Klawiatura z podświetleniem RGB LED potrafi sprawić sporo frajdy. Co jednak powiedzielibyście na… potężny ekran z 40 klawiatur?

Większość współczesnych klawiatur dla graczy korzysta z podświetlenia RGB LED - dodatek ułatwia korzystanie z komputera w nocy, a do tego nadaje im ciekawszego, efektowniejszego wyglądu.

Jeśli posiadacie wystarczająco dużo takich klawiatur, to możecie z nich przygotować… potężny ekran. Nie wierzycie? No to patrzcie na to!

Gigantyczny ekran z klawiatur RGB LED

Jeden z pracowników firmy WhirlwindFX przygotował poradnik, w którym pokazał jak zrobić ekran z 40 klawiatur z podświetleniem RGB LED (w tym celu wykorzystał modele Whirlwind FX Element V2 i oprogramowanie SignalRGB).

Efekty prac wyglądają imponująco. Zresztą, zobaczcie sami:

Dzięki aplikacji SignalRGB udało się spiąć wszystkie klawiatury w ogromny ekran RGB i zaprogramować je do wyświetlania animacji. Mało tego! Klawiatury pozwoliły na „odpalenie” gier Mario, DOOM, a nawet... Crysisa. Ciekawe czy dałoby się na tym przeglądać benchmarka :-).

Jeśli chcielibyście podobny ekran zbudować u siebie, szykujcie się na spory wydatek. Same klawiatury to koszt ponad 5000 dolarów, a do tego niezbędne będzie kilka hubów USB. Zadowolenie z dzieła będzie jednak bezcenne.

Źródło: SignalRGB