Testujemy ASUS TUF Gaming Z590-PLUS Wi-Fi - czyli konkretną płytę główną dla najnowszych procesorów Intel Rocket Lake z obsługą PCI Express 4.0 oraz USB 3.2 Gen2x2!

Seria TUF Gaming ze stajni ASUSA cieszy się niesłabnącą popularnością użytkowników, bowiem oferuje dobre wyposażenie z zachowaniem przyzwoitych cen - dotyczy to zarówno kart graficznych, jak i płyt głównych. Jesteś chętny do zainwestowania w nowe procesory Intela? Z pewnością przyda Ci się konkretna płyta główna - taka jak ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi.

ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - recenzja

Płyta główna ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?

obsługa procesorów Core 10-tej (Comet Lake) oraz 11-tej (Rocket Lake) generacji

obsługa PCI Express 4.0 na pierwszym slocie (tylko na procesorach Rocket Lake)

3 gniazdka M.2 z radiatorami (pierwsze w wersji 4.0 działa tylko na procesorach Rocket Lake)

2 porty USB 3.2 Gen2 na tylnym panelu + USB C 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)

mocna, 16-fazowa sekcja zasilania

Wi-Fi 6 (ax), LAN 2.5 G oraz wsparcie Thunderbolt 4 (gniazdko pinowe)

podświetlenie AURA Sync

ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - specyfikacja

Model ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi Podstawka CPU Intel LGA 1200 Chipset Intel Z590 Technologie multi-GPU tak (Quad CrossFire/SLI) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak - DP i HDMI 2.0 (tylko Rocket Lake - na Comet Lake obsługa HDMI 1.4) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 5133 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 2 - 1 x PCIe 4.0 x16 (4.0 tylko procesory Rocket Lake) i 1 x PCIe 3.0 (x4) Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 2 x PCIe 3.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC/obudowa 6 (2+1+3) Porty SATA/SATA Express 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 3 (1 x 4.0 x4 tylko na Rocket Lake i 2 x PCIe 3.0 x4) Thunderbolt tylko wsparcie (port pinowy do zewnętrznej karty) Wi-Fi / Bluetooth 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + BT5.0 LAN 1 (Intel I225-V 2.5Gb Ethernet) USB 2.0 (tylny panel) 6 (2) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 5 (2) USB 3.2 Gen2 10 Gb + Gen2x2 20 Gb (tylny panel) 2 (2) + USB C 2x2 20 Gb (1) Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin + 1x 4-pin Audio Realtek ALC S1200A Dodatkowe technologie Two-way AI Noise Cancelation, TUF LANGuard, ASUS Q-Design, ASUS Thermal Solution, ASUS EZ DIY, AURA Sync Format ATX (24,4 cm x 30,5 cm)

Nie da się ukryć, że pod względem funkcjonalności związanej z obsługą PCI Express 4.0, topowy chipset Intela ze średniego segmentu przypomina bardziej chipset AMD ze średniego segmentu (B550). Modele AMD X570 oferują tu znacznie więcej. Z nowszych rzeczy jest tu jeden port USB C 3.2 2x2, czyli oferujący przepustowość aż do 20 Gb/s.

ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - sloty i porty

Na PCB znajdziemy dwa sloty PCI Express x16 - pierwszy oferuje pełną przepustowość (x16), ale w wersji 4.0 tylko na procesorach Rocket Lake. Drugi slot zapewnia tylko 3.0 x4. Oprócz tego mamy tu dwa sloty PCIe x1 w wersji 3.0. Powyżej pierwszego slotu znajduje się osłonięte radiatorem gniazdko M.2, które obsługuje nośniki PCIe 4.0 - działa tylko jeśli na płycie zainstalowane są procesory Rocket Lake. Duży radiator na dole kryje aż dwa gniazdka M.2 zgodne z PCIe 3.0 x4.

Standardowo mamy tu sześć gniazdek SATA III z czego dwa umieszczone są poziomie, a cztery pionowo - rozwiązanie idealne.

Sekcja zasilania robi naprawdę pozytywne wrażenie - z pewnością ta płyta przypadnie do gustu miłośnikom OC. Oczywiście w mainstreamie nic na razie się nie zmienia jeśli chodzi o pamięć RAM - procesory z tego segmentu dalej obsługują pamięć dwukanałowo, a na płytach instaluje się zwykle cztery banki RAM.

Tylny panel również nie daje powodów do narzekania:

łączony port PS2 dla myszek i klawiatur starszego typu

dwa gniazdka USB 2.0 (czarne)

dwa wyjścia zintegrowanej grafiki - DP 1.4 i HDMI (w wersji 2.0 tylko przy procesorach Rocket Lake)

dwa porty USB 3.2 Gen 1 (niebieskie)

jeden port USB 3.2 Gen2x2 (typu C)

jedno gniazdko LAN 2.5G

dwa porty USB 3.2 Gen 2 (błękitne)

wyjścia anten Wi-Fi i BT

optyczne wyjście dźwięku S/PDIF

pięć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - UEFI BIOS

Zmian w wyglądzie brak (można jedynie zwrócić uwagę na opcję ReSize BAR, która pojawiła się również w widocznym miejscu na górze - ale to już jakiś czas temu), w funkcjonalności... również (i tak jest wyjątkowo wysoka).

ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - czy warto kupić?

Ostatnio dało się słyszeć głosy, że warto zainwestować w nową platformę Intela, bowiem tam ceny są nieco niższe od ostatnich konstrukcji konkurencji. Recenzowana przez nas płyta nie jest modelem topowym (chociaż oczywiście jest oparta o topowy układ logiki Intela dla segmentu mainstream), a tylko dobrze wyposażonym, a kosztuje ponad 1100 złotych, więc wybaczcie, ale ja tych niższych cen jakoś nie widzę. Może w przypadku procesorów to będzie wyglądać nieco inaczej, ale by to sprawdzić warto udać się do sklepów (wirtualnie oczywiście)

Generalnie rzecz biorąc, jest tu wszystko czego entuzjaście potrzebne do szczęścia - solidna sekcja zasilania, slot i gniazdko M.2 z obsługą PCI Express 4.0 (tylko na procesorach 11-tej generacji), czy w końcu mała, ale ciekawa nowość, czyli USB v3.2 Gen2x2, które oferuje przepustowość do 20 Gb/s. Nie zabrakło tu Wi-Fi 6 w standardzie, czy LAN 2.5 G (kontroler oparty jest na rozwiązaniu Intela). Jeśli planujecie zakup nowej płyty Intela, która ma wam posłużyć sporo czasu, to jest właśnie model dla Ciebie - bardzo dobrze wyposażony, ale i nie topowy, więc nie przepłacasz za zbędne świecidełka (które w postaci AURA Sync i tak tutaj są).

Warto jednak przypomnieć, że zarówno w przypadku Intela, jak i AMD stoimy przed momentem przełomowym i najprawdopodobniej kolejna generacja płyt będzie już wyposażona w obsługę pamięci DDR5. Nie każdy jednak jest skłonny od razu rzucać się na każdą nowość.

Najbardziej istotne minusy odnoszą się nie tyle do samej płyty ASUSa, a raczej do ograniczeń samego chipsetu. Z590 oferuje bowiem obsługę PCIe 4.0 tylko w jednym slocie i jednym gniazdku M.2 i oczywiście tylko w przypadku zainstalowania w niej procesorów Rocket Lake.

ASUS TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi - ocena końcowa

obsługa procesorów Core 10-tej i 11-tej generacji

topowy chipset Z590 i mocna sekcja zasilania zapewniają dobre możliwości OC

obsługa PCIe 4.0 (tylko 11 generacja CPU)

trzy porty M.2 z radiatorami (z czego jeden z obsługą PCIe 4.0)

dwa porty USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) i jeden port USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s)

Wi-Fi 6 (ax) + BT 5

LAN 2.5 G na kontrolerze Intela

Display Port i HDMI 2.0 dla zintegrowanej grafiki (przy 10 generacji tylko w wersji 1.4)

wysokiej jakości podzespoły

cena mogłaby być nieco niższa

PCIe 4.0 tylko w jednym slocie i gniazdku M.2

