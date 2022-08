Testujemy najnowsze wentylatory be quiet! - Silent Wings 4 140mm i Silent Wings Pro 4 140mm. Czy wysoka cena rzeczywiście idzie z wysoką jakością sprzętu?

Wentylatory be quiet! Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 to topowe modele, które mają zainteresować najbardziej wymagających klientów. W ofercie producenta znajdziemy 120- i 140-milimetrowe wersje.

Modele Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 bazują na podobnej konstrukcji, ale różnią się wydajnością oraz budową ramki. W modelach Pro zastosowano też mechaniczny przełącznik prędkości obrotowej.

W naszym teście sprawdziliśmy, jak nowe wentylatory wypadają pod kątem wydajności i generowanego hałasu.

ocena redakcji:









4,3/5

Za oknem upały, a wasz komputer ma problemy ze zbyt wysokimi temperaturami? Spadki wydajności, niestabilna praca czy nieoczekiwane restarty mogą poważnie utrudnić użytkowanie sprzętu. Dla wielu osób to też sygnał, by pomyśleć nad zmianą chłodzenia lub wentylatorów.

Tak się składa, że niedawno w ofercie firmy be quiet! pojawiła się nowa seria wentylatorów Silent Wings – to modele Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4, które mają zaliczać się do absolutnie topowych propozycji dostępnych na rynku. Czy tak jest w rzeczywistości? Postanowiliśmy to sprawdzić w praktyce.

be quiet! Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 - jakie są różnice?

Wentylatory Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 są dostępne w 120- i 140-milimetrowych wersjach, które różnią się między sobą parametrami. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji poszczególnych modeli.

Model be quiet! Silent Wings 4 120mm be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM be quiet! Silent Wings 4 120mm PWM Highspeed be quiet! Silent Wings Pro 4 120 mm Wymiary 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm Łożysko FDB FDB FDB FDB Maks. prędkość obrotowa 1600 RPM 1600 RPM 2500 RPM 3000 RPM Wydajność 48,7 CFM / 82,74 m3/h 48,7 CFM / 82,74 m3/h 76,7 CFM / 130,31 m3/h 83,9 CFM / 142,5 m3/h Ciśnienie powietrza 1,79 mm H2O 1,79 mm H2O 3,96 mm H2O 5,31 mm H2O Generowany hałas 18,9 dBA 18,9 dBA 31,2 dBA 36,9 dBA Dodatki » 2 typy narożników montażowych » 2 typy narożników montażowych » 2 typy narożników montażowych » 3 typy narożników montażowych

» przełącznik prędkości obrotowej Cena 110 zł 110 zł 110 zł 150 zł

Model be quiet! Silent Wings 4 140mm be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM Highspeed be quiet! Silent Wings Pro 4 140 mm Wymiary 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm 140 x 140 x 25 mm Łożysko FDB FDB FDB FDB Maks. prędkość obrotowa 1100 RPM 1100 RPM 1900 RPM 2400 RPM Wydajność 51,3 CFM / 87,16 m3/h 51,3 CFM / 87,16 m3/h 78,4 CFM / 133,20 m3/h 97,41 CFM / 165,5 m3/h Ciśnienie powietrza 0,92 mm H2O 0,92 mm H2O 2,36 mm H2O 3,64 mm H2O Generowany hałas 13,6 dBA 13,6 dBA 29,3 dBA 36,8 dBA Dodatki » 2 typy narożników montażowych » 2 typy narożników montażowych » 2 typy narożników montażowych » 3 typy narożników montażowych

» przełącznik prędkości obrotowej Cena 120 zł 120 zł 120 zł 160 zł

Zarówno w modelach Silent Wings 4, jak i Silent Wings Pro 4 zastosowano konstrukcję opartą o zaawansowane łożysko hydrodynamiczne (FDB), 6-biegunowy silnik wentylatora i specjalnie wyprofilowane łopatki. Różnice sprowadzają się do prędkości obrotowej (a co za tym idzie wydajności i generowanego hałasu) i budowy ramki. W modelach Pro zastosowano też przełącznik prędkości obrotowej.

Warto jednak mieć na uwadze, że wentylatory Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 to modele z wyższej półki – w zależności od wersji, ceny kształtują się na poziomie 110/120 złotych za modele Silent Wings 4 120/140 oraz 150/160 złotych za modele Silent Wings Pro 4 120/140, więc mówimy już o droższych konstrukcjach, względem których użytkownicy będą mieć duże wymagania.

W nasze ręce trafiły dwa modele z nowej serii: Silent Wings 4 140 PWM w wersji high-speed oraz be quiet! Silent Wings Pro 4 140 PWM.

Rzut okiem na wentylator be quiet! Silent Wings 4 140 PWM high-speed

Model Silent Wings 4 140 PWM high-speed (BQ SIW4-14025-MF-PWM) przypomina wcześniejsze wentylatory z serii Silent Wings. Uwagę zwraca czarna ramka z długim przewodem z nylonowym oplotem.

Do podłączenia wentylatora wykorzystano kabelek zakończony 4-pinową wtyczką PWM, dzięki czemu można łatwo regulować jego prędkość obrotową - w standardowej wersji maksymalnie jest to 1100 RPM, natomiast w wersji high-speed zwiększono ją do 1900 RPM (kosztem większego hałasu - 29,3 dBA vs 13,6 dBA).

Producent zastosował konstrukcję opartą o 6-biegunowy silnik z zaawansowanym łożyskiem hydrodynamicznym (FDB). Udoskonalona budowa ma wpływać na cichszą pracę, niższe zużycie energii elektrycznej oraz dłuższą żywotność wentylatora.

Śmigiełko wykorzystuje siedem specjalnie wyprofilowanych łopatek oraz lejkowaty wylot powietrza, co z kolei ma przekładać się na większy przepływ powietrza (do 78,4 CFM / 133,20 m3/h) i ciśnienie statyczne (do 2,36 mm H2O).

Uwagę zwraca specjalna ramka, która umożliwia zmianę systemu montażu wentylatora (wystarczy ścisnąć zaczepy i ściągnąć narożnik). W zestawie znajdziemy dwa typy narożników - antywibracyjne do stosowania w obudowach oraz mocowanie plastikowe dla coolerów i radiatorów.

Rzut okiem na wentylator be quiet! Silent Wings Pro 4 140

be quiet! Silent Wings Pro 4 140 PWM (BQ SIW4-14025-HF-PWM) to ulepszona konstrukcja, co widać po budowie wentylatora. Ramka wentylatora w standardzie jest masywniejsza (a przez to cięższa). Producent zastosował też drobno opleciony kabelek, który zakończono ładnie wykończoną wtyczką 4-pin.

Też przewidziano możliwość regulacji prędkości obrotowej za pomocą sygnału PWM, ale maksymalne obroty to aż 2200 RPM. Wersje Pro dodatkowo wyróżnia przełącznik na tyle rotora, dzięki któremu można zmniejszyć prędkość obrotową: Szkoda jednak, że w większości przypadków (gdy wentylator tłoczy powietrze) element będzie zasłonięty przez radiator lub grill obudowy.

M (średnia prędkość) - do 1100 RPM

HS (wysoka prędkość) - do 1900 RPM

UHS (ultra-wysoka prędkość) - do 2400 RPM

Silent Wings Pro 4 bazuje na tej samej konstrukcji co zwykły Silent Wings 4. Producent zastosował 6-biegunowy silnik wentylatora z zaawansowanym łożyskiem hydrodynamicznym (FDB), co ma przekładać się na cichszą pracę, niższe zużycie energii elektrycznej oraz dłuższą żywotność wentylatora.

Ramka ma ten sam kształt - też zastosowano wylot powietrza w kształcie lejka oraz siedem specjalnie wyprofilowanych łopatek. Taka konstrukcja ma przekładać się na większy przepływ powietrza (do 97,41 CFM / 165,5 m3/h) i ciśnienie statyczne (do 3,64 mm H2O).

Konstrukcja pozwala na zmianę sposobu montażu, ale w zestawie znajdziemy już trzy rodzaje narożników do wyboru: pełne przystosowane do radiatorów z chłodzenia wodnego, antywibracyjne do obudów oraz plastikowe typowo do coolerów.

Testy wentylatorów be quiet! Silent Wings 4 140 i Silent Wings Pro 4 140

Trzeba przyznać, że specyfikacja wentylatorów Silent Wings 4 140 PWM high-speed i Silent Wings Pro 4 140 PWM wygląda obiecująco. Jak wygląda to w praktyce?

W tym celu sprawdziliśmy, jak nowe wentylatory radzą sobie ze schłodzeniem procesora AMD Ryzen 9 3900XT po zamontowaniu na 280-milimetrowej chłodnicy z chłodzenia wodnego be quiet! Pure Loop 2 FX 280. Wyniki porównaliśmy do standardowych modeli Light Wings 140mm PWM high-speed oraz tańszych modeli Pure Wings 2 140mm. Prędkością obrotową wentylatorów sterowała płyta główna (tryb standardowy z dosyć ostrą krzywą obrotów - przy 70 °C zwiększającą obroty wentylatorów do 100%).

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 25 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 50 cm (bez obudowy). Do odczytu parametrów procesora/płyty głównej wykorzystaliśmy aplikację OCCT.

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[Δ°C] mniej = lepiej

Silent Wings Pro 4 140mm PWM (UHS)

(2200 RPM - 43dBA) 45

11 Silent Wings Pro 4 140mm PWM (HS)

(1700 RPM - 38 dBA) 45

12 Silent Wings 4 140mm PWM HS

(2000 RPM - 40 dBA) 45

13 Light Wings 140mm PWM HS

(2200 RPM - 40 dBA) 46

12 Pure Wings 2 140mm PWM

(1500 RPM - 40 dBA) 48

13 Silent Wings Pro 4 140mm PWM (M)

(1000 RPM - 35 dBA) 48

14 obciążenie

spoczynek

Na pierwszy ogień sprawdziliśmy temperatury procesora pracującego ze standardowymi zegarami - okazuje się, że różnice w odczytach nie są duże, ale prowadzi Silent Wings Pro 4 z przy maksymalnej prędkości obrotowej (generując też dosyć słyszalny szum powietrza. Warto jednak zauważyć, że niewiele gorsze rezultaty (różnica tylko w spoczynku) uzyskaliśmy na tym samym modelu po zmniejszeniu obrotów do trybu High Speed oraz zwykłym Silent Wings 4 High-speed, jednocześnie zachowując wyraźnie lepszą kulturę pracy.

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[Δ°C] mniej = lepiej

Silent Wings Pro 4 140mm PWM (UHS)

(2200 RPM - 43dBA) 67

13 Silent Wings Pro 4 140mm PWM (HS)

(1700 RPM - 38 dBA) 68

14 Silent Wings 4 140mm PWM HS

(2000 RPM - 40 dBA) 68

14 Light Wings 140mm PWM HS

(2200 RPM - 40 dBA) 68

14 Silent Wings Pro 4 140mm PWM (M)

(1000 RPM - 35 dBA) 70

16 Pure Wings 2 140mm PWM

(1500 RPM - 40 dBA) 71

16 obciążenie

spoczynek

Po mocnym podkręceniu procesora (4300 MHz przy napięciu 1,3 V) chłodzenie ledwo dawało sobie rady z okiełznaniem jednostki, ale różnice w temperaturach poszczególnych modeli też nie były zbyt duże. Tradycyjnie prowadzi Silent Wings Pro 4 przy maksymalnej prędkości obrotowej (niestety kosztem wyraźnie słyszalnej pracy). Zaraz za nim ten sam model przy zmniejszonej prędkości obrotowej, zwykły Silent Wings 4 High-speed i... Light Wings High-speed. Ponownie odnotowaliśmy tutaj wyraźnie lepszą kulturę pracy.

Wentylatory z górnej półki. Niestety też tej cenowej

Firma be quiet! przyzwyczaiła nas do high-endowego sprzętu za ogromne pieniądze. Podobnie jest w przypadku wentylatorów Silent Wings 4 i Silent Wings Pro 4 – to propozycja dla klientów, którzy poszukują topowych modeli i nie zwracają uwagi na pieniądze. Dla większości osób taki sprzęt będzie jednak przerostem formy nad teścią, przy mocno wygórowanej cenie.

Nowe wentylatory be quiet! bazują na bardzo zbliżonej konstrukcji. Zarówno w przypadku modeli Silent Wings 4, jak i Silent Wings Pro 4 zastosowano ten sam wirnik, łożysko, łopatki i ramkę. Jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie. Różnica sprowadza się do prędkości obrotowej (w modelach Pro dodano mechaniczny przełącznik odpowiadający za maksymalną prędkość obrotową; niestety w większości przypadków będzie on zasłonięty po zamontowaniu) i dodatkowych narożników – w zwykłych są dostępne dwa, a w Pro już trzy zestawy. Niestety nie znajdziemy podświetlenia LED.

Obydwa modele zapewniają bardzo dobrą wydajność, aczkolwiek różnica względem dużo tańszych modeli (np. Pure Wings 2) nie jest spektakularna – w naszym teście na chłodzeniu AiO odnotowaliśmy zaledwie kilka stopni Celsjusza. Co ważne, wentylatory zachowują przy tym całkiem dobrą kulturę pracy (wersja Pro na maksymalnych obrotach jest już dosyć słyszalna, więc polecamy nieco „skręcić” obroty).

I tutaj dochodzimy do ceny, która niejednego może zwalić z nóg. Modele Silent Wings 4 w rozmiarze 140 mm kosztują 120 złotych, a Silent Wings Pro 4 bagatela 160 złotych. Za sztukę! Dla przeważającej większości osób będzie to zaporowa cena - zwykły benchmarkowiec na pewno będzie wolał kupić inny model, który może zaoferuje trochę gorsze parametry, ale za to będzie dużo tańszy (a różnicę np. dołożyć do lepszego procesora lub karty graficznej). Na pewno znajdą się też szaleńcy entuzjaści, którzy lekką ręką wydadzą kilka stówek za nowe wentylatory. Tylko po to, by mieć sprzęt z górnej półki.

Opinia o be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed Plusy Dobra wydajność,

Dobra kultura pracy,

Świetna jakość wykonania,

Dwa sposoby mocowania. Minusy Brak podświetlenia LED,

Bardzo wysoka cena.





Opinia o be quiet! Silent Wings Pro 4 140mm PWM Plusy Bardzo dobra wydajność przy maksymalnych obrotach,

Świetna jakość wykonania,

Trzy sposoby mocowania,

Mechaniczny przełącznik prędkości obrotowej... Minusy ...który w większości przypadków będzie zasłonięty po montażu wentylatora,

Dosyć głośna praca przy maksymalnych obrotach,

Brak podświetlenia LED,

ZAPOROWA cena.