Actina SPC R3600 to komputer stworzony z myślą o wymagających graczach, nastawionych na najwyższą wydajność w określonym budżecie. Z naszej wideorecenzji dowiecie się, jak radzi sobie z najnowszymi grami.

Jakiś czas temu mogliście zapoznać się z naszą wideorecenzją tańszego zestawu Actina SPC, kierowanego głównie do gier e-sportowych, choć jak ustaliliśmy w testach, radził on sobie również bardzo dobrze w dużych tytułach. Tam też znajdziecie „unboxing” dzisiaj testowanego zestawu, na którym widać, jak dobrze jest on zabezpieczony na czas transportu. Natomiast w dzisiejszym filmie czeka na Was pełna recenzja.

Co znajdziemy w filmie?

omówienie użytych podzespołów;

testy w grach z ukazaniem rozgrywki;

testy syntetyczne;

omówienie kultury pracy i podświetlenie RGB;

podsumowanie w odniesniu do ceny.

Wideorecenzja komputera Actina SPC R3100

Specyfikacja Actina SPC R3600

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 (6 rdzeni, 12 wątków, 3,6 GHz);

Fabrycznie podkręcony do 4,25GHz Chłodzenie: SilentiumPC Fortis 3 ARGB Pamięć: 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL16

ADATA XPG Spectrix D60 RGB Karta graficzna: MSI Radeon RX 5700XT Płyta głóna: MSI B550M Mortar Dysk: ADATA XGP SX6000 Lite 512 GB Zasilacz: SilentiumPC Vero L3 600 W Obudowa: SilentiumPC Astrum AT6V EVO TG ARGB System operacyjny: Windows 10 Home x64 (dopłata 500 zł) Gwarancja: 3 lata (dłużej niż większość podzespołów!) Dodatki: Pendrive USB 3.0 32GB (z instrukcją oraz linkami do przydatnych aplikacji)

Nieużyte elementy montażowe oraz przewody

Fabryczna optymalizacja BIOS i (opcjonalnie) systemu Cena: 4490 zł

Podsumowanie wyników i garść dodatkowy testów syntetycznych

Zacznijmy od ukazanego również na filmie wyniku z 3DMark Time Spy:

Wynik ten możecie bez problemu porównać ze swoim PC, gdyż jest to test darmowy. Pozwoli to określić, ile potencjalnie możecie zyskać przy przesiadce na taką maszynę. Dla Waszej wygody zestawiamy poniżej wyniki wszystkich testów z gier, jakie prezentowaliśmy w filmie.

Podsumowanie testów w grach [FPS]

Legenda: FHD średni FPS

FHD low 1% FPS

1440p średni FPS

1440p low 1% FPS CS:GO 259

207

231

206 Valorant 188

128

182

117 PUBG 141

46

87

46 Fortnite 242

124

117

93 League of Legends 184

128

155

110 Assassin's Creed: Odyssey 65

39

62

32 Wiedźmin 3 108

81

90

64 Star Wars

Jedi Fallen Order 82

35

76

30 Control 77

60

60

45 Borderlands 3 95

60

68

45 Doom Eternal 184

115

128

83 GTA V 115

74 Red Dead Redemption 2 76

61 Shadow of the Tomb Raider 106

85

Na koniec jeszcze szybka prezentacja testów możliwości dysku SSD, zastosowanego przez producenta. Widać po nich, że w tej kwestii nie oszczędzano i na wydajność dysku na pewno nie będziemy (jako gracze) narzekać.

Czy zakup komputera Actina SPC R3600 się opłaca?

W testowanym zestawie, podobnie jak w tańszej wersji, producent zadbał o optymalizację ustawień BIOS oraz konfigurację systemu – jeżeli zestaw kupimy z licencją na Windows 10, to otrzymamy komputer z wgranymi wszystkimi aktualizacjami, sterownikami oraz aplikacjami do obsługi podświetlenia – 100% gotowy do grania, zaraz po odpaleniu (a jeżeli systemu nie zakupimy, to możemy taką usługę bezpłatnie uzyskać zdalnie!). Za taką optymalizację odpowiedzialny jest nie kto inny a sam Artur „Mendi” Mendela - jeden z czołowych polskich zawodników sceny e-sportowej. W gratisie otrzymamy też pendrive 32G GB z instrukcją oraz linkami do pobrania przydatnych dla graczy aplikacji.

Actina SPC R3600 została wyceniona na 4490 zł bez systemu i 4990 zł z Windows 10. Z ciekawości złożyliśmy w jednym z dużych i lubianych sklepów identyczny zestaw części, jakie zostały użyte w testowanym PC Actina. Okazało się jednak, że ich łączna wartość (nawet bez usługi montażu, która wyceniona jest w tym sklepie na 200 zł) przekracza o ponad 300 zł cenę, w jakiej możemy zakupić testowany komputer! Uważacie, że to mało? A co powiecie na dołączoną licencję na oprogramowanie antywirusowe BitDefender? Ten dodatek dotyczy zresztą każdego komputera od Actina :)

A przypomnijmy, że jest to bardzo dobrze dobrany zestaw części w tym budżecie, a płyta główna B550 nie tylko oferuje zestaw najnowszych złączy (jak PCI-E 4.0 albo 2,5 GbE), ale też bezproblemową kompatybilność z właśnie zapowiedzianymi procesorami AMD Ryzen 5000. Zestaw już jest dostępny w dużych sieciach sklepów. Co więcej, wybrane modele z tej serii są w tym tygodniu mocno (nawet do 500 zł) przecenione, więc jeżeli faktycznie szukacie komputera do grania, to trzeba się pospieszyć.

Oczywiście można by oszczędzić, wybierając części bez podświetlenia i z pewnością ponownie w komentarzach zwrócicie nam na to uwagę. Statystyki sprzedaży, do jakich mamy dostęp, jednak dosyć jednoznacznie wskazują, że większość kupujących życzy sobie więcej niż mniej podświetlenia w swoich komputerach. Dodajmy też, że ten akurat model obudowy SPC jest całkiem atrakcyjny wizualnie oraz przyzwoicie kulturalny w pracy pod obciążeniem. Niepodważalnym atutem będzie też gwarancja na taki zestaw trwająca 3 lata - to dłużej niż na większość podzespołów, gdybyśmy sami taki komputer składali.

Ocena Actina SPC R3600

Najlepszy stosunek ceny do wydajności w wybranych podzespołach

Wysoka jakość wykonanego montażu

Fabryczna optymalizacja ustawień BIOS i Windows

Dobra kultura pracy

Świetna cena

3 lata gwarancji

Atrakcyjny wygląd,…



… który nie dla każdego będzie wart dopłaty

brak obsługi Ray Tracingu

96%4,8/5

