samo przejście na nowszy proces technologiczny zapewni również około 18% wzrost gęstości tranzystorów oraz zwiększony uzysk podczas produkcji o jakieś 20%. Co to oznacza dla klientów?

Co nam daje uaktualnione APU o nazwie "AMD Oberon Plus" w modelu CFI-1202?

Nowa rewizja konsoli będzie pobierać około 10% mniej energii elektrycznej i będzie około 200 gram lżejsza od beznapędowej poprzedniczki (mniejsza waga wynika z zastosowania m.in. zmodyfikowanego systemu chłodzenia). Dodatkowo cena samej konsoli powinna być niższa, gdyż zmniejszą się koszty produkcji SoC. Więcej informacji i pełną recenzję nowego PlayStation 5 można zobaczyć na kanale Pana Austina Evansa, którą zamieszczamy poniżej.

Jak się zapatrujecie na „nowe” PlayStation 5? Czy można „poświęcić” napęd Blu-Ray, by zyskać lżejszą i mniej prądożerną wersję konsoli? Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie.

