Prezenty na komunię to zwyczaj, który, chociaż budzi kontrowersje, wcale nie zamierza zniknąć. Jeśli zastanawiasz się, co warto kupić dziecku przystępującemu do Pierwszej Komunii, to zapraszamy do inspirującego przeglądu technologicznych prezentów komunijnych

Jedną z najtrwalszych tradycji jest radosne, rodzinne świętowanie uroczystości Pierwszej Komunii, które bardzo często wiąże się z obdarowywaniem dzieci. Prezent "na komunię" to przeważnie coś, na co dziecko czeka i o czym marzy, a rodzice, chrzestni i reszta rodziny chcieliby zobaczyć uśmiech na jego twarzy. Natomiast zastanawiając się, jaki prezent na pierwszą komunię kupić warto pomyśleć też o tym, żeby był dla młodego człowieka inspirujący - pomógł dziecku nauczyć się czegoś, rozwinąć, zdobyć nowe umiejętności - oczywiście, przy okazji zabawy. Czy tak się rzeczywiście stanie, to oczywiście zupełnie inna kwestia, ale skoro już i tak wydaje się pieniądze, to czemu by nie spróbować?

Technologiczne gadżety od dawna cieszą się reputacją świetnych prezentów komunijnych, z jednej strony będąc lubiane przez dzieci, a z drugiej, często oferując ciekawe możliwości, które mogą się rzeczywiście przydać także przy nauce, albo w codziennym życiu. Jako, że technologie to nasza specjalność, przygotowaliśmy kilka propozycji ciekawych i pożytecznych prezentów na Pierwszą Komunię - rzuć okiem, może coś wybierzesz, albo zainspirujesz się?

Jaki technologiczny prezent na komunię polecamy?

Tablet Huawei MatePad 11.5 PaperMatte

Tablet to urządzenie, które doskonale nadaje się zarówno do zabawy, jak i do nauki. Prosty, szybki w obsłudze system mobilny i fakt, że tego urządzenia się nie wyłącza, a jedynie wygasza pozwala błyskawiczne przejść do tego, co się chce zrobić. A robić na nim można niemal wszystko - szczególnie, jeśli jest to maszyna tak wszechstronna jak Huawei MatePad 11.5 PaperMatte. Ten tablet jest lekki i smukły, z aluminiową obudową o grubości niecałych 7 mm, która jednak mieści całkiem solidną baterię o pojemności 7700 mAh z funkcją szybkiego ładowania oraz bardzo dobrą jak na ten budżet ilość pamięci: 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci masowej.

Głośniki grają całkiem solidnie - może się zdarzyć, że będziesz życzył sobie, żeby były cichsze - ale gwiazdą tego sprzętu i gwoździem programu jest ekran. Wyświetlacz ma 11,5" po przekątnej i bardzo dobre proporcje 3:2, a częstotliwość odświeżania do 120 Hz zapewnia płynność przy filmach i grach. Jednak najważniejszą jego cechą jest przypominająca w dotyku papier matowa powłoka, która praktycznie eliminuje odbłyski światła, czyni notowanie i rysowanie rysikiem M-Pencil (jest w zestawie) dużo przyjemniejszym, niż podczas pisania po szkle i wreszcie sprawia, że obraz staje się znacznie łagodniejszy dla oczu.

Hulajnoga elektryczna Red Bull Racing 8.5

Była moda na to, żeby z okazji Pierwszej Komunii dawać quady - taki nowoczesny odpowiednik kucyka. Jednak tak, jak kucyk, quad jest nie tylko drogi, ale też nieszczególnie przydatny na co dzień, a w dodatku, to inaczej, niż konik, śmierdzi i hałasuje. Hulajnoga elektryczna to zupełnie inna historia: jest cicha i czysta, no i można jej używać do codziennych dojazdów do szkoły. Red Bull Racing 8.5 nie jest zabawką na rok - z silnikiem 350W ma duży zapas mocy, dzięki któremu może posłużyć przez lata, w razie potrzeby także innym członkom rodziny.

Dzięki pełnym kołom jest prosta w obsłudze, bo nie trzeba się martwić o pilnowanie ciśnienia w oponach, a bezpieczeństwo zapewniają dwa hamulce, przedni elektromagnetyczny i tylny - tarczowy. Przy niewielkiej masie użytkownika bez problemu da się osiągnąć deklarowany zasięg maksymalny 25 km. Jest też zintegrowane oświetlenie, zarówno przednie, jak i tylne, oraz ochrona przed rozbryzgami wody. No i wreszcie, wisienka na torcie: oznaczenia nawiązujące do teamu Formuły 1!

Słuchawki Honor x6

Czy to oglądając tiktoki, czy oglądając ulubionego youtubera, czy wreszcie grając w grę, dobrze mieć słuchawki. Lekkie i wygodne, najlepiej te najfajniejsze teraz, czyli naprawdę bezprzewodowe, w sam raz takie, jak Honor X6. Zarówno same słuchawki, jak i ich zgrabne etui ładujące wyglądają jak trzeba, modnie i "cool", a douszna - zamiast dokanałowej - konstrukcja słuchawek, bez gumowych nakładek pozwala nie martwić się niewygodą oraz rozmiarami wkładek. Podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów nie można co prawda całkiem odciąć się od świata, bo X6 nie mają ANC, ale dzieci i tak nigdy nie słyszą, co się do nich mówi.

Ty natomiast będziesz słyszeć je dobrze, kiedy już postanowią do ciebie zadzwonić, bo na pokładzie jest redukcja szumów podczas rozmów. Bardzo dobrym punktem jest czas pracy na baterii, który mimo małej wagi słuchawek wynosi nawet do 9 godzin, a etui pozwala na trzy doładowania, podnosząc ten czas nawet do 40 godzin. Rzadsze ładowanie jest bardzo fajne, a rodzice z pewnością docenią przyjemną ciszę na tylnym siedzeniu podczas wielogodzinnej drogi na wakacje.

Konsola mobilna Asus ROG Ally

No dobrze, tu nie będzie za bardzo żadnej dodatkowej wartości edukacyjnej - nie ma się co oszukiwać, przenośna konsola nie służy przede wszystkim do zabawy, ona służy wyłącznie do zabawy. I tak ma być. Konsolką, której na pewno warto się przyjrzeć w kontekście prezentów na Pierwszą Komunię jest z pewnością Asus ROG Ally, która ostatnio zdobyła waszymi głosami pierwsze miejsce w kategorii sprzętu do gier w plebiscycie na Produkt Roku 2023. Dla tych, którzy nie wiedzą: ta konsola to tak naprawdę miniaturowy, gamingowy pecet zamknięty w obudowie, którą możesz trzymać w dłoniach. Jest na tyle lekka, żeby dało się jej używać przez dłuższy czas, a szeroka gama kontrolerów pozwala świetnie bawić się w grach każdego gatunku.

Na jej możliwości składają się naprawdę imponujące komponenty, począwszy od wydajnego procesora AMD Ryzen Z1 Extreme i 16GB pamięci RAM LPDDR5, a kończąc na siedmiocalowym ekranie dotykowym o wysokiej jasności i częstotliwości odświeżania 120Hz. Dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB starczy na zainstalowanie kilku gier, chociaż część tej pojemności trzeba odliczyć na system Windows, pod kontrolą którego działa Ally. Najważniejsze jest to, że ponieważ to po prostu mikro-pecet, to można bez problemu skorzystać z kont Steam, Microsoft, Epic Games Store czy GOG. Pewnie, to nie jest tani prezent, ale pomyśl o tym tak: twoje dziecko musi być jedyną osobą używającą tej konsoli… jeśli wiesz, co mam na myśli.

PocketBook Basic Lux 4

Obawiasz się, że książki odejdą w zapomnienie? Najlepszym sposobem na sprawienie, żeby do tego nie doszło jest pokazać młodemu pokoleniu, jak ciekawe i fajne może być czytanie. Doskonale może w tym pomóc czytnik ebooków, który będzie bliższy temu, jak nowe pokolenie odbiera świat. Lekki i wygodny PocketBook Basic Lux 4 ma przystępną cenę, ale oferuje wszystko to, czego można chcieć od "książki XXI wieku". Przede wszystkim, ma przyjazny dla oczu ekran e-ink, przypominający papier tak bardzo, jak tylko to możliwe bez bycia zrobionym z włókien celulozy. Ma przekątną długości 6" - w sam raz do czytania - i jest dotykowy, co pozwala wygodnie nawigować po bibliotece i funkcjach.

Co ważne, na pokładzie jest też podświetlenie (technicznie to tak naprawdę doświetlenie, bo źródło światła znajduje się przed ekranem, a nie pod nim), co eliminuje jedną z największych wad e-papieru, a więc problem z czytaniem przy gorszym świetle. Bardzo ważną cechą jest dostęp do bibliotek online: można korzystać ze zbiorów aplikacji Legimi, Empik Go i Bookstore - cokolwiek chcesz przeczytać, pewnie tam będzie. Nie mniej jednak możesz też wgrywać do pamięci książki i komiksy w niemal dowolnych formatach, a oprócz tego jest przeglądarka internetowa.

Infinix HOT 40 Pro

Wiadomo, że telefon to dziś podstawa - jest potrzebny do tego, żeby utrzymać kontakt z dzieckiem w sytuacji, kiedy życie jest tak szybkie i zmienne, jak to ma miejsce teraz. No i oczywiście, powinien to być smartfon. Jeśli chcesz dziecku sprawić przyjemność - a zakładam, że o to właśnie chodzi z robieniem prezentów - to powinien w dodatku być możliwie nowoczesny i dobrze wyposażony. Ponieważ nie warto wydawać na niego fortuny (bo przecież nie ma bardziej niszczycielskiego żywiołu, niż dzieci), dobrym wyborem może być Infinix Hot 40 Pro.

Ma na pokładzie Mediateka Helio G99 i 8 GB pamięci RAM, dzięki czemu dobrze radzi sobie wszystkimi zadaniami, a nawet da się na nim pograć w niezbyt wymagające gry, co w przypadku dzieci raczej będzie ważne. Ekran ma 6,78" po przekątnej i chociaż korzysta z matrycy LCD, to trzeba przyznać, że ma całkiem dobry kontrast i niezłą jasność sięgającą 500 nitów. Przyjemnym zaskoczeniem przy tej cenie jest też główny aparat fotograficzny z matrycą 108 Mpikseli, który robi całkiem niezłe fotki nie tylko w dzień, ale i przy gorszym świetle. Solidna bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na ładowanie telefonu nie częściej, niż raz na dwa dni, a samo ładowanie jest szybkie, dzięki ładowarce 33W.

