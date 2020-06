Chociaż z uwagi na poczynania Sony niczego nie można być w 100% pewnym, ale wiele wskazuje na to, że wreszcie doczekamy się pierwszego pokazu gier na PlayStation 5. I to lada dzień.

Pierwszy pokaz gier na PlayStation 5 jeszcze w tym tygodniu

Gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnymi obietnicami to omawiane wydarzenie byłoby już za nami. Miało odbyć się bowiem 4 czerwca, ale na skutek zamieszek w USA producent zdecydował się opóźniejszy termin. Niestety nie precyzował go dokładnie, co zmieniło się dopiero dziś.

I tak, z wydanego komunikatu dowiadujemy się, iż pierwszy pokaz gier na PlayStation 5 odbędzie się 11 czerwca, a więc już w najbliższy czwartek. Jeśli jesteście zainteresowani to powinniście zarezerwować sobie przynajmniej godzinę.

Pokaz gier na PlayStation 5 bez rozdzielczości 4K

Gry, jakie mamy zobaczyć Sony trzyma w tajemnicy. Trudno się temu zresztą dziwić. Ujawniono za to pewne kwestie techniczne. Oglądający powinni nastawić się na rozdzielczość 1080p i 30 klatek na sekundę.

Od razu wypada dodać, iż gry na PlayStation 5 będą działać w wyższej rozdzielczości. Sony podaje, iż zdecydowało się na taki krok aby ułatwić sobie proces przygotowania transmisji w czasach pracy zdalnej. Jednocześnie padają sugestie, iż warto przygotować sobie słuchawki, bo warto będzie wyłapać wszystkie detale związane z oprawą audio.

Źródło: PlayStation Europe

Warto zobaczyć również: