Wakacje to czas na odpoczynek. Zarówno w przypadku odpoczynku czynnego jak i biernego przydać się mogą aplikacje, które ułatwią i uprzyjemnią nam ten czas. Jakie aplikacje warto zainstalować na okres wakacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Aplikacje na wakacje

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie aplikacji, które naszym zdaniem ułatwiają życie w trakcie wakacji i wspierają użytkownika w organizowaniu i załatwianiu różnego rodzaju spraw z tym związanych. Przed urlopem, jak i podczas jego trwania borykamy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Trzeba na przykład zarezerwować nocleg, trafić pod nieznany nam dotąd adres, sprawdzić prognozę pogody czy zapłacić za granicą za zakupy czy posiłek w restauracji.

Poniżej prezentujemy listę przydatnych aplikacji, które podzieliliśmy na kategorie. Opisy poszczególnych pozycji nie są długie, ponieważ nie chcemy trzymać Was przed monitorami. Przeczytajcie szybko nasz poradnik i zmykajcie ładować baterię przed kolejnymi miesiącami pełnymi wyzwań.

Aplikacje podzieliliśmy na kategorie:

Rezerwacja noclegu

Jedną z nieodłącznych czynności związanych z organizacją wakacyjnego wyjazdu jest rezerwacja noclegu. Można odwiedzać strony poszczególnych hoteli czy szukać ofert na portalach ogłoszeniowych. Najlepiej jednak skorzystać z dedykowanych do tego aplikacji.

Booking.com

Ogromna baza ofert noclegów w hotelach, hostelach, apartamentach i tym podobnych. Z poziomu aplikacji dokonać można rezerwacji, a często zdarza się, że oferty są nawet lepsze niż bezpośrednio u poszczególnych usługodawców. W aplikacji można także zarezerwować lot czy zamówić taksówkę.

Airbnb

To także baza ofert noclegowych, ale w odróżnieniu od Booking.com, noclegi oferują tutaj osoby prywatne. Oferty są zazwyczaj tańsze niż w przypadku hoteli czy hosteli, ale warto czytać recenzje i wybierać tylko te polecane pozycje.

Podróż samochodem

W tej kategorii przedstawiamy aplikacje, których tak naprawdę nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Pomogą nam one dotrzeć do celu bez błądzenia, a jednocześnie uchronią przed mandatem za nadmierną prędkość. W tym miejscu apelujemy i rozsądek i bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ;)

Google Maps

Tej aplikacji nie trzeba nikomu przedstawiać, ale trudno byłoby o niej nie wspomnieć w takim zestawieniu. To chyba najdokładniejsza nawigacja, która dodatkowo pozwala na śledzenie ruchu drogowego na żywo. Informuje o korkach i proponuje najkorzystniejsze w danym momencie trasy dojazdu pod wskazany adres.

Yanosik

Aplikacja pełni funkcję nawigacji, ale nie to jest jej głównym atutem. W czasie jazdy ostrzega kierowcę o tym, że zbliża się do fotoradaru, patrolu policji czy miejsca wypadku. Powiadomi nawet o tym, że w pobliżu kręci się nieoznakowany radiowóz. Informacje podawane są przez innych kierowów, warto więc aktywnie korzystać z tej apliakcji.

e-TOLL PL

Osoby, które podróżują po Polsce wiedzą, że na autostradach państwowych nie funkcjonują już tak zwane bramki. Opłaty za przejazdy na poszczególnych odcinkach autostrad A2 oraz A4 pobierane mogą być między innymi za pomocą tej aplikacji. Warto się w nią zaopatrzyć, jeśli macie zamiar skorzystać z tych dróg.

Podróż bez samochodu

Osoby, które nie mają samochodu lub w danej chwili nie mogą go prowadzić, mogą zamówić taksówkę. Są jednak alternatywy, z których warto skorzystać by zaoszczędzić kilka złotych.

Uber

Aplikacja do zamawiania taksówki, a raczej jej tańszej alternatywy. Usługę tworzy społeczność, której członkowie rejestrują się w aplikacji i oferują przejazdy w atrakcyjnych cenach. Uber działa zarówno w Polsce jak i za granicą.

Bolt

Alternatywa dla opisanej wyżej usługi. Jeśli w danym mieście nie działa Uber, to warto sprawdzić czy przejazd zamówić można w właśnie tej aplikacji.

Wakacje w mieście

Miasta rządzą się swoimi prawami. W miejskiej dżungli można łatwo zaginąć, ale z pomocą przyjdą nam te aplikacje.

Jakdojade

A raczej „jak dojadę?”. To aplikacja, w której znaleźć można rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w wielu polskich miastach. Umożliwia zaplanowanie podróży autobusami, tramwajami i metrem oraz zakup biletu przez Internet bez konieczności odwiedzania sklepu czy biletomatu.

moBiLET

Podobnie jak w przypadku Jakdojade, moBiLET pozwala na zakup biletów niezbędnych do odbycia podróży komunikacją miejską. Za jej pośrednictwem można także zapłacić za postój na miejskich parkingach. Warto wydrukować sobie karteczkę „parkuję z moBiLET”.

Płatności

W Polsce płatności dokonywać można gotówką, za pomocą kart płatniczych czy płatności zbliżeniowych takich jak Google Pay czy Android Pay. Problem zaczyna się za granicą, gdy na przykład zabraknie nam waluty lub zgubimy swoją kartę.

Revolut

Warto zainstalować tą aplikację i założyć w niej darmowy rachunek. Po kilku dniach w naszej skrzynce pocztowej znajdzie się wielowalutowa karta płatnicza, która pozwoli nam pomiąć wielokrotne przewalutowania. Co więcej, jednym stuknięciem w ekran możemy zablokować zgubioną kartę płatniczą.

Zagraniczne podróże

Problemy z płatnościami to jeden z aspektów zagranicznych podróży. Drugi równie ważny to bezpieczeństwo. Tutaj z pomocą przychodzi rządowa aplikacja mObywatel.

mObywatel

W sekcji „Polak za granicą” znajdują się praktyczne wskazówki związane z podróżowaniem do poszczególnych krajów. Poza tym, w aplikacji może znajdować się między innymi Unijny Certyfikat Covid oraz nasz dowód osobisty.

Aktywność fizyczna

Wakacje to także czas wzmożonej aktywności fizycznej. Zarówno podczas wyjazdów, jak i podczas dni wolnych spędzanych w domu warto wyjść na świeże powietrze i trochę się poruszać. Wiele osób monitoruje swoją aktywności i chwali się swoimi wynikami w celu zmotywowania siebie oraz innych

Strava

To obecnie jedna z najbardziej popularnych aplikacji do monitorowania aktywności fizycznej. Za jej pomocą mierzyć można wyniki w wielu dyscyplinach sportowych, w tym podczas biegania czy jazdy na rowerze. Dzięki tej aplikacji dowiemy się między innymi jaki przebyliśmy dystans, jakie było nasze średnie tempo oraz jaką trasą się poruszaliśmy.

Jedzenie na mieście

Będąc w obcym mieście zawsze zastanawiamy się, która restaurację wybrać. Najczęstszym punktem odniesienia jest liczba gości. Zakładamy bowiem, że tam, gdzie jest dużo gości powinno być dobre jedzenie. Z pomocą przychodzi nam ta aplikacja.

Tripadvisor: Plan & Book Trips

To przede wszystkim baza danych na temat restauracji wraz z opiniami klientów. Informacje te pomoga nam wybrać wartą odwiedzenia restaurację, która dodatkowo teoretycznie spełnia inne nasze oczekiwania, na przykład co do rodzaju serwowanej kuchni. W aplikacji znajdziemy także między innymi opisy miejsc, które warto zwiedzić w danych miastach.

Prognoza pogody

Wybierając się w podróż, warto przed tym sprawdzić prognozę pogody. Ta propozycja nie jest być może tak popularna jak większość wymienionych wyżej, ale z pewnością warta uwagi.

ICM Meteo

To krótkoterminowa, numeryczna prognoza pogody, która zazwyczaj się sprawdza. Osobiście korzystam z niej od wielu lat i przez tan czas zawiodła mnie tylko kilka razy. Potrzeba chwili by nauczyć się odczytywać wykresy, ale szybko przekonacie się, że nie jest to trudne. Dodajmy, że nie jest to to aplikacja. Warto wejść na stronę m.meteo.pl i dodać zakładkę do ekran startowego smartfona.

Trochę rozrywki

Ostatnia kategoria obejmuje aplikacje, które dostarczą nam nieco rozrywki. W deszczowe dni posłuchać można muzyki lub pooglądać ciekawe filmy lub seriale. Muzyka w słuchawkach przyda się także podczas aktywności fizycznej lub samotnego zwiedzania miast.

Spotify

Muzyka na życzenie. Ta lub podobne aplikacje oferują miliony utworów dostępnych online lub do pobrania i odsłuchania, gdy znajdujemy się poza zasięgiem sieci lub, gdy za granicą transfer jest bardzo drogi. Warto jednak pamiętać, że aby korzystać z tego typu aplikacji należy zazwyczaj opłacać abonament.

Disney+

Jeden z najnowszych serwisów streamingowych, które dostępne są w Polsce. W usłudze Disney+ znajdziemy pozycje zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Działa podobnie jak opisany wyżej Spotify.

Dajcie znać w komentarzach jakie są wasze ulubione wakacyjne aplikacje.