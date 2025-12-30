Czym się różni Samsung od Samsunga? W 2026 roku wchodzą zmiany zasad ortografii

W latach 2022-2024 Rada Języka Polskiego uchwaliła szereg zmian zasad pisowni, które wchodzą w życie 1 stycznia 2026 roku. Część z nich powiązana jest z tematyką technologiczną oraz naukową.

Od niepamiętnych czasów w języku polskim obowiązywała zasada, zgodnie z którą "małą literą piszemy nazwy różnego rodzaju wytworów przemysłowych”, w przeciwieństwie do "nazw firm wytwarzających te artykuły oraz nazw marek firmowych", które zapisuje się dużą literą. Za sztandarowy przykład przytacza się często BMW, oznaczające markę, oraz bmw, oznaczające samochód tejże marki.

Jako dziennikarz od kilkunastu lat związany z mediami technologicznymi, osobiście zawsze byłem fanem tej zasady. Gdyby bowiem któregoś dnia przyszło mi napisać o tym, że "Elon Musk kupił Samsunga", wysłałbym czytelnikom komunikat, że miliarder stał się posiadaczem południowokoreańskiego przedsiębiorstwa. Gdyby jednak chodziło o smartfon, wystarczyłoby napisać, że "Elon Musk kupił samsunga". Jedna litera pozwalała zarysować kontekst przekazu, by uniknąć nieporozumień. No właśnie - pozwalała.

Zmiany w zasadach ortografii

1 stycznia 2026 roku w życie wchodzi łącznie 11 zmian w zasadach pisowni, choć oczywiście nie wszystkie jest sens omawiać na łamach Benchmarka. Z punktu widzenia medium technologicznego nie ma bowiem wielkiego znaczenia, że piszę te słowa jako pilanin, a po Nowym Roku stanę się Pilaninem. Część zmian dotyczy jednak stricte poruszanej przez nas tematyki.

Jak czytamy na stronie Rady Języka Polskiego, uchwalone zmiany obejmują m.in. “wprowadzenie pisowni wielką literą nie tylko nazw firm, marek i modeli wyrobów przemysłowych, ale także pojedynczych egzemplarzy tych wyrobów”. Zgodnie z przytoczonym przykładem, od 1 stycznia 2026 pod oknem będzie mógł zaparkować “samochód marki Ford” lub “czerwony Ford”.

Jak wspomniałem, nie jestem zwolennikiem tej zmiany, bo jeśli któregoś dnia Elon Musk faktycznie “kupi Samsunga”, to na widok samego nagłówka nie bardzo będzie wiadomo, co w zasadzie kupił. Rozumiem jednak powody zmiany, bo wspomniana zasada i tak nie była powszechnie znana. Nie stosowało jej nawet wiele mediów branżowych, przez co zdarzało się im nieświadomie tworzyć nagłówki wprowadzające w błąd.

Nie jest to jedyna zmiana mniej lub bardziej powiązana z naszą tematyką, bo Rada Języka Polskiego ogłosiła także m.in.:

w nazwach komet wprowadzenie zapisu wszystkich członów wielką literą, np. Kometa Halleya, Kometa Enckego;

wprowadzenie pisowni wielką literą wszystkich członów (oprócz przyimków i spójników oraz wyrazów typu imienia) w nazwach orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych, np. Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, Nagroda Nobla, Nagroda Pulitzera, Nagroda Templetona, Nagroda Kioto, Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus, Nagroda Artystyczna Miasta Lublin, Nagroda Literacka Gdynia, Śląska Nagroda Jakości, Nagroda Rektora za Wybitne Osiągnięcia Naukowe, Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej, Nagroda Wielkiego Kalibru, Mistrz Mowy Polskiej, Ambasador Polszczyzny, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa.

Pełną listę zmian wraz przykładami można znaleźć na tej stronie oraz w wydanej przez Polską Akademię Nauk publikacji "Mały słownik ortograficzny. Nowe reguły pisowni 2026", którą można pobrać za darmo.

"Rada uznała, że wprowadzenie tych zmian, dotyczących wyłącznie tzw. konwencjonalnych zasad pisowni, przyniesie korzyść w postaci uproszczenia i ujednolicenia zapisu poszczególnych grup wyrazów i połączeń, eliminacji wyjątków, a także likwidacji przepisów, których zastosowanie jest z różnych powodów problematyczne, np. wymaga od piszącego zbyt drobiazgowej analizy znaczeniowej tekstu. To zaś przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów językowych oraz – być może – umożliwi piszącym skupienie się na innych niż ortograficzne aspektach poprawności tekstu" - czytamy w uzasadnieniu RJP.