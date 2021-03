Czasy są ciężkie i wielu z nas musi poważnie rozważyć zakup zestawu ze zintegrowanym układem graficznym, aby na nim przeczekać kryzys dostępności kart. Biorąc pod uwagę wydajność nowych układów Intela oraz AMD, to dobry pomysł, ale nie można o jednej rzeczy zapomnieć…

Wydajny komputer bez karty graficznej?

Jako że dopiero co w nasze ręce trafił bardzo ciekawy zestaw PC Lenovo V55t, a równocześnie mieliśmy okazję testować nową (bardzo ładną) płytę główną B550 (test niebawem!), to błędem byłoby sytuacji nie wykorzystać, aby takim testem Was uraczyć. Mowa oczywiście o sprawdzeniu, jak duży wpływ na wydajność zintegrowanego układu graficznego ma sparowanie go z jedną kością pamięci. Dodatkowo sprawdzimy, jakie znaczenie ma prędkość RAM.



Nie dość, że gotowiec, to jeszcze bez karty. Mimo tego może okazać się remedium na problemy naszych czasów!

Z wyborem pamięci do testu mieliśmy pewną zagwozdkę, ponieważ mogliśmy użyć nawet modułów taktowanych 4000 MHz, ale te raczej nie będą pierwszym wyborem dla osób szukających oszczędności tak daleko, aby pozostać na zintegrowanym układzie. Postawiliśmy zatem na pamięci będące obecnie w naszym odczuciu złotym środkiem stosunku ceny do wydajności – 2 x 8 GB 3600 MHz CL16-18-18.



To najgorsze, co może spotkać zintegrowany układ graficzny - współpraca z jedną kością RAM!

Nie przedłużając już, przechodzimy zatem do wyników naszych testów. Te prowadziliśmy oczywiście na procesorze AMD Ryzen 5 4600G – czyli Ryzenie 3600, doprawionym o układ Radeon Vega 7. Ten osadziliśmy we wspomnianej na wstępie płycie B550 i pozostawiliśmy na domyślnym taktowaniu. System operacyjny to Windows 10 build 20H2, z najnowszymi na dzień testu sterownikami AMD Adrenaline. Oto szybkie zestawienie, jak zmieniała się wydajność w syntetycznych testach, w zależności od konfiguracji pamięci.

Pomiary wydajności Radeon Vega 7 w 3DMark Fire Strike

LEGENDA: Wynik ogólny

Wynik graficzny 8 GB 3200 MHz Single Channel 2198

2486 16 GB 3200 MHz Single Channel 2386

2662 16 GB 2133 MHz Dual Channel 3060

3419 16 GB 2400 MHz Dual Channel 3283

3654 16 GB 2666 MHz Dual Channel 3440

3817 16 GB 3000 MHz Dual Channel 3669

4041 16 GB 3200 MHz Dual Channel 3763

4125 16 GB 3600 MHz Dual Channel 3868

4224

To, że Dual Channel daje spory przyrost wydajności względem pamięci działających w ramach jednego kanału, nie powinno nikogo zaskoczyć. Ale okazuje się, że nawet najwolniejsze kości w parze oferują wyższą wydajność, niż dosyć przecież szybki moduł 3200 MHz pracujący samodzielnie! A im dalej w las, tym ta przepaść się powiększa. Warto jednak zauważyć, że nawet sama pojemność ma pewne znaczenie, gdyż zmiana z 1 x 8 na 1 x 16 GB również podniosła nieco wydajność. W najszybszym wariancie mamy jednakże „tylko” 60-75% zysku – a gdzie te 100% z tytułu? Otóż w grach!

Pomiar wydajności Vega 7 w grach

Wyniki z testów w grze Assassins Creed: Valhalla

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 24

17 16 GB 3200 MHz Single Channel 28

20 16 GB 2133 MHz Dual Channel 35

27 16 GB 2400 MHz Dual Channel 37

30 16 GB 3200 MHz Dual Channel 43

34 16 GB 3600 MHz Dual Channel 45

36

Wyniki z testów w grze Assassins Creed: Valhalla

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 15

12 16 GB 3200 MHz Single Channel 18

15 16 GB 2133 MHz Dual Channel 22

19 16 GB 2400 MHz Dual Channel 24

20 16 GB 3200 MHz Dual Channel 27

23 16 GB 3600 MHz Dual Channel 28

23

Wyniki z testów w grze Borderlands 3

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 41

21 16 GB 3200 MHz Single Channel 44

27 16 GB 2133 MHz Dual Channel 56

31 16 GB 2400 MHz Dual Channel 59

32 16 GB 3200 MHz Dual Channel 64

38 16 GB 3600 MHz Dual Channel 68

43

Wyniki z testów w grze Borderlands 3

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 22

14 16 GB 3200 MHz Single Channel 24

16 16 GB 2133 MHz Dual Channel 30

19 16 GB 2400 MHz Dual Channel 32

20 16 GB 3200 MHz Dual Channel 35

22 16 GB 3600 MHz Dual Channel 36

25

Wyniki z testów w grze Counter Strike: Global Ofensive

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 72

8 16 GB 3200 MHz Single Channel 87

8 16 GB 2133 MHz Dual Channel 117

10 16 GB 2400 MHz Dual Channel 121

11 16 GB 3200 MHz Dual Channel 156

14 16 GB 3600 MHz Dual Channel 172

15

Wyniki z testów w grze Cyberpunk 2077

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 15

1 16 GB 3200 MHz Single Channel 19

8 16 GB 2133 MHz Dual Channel 24

12 16 GB 2400 MHz Dual Channel 25

13 16 GB 3200 MHz Dual Channel 30

15 16 GB 3600 MHz Dual Channel 32

17

Wyniki z testów w grze Doom Eternal

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 33

22 16 GB 3200 MHz Single Channel 38

24 16 GB 2133 MHz Dual Channel 48

27 16 GB 2400 MHz Dual Channel 54

35 16 GB 3200 MHz Dual Channel 58

36 16 GB 3600 MHz Dual Channel 62

37

Wyniki z testów w grze Fortnite

720p, tryb "Wydajność" + epicki zasięg rysowania, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 112

46 16 GB 3200 MHz Single Channel 117

57 16 GB 2133 MHz Dual Channel 131

89 16 GB 2400 MHz Dual Channel 138

95 16 GB 3200 MHz Dual Channel 156

113 16 GB 3600 MHz Dual Channel 167

109

Wyniki z testów w grze Fortnite

1080p, tryb "Wydajność" + epicki zasięg rysowania, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 71

35 16 GB 3200 MHz Single Channel 78

39 16 GB 2133 MHz Dual Channel 92

65 16 GB 2400 MHz Dual Channel 98

69 16 GB 3200 MHz Dual Channel 117

86 16 GB 3600 MHz Dual Channel 130

94

Wyniki z testów w grze Shadow of the Tomb Raider

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 5% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 33

28 16 GB 3200 MHz Single Channel 38

33 16 GB 2133 MHz Dual Channel 50

44 16 GB 2400 MHz Dual Channel 53

46 16 GB 3200 MHz Dual Channel 62

55 16 GB 3600 MHz Dual Channel 67

59

Wyniki z testów w grze Shadow of the Tomb Raider

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 5% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 21

19 16 GB 3200 MHz Single Channel 24

21 16 GB 2133 MHz Dual Channel 31

28 16 GB 2400 MHz Dual Channel 33,0

29 16 GB 3200 MHz Dual Channel 39

35 16 GB 3600 MHz Dual Channel 42

37

Wyniki z testów w grze Watch Dogs: Legion

720p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 24,0

17,0 16 GB 3200 MHz Single Channel 27,0

19,0 16 GB 2133 MHz Dual Channel 35,0

26,0 16 GB 2400 MHz Dual Channel 37,0

28,0 16 GB 3200 MHz Dual Channel 43,0

32,0 16 GB 3600 MHz Dual Channel 45,0

33,0

Wyniki z testów w grze Watch Dogs: Legion

1080p, ustawienia najniższe, więcej=lepiej

LEGENDA: Średnie FPS

LOW 1% FPS 8 GB 3200 MHz Single Channel 14,0

11,0 16 GB 3200 MHz Single Channel 16,0

13,0 16 GB 2133 MHz Dual Channel 20,0

15,0 16 GB 2400 MHz Dual Channel 21,0

16,0 16 GB 3200 MHz Dual Channel 24,0

19,0 16 GB 3600 MHz Dual Channel 25,0

20,0

Tutaj ponownie wybór większej kości w Single Channel tylko odrobinę podniósł wydajność (choć w grach takich, jak Cyberpunk, znacząco obniżył micro stuttering). Wynika to oczywiście z tego, że zintegrowany układ nie posiada własnej pamięci i musi dzielić się dostępnym RAM z systemem oraz samą aplikacją – w takim przypadku 8 GB, które dla PC z dedykowaną kartą graficzną byłoby ok, tutaj przestaje wystarczać.

Praktycznie każda gra odpalona na zintegrowanej karcie zyska kolosalnie na wydajności, jeżeli RAM będzie pracować w Dual Channel

Nawet przy tym samym taktowaniu należy spodziewać się 80-100% przyrostu FPS ze względu na dołożenie drugiej kości pamięci. A jeżeli dodatkowo wybierzemy szybsze niż 3200 moduły, to ilość FPS może wzrosnąć ponad dwukrotnie! Trudno to oddać na wykresach, ale to praktycznie w każdej grze zmienia sytuację z niegrywalnej na „całkiem znośną”! Możecie się o tym przekonać na przygotowanym przez nas krótkim nagraniu z testowanych gier:

Gra, którą (jako nasi czytelnicy) wybraliście grą roku 2020, realnie staje się przyjemnie grywalna na takim PC bez karty graficznej, jeśli do zestawu z jedną kością 8 GB dokupimy za 130 zł drugi taki sam moduł. Zgadza się – Cyberpunk 2077 działa na PC bez karty lepiej niż na PS4 :) Podobnie dużo zyskuje Doom Eternal, który dopiero przy średnich 60 FPS staje się realnie zdatny do użytku. Zresztą, co tu się rozpisywać – każda testowana gra odnotowała ogromny zysk wydajności!



Szkodza, że nie da się tego CPU kupić w sprzedaży detalicznej...

Wnioski z testów są dwa. Przede wszystkim widać, jak bardzo dużo dla zintegrowanych układów oznacza dwukanałowa praca pamięci (uprzedzamy, nie spodziewajcie się takich przyrostów, jeżeli korzystacie z dedykowanej karty graficznej z własna pamięcią). Druga rzecz, to w zasadzie śmiało możemy polecić (w okresie przeczekania wysokich cen kart graficznych) używanie do grania właśnie takiej klasy zintegrowanej grafiki, jeżeli połączymy ją z szybkim duetem kości RAM.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim teście. Niestety przez ograniczony czas, jaki mieliśmy na jego przeprowadzenie, nie udało nam się sprawdzić wszystkiego, co byśmy chcieli, ale niebawem uraczymy Was jeszcze jednym porównaniem, dotyczącym takiego „budżetowego grania”!

