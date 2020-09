Granie w najpopularniejsze tytuły przy ponad 144 FPS nie musi być drogie, jeżeli dobrze dobierzemy podzespoły. Takiego zadania podjęła się firma Actina, projektując swoją nową serię PC dla graczy w oparciu o wydajne podzespoły AMD oraz SilentiumPC.

Do testów, po prawdzie, wybraliśmy sobie dwie ciekawe konstrukcje z najnowszej serii Action SPC od polskiego producenta komputerów Actina, ale dzisiaj skupimy się na jednej, tańszej z nich. Poniżej możecie obejrzeć pełną wideorecenzję komputera wraz z jego unboxingiem, a pod nim zamieszczamy jeszcze kilka słów dopowiedzenia.

Wideorecenzja komputera Action Actina SPC R3100

Specyfikacja Actina Action SPC R3100

Procesor: AMD Ryzen 3 3100 (4 rdzenie, 8 wątków, 3,6 GHz);

Fabrycznie podkręcony do 4,0 GHz Chłodzenie: SilentiumPC FERA 3 ARGB Pamięć: 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL16

ADATA XPG Spectrix D60 RGB Karta graficzna: Gigabyte Radeon RX 5600XT Gaming OC 6GB Płyta głóna: Gigabyte B450 Aorus Elite Dysk: ADATA XGP SX6000 Lite 512 GB Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 500 W Obudowa: SilentiumPC Signum SG1X EVO TG ARGB System operacyjny: Windows 10 Home x64 (opcjonalnie) Gwarancja: 2 lata Dodatki: Pendrive USB 3.0 32GB (z instrukcją oraz linkami do przydatnych aplikacji)

Nieużyte elementy montażowe oraz przewody

Fabryczna optymalizacja BIOS i (opcjonalnie) systemu Cena: 3900 zł

Czy gotowy PC oznacza przepłacanie?

Powyższe pytanie od zawsze nurtuje każdego, kto szuka budżetowego zestawu. W przypadku omawianego komputera Actina, realnie można by z tych samych podzespołów złożyć samemu komputer o 200-300 zł taniej, ale pozostaje kwestia naszych zdolności – już samo złożenie komputera może być wyzwaniem, ale zrobienie tego w optymalny sposób, wymaga posiadania lat doświadczenia (niekoniecznie w oglądaniu filmów z montowania PC na YouTube).



Fabryczny dysk SSD zajął slot pod kartą graficzną zatem w przyszłości bez problemu dołożymy drugi poniżej.

Takie rzeczy, jak precyzja nakładania pasty termoprzewodzącej czy organizacja kabli (mogących potencjalnie blokować przepływ powietrza) mogą zadecydować o ostatecznej wydajności naszego peceta. Nie bez znaczenia jest też kwestia estetyki – słynny „cable-managment” bardzo dużo mówi o jakości całego montażu i tutaj również Actina nie ma się czego wstydzić.



Z tyłu wszysztko ciasno spięte - Actina nie żałowała trytytek. Miło też, że kabli nie upchnięto w zatoki na dyski 3,5" i te można bez problemu wypełnić faktycznie dyskami w przyszłości.

Ostatecznie dochodzi kwestia optymalizacji ustawień – podzespoły komputerowe projektowane są tak, aby być maksymalnie kompatybilne z innymi podzespołami, ale nie oznacza to, że zawsze od razu będą pracować w optymalnych ustawieniach. Najprostszym przykładem może tu być kwestia aktywacji profilu XMP w pamięciach – z naszego doświadczenia wynika, że 90% „zwykłych” gotowców, ale również zestawy składane samemu, często tego profilu nie aktywują, co oznacza, że nasz RAM pracuje z natywną dla danego CPU częstotliwością (obecnie zwykle 2133 MHz). Actina nie tylko dba o tak prozaiczne kwestie, ale też optymalizuje inne ustawienia w BIOS, włącznie z delikatnym podkręceniem procesora (z 3,6 do 4,0 GHz na wszystkich rdzeniach).

Złożenie komputera samemu to tylko połowa sukcesu – trudniejsza może się okazać jego optymalizacja

W przypadku, gdy komputer zamówimy z systemem operacyjnym, również on zostanie zoptymalizowany pod gry – komputer otrzymamy z wgranymi wszystkimi aktualizacjami oraz najnowszymi sterownikami. Jeżeli system chcemy zakupić we własnym zakresie (lub już posiadamy licencję), to po zakupie taka optymalizacja może zostać wykonana przez Actine zdalnie – to wszystko w naszym odczuciu znacznie przewyższa swoją wartością dopłatę, jaką trzeba uiścić względem zakupu samych podzespołów.



Wszystkie wentylatory są ARGB - sterować nimi możem przy pomocy aplikacji Gigabyte Fusion.

Czy warto zatem kupić Actina Action SPC R3100?

Cena omawianego dzisiaj tańszego zestawu Actina Action SPC spadła od momentu kręcania filmu i obecnie, bez systemu, wynosi około 3499 zł, a sam komputer można już zakupić w dużych sklepach. Wariant z system jest uczciwie o wartość sysytemu w wersi OEM droższy, zatem instalację otrzymujecie niejako w cenie - a ta wynosi 3990 zł na ten moment. Taki zestaw również można już zamówić przez internet. Wydajność, jak widzieliście na filmie, pozwala na granie w tytuły e-sportowe w komfortowych warunkach nawet z monitorem 144Hz (a niekiedy i 240 Hz). W dużych tytułach najczęściej możemy liczyć na idealne 60 FPS w najwyższych lub wysokich ustawieniach. A wszystko to przy tylko minimalnym szumie wentylatorów oraz w akompaniamencie cyfrowego podświetlenia ARGB.

Podświetlenie domyślnie jest czerwone, ale można dowolnie nim sterować poprzez aplikację Gigabyte Fusion – możliwości jest bardzo wiele i każdy znajdzie schemat idealny dla siebie

Naszym zdaniem to naprawdę świetna propozycja, choć dużo lepiej w całości komponowałby się procesor Ryzen 3 3300X i tylko z tego powodu finalną ocenę obniżamy do 4,5/5. Niebawem w taki sam sposób sprawdzimy droższy zestaw, a w jego przypadku liczymy na komfortowe granie w 1440p. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich gotowych, ale naprawdę przemyślanych, komputerach dla graczy.

Ocena Actina Action SPC R3100

Dobry współczynnik ceny do wydajności

Atrakcyjny i spójny wygląd

Bardzo wysoka kultura pracy

Wydajność optymalna do FHD

Fabryczne optymalizacje

Porządne zabezpieczenie w transporcie

Pendrive 32 GB gratis

Nieco za słaby procesor

90%4,5/5

