Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić dwunożnego robota goniącego cię ulicami miasta? Spokojnie, do takiego scenariusza jeszcze daleka droga. Póki co roboty są wolne, …choć nabierają tempa.

Cassie to najszybszy sprinter wśród robotów

Na zdjęciu widzisz Cassie. Ukończyła ona sprint na 100 metrów w 24,73 sekundy. Daleko jej do schodzących poniżej 10 sekund lekkoatletów, ale wśród dwunożnych robotów jest absolutną mistrzynią. Wynikiem tym ustanowiła właśnie rekord Guinnessa.

Cassie jest robotem opracowanym przez firmę Agility Robotics, której korzenie sięgają Uniwersytetu Stanu Oregon (OSU). Najszybciej ukończony bieg sprinterski nie jest pierwszym sukcesem tego dwunoga. W ubiegłym roku udało mu się przebiec 5-kilometrową trasę w czasie niewiele dłuższym niż 53 minuty.

„Cassie była platformą dla pionierskich badań nad rozwojem robotów w zakresie lokomocji” – przyznał Devin Crowley, absolwent OSU. Jak wyjaśnił, na długim dystansie testowano niezawodność i wytrzymałość, w sprincie zaś szybkość i zwinność.

Zobacz przykładowy bieg Cassie na 100 m:

To jak lot samolotem

Aby osiągnąć tak dobry wynik zespół rozwijający Cassie wykonał szeroko zakrojone prace badawcze, które pozwoliły na określenie najbardziej efektywnego stylu biegania (czy raczej chodzenia).

Żeby pobić rekord Guinnessa robot musiał też wystartować w pozycji stojącej i wrócić do niej po przekroczeniu linii mety. Naukowcy musieli zatem użyć dwóch sieci neuronowych – do szybkiego biegu i stania w miejscu – i zadbać o możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy nimi. Większość robotów pokonuje dystans i się wywraca – to za mało.

„Startowanie i zatrzymywanie się w pozycji biegowej jest trudniejsze niż sam bieg” – powiedział prof. Alan Fern zajmujący się sztuczną inteligencją. Porównał to do latania samolotem, gdzie także największe wyzwanie stanowią start i lądowanie.

Źródło: Oregon State University, New Atlas