D-Link DIR-2150 to router kierowany do domowych użytkowników, którym nie uśmiecha się przepłacanie za wydajność, której przyrostu zwykle nie odczują, a jednocześnie chcieliby wymienić router na zgodny z nowymi zabezpieczeniami – sprawdzamy, jak wypada w praktyce.

ocena redakcji:









4/5

Rynek tanich domowych routerów obecnie zalewają budżetowe konstrukcje oparte o standard Wi-Fi 6, jednakże faktycznie dobry router Wi-Fi 6 to nadal koszt zaczynający się bliżej 300-400 zł. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy kwestię realnego zapotrzebowania na Wi-Fi 6 w domu, zwłaszcza gdy nie dysponujemy łączem szybszym niż 300-400 Mbps, to okazuje się, że lepszym wyborem mogą być solidne routery w starszym standardzie Wi-Fi 5. Do tej grupy routerów zalicza się D-Link DIR-2150, którego postanowiliśmy dziś przetestować.



W zestawie D-Link dostarcza przewód sieciowy w typowym dla siebie żółtym kolorze – za równo on, jaki zasilacz pozwolą odsunąć router o około 1,5 m od gniazdka.

D-Link DIR-2150 to klasyczny router w całkiem świeżym wydaniu

Po wyjęciu routera z pudełka od razu widać, że mimo nienajnowszego standardu, router wygląda bardzo świeżo i współcześnie. Plastik, z którego został wykonany, jest wysokiej jakości i został dobrze spasowany, co nie zawsze jest tak oczywiste w tej cenie sprzętu. To również moment, w którym zauważymy, że anteny są na stałe przymocowane, jednak biorąc pod uwagę ich rozmiar, to nie musi to być problem (do czego jeszcze wrócimy przy omawianiu wyników testów).



Góra obudowy posiada zdobienie w kształcie litery „X”, co przywodzi na myśl nowe routery w standardzie AX właśnie.

Anteny można obracać o 180° oraz odchylać w ramach 3 ustalonych pozycji (co 45°). Taki zakres regulacji wystarczy, aby router ustawić odpowiednio do swoich potrzeb. Obudowa jest bardzo dobrze wentylowana, co ułatwia grawitacyjny przepływ powietrza i pozwoli uniknąć przegrzewania się sprzętu podczas większego obciążenia.



Nie jest to może najmniejszy router, jaki testowaliśmy, ale dużym też byśmy go nie określili.

Na szczycie znajdziemy aż 4 diody (przypominamy, że nawet droższe konstrukcje w nowszym standardzie oszczędzają na tym aspekcie i sygnalizują tylko zasilanie - jedną diodą), dzięki czemu dowiemy się niezależnie o aktywności urządzenia, łącza z Internetem oraz każdego z dwóch zakresów pracy Wi-Fi.



Trochę szkoda, że świat już zapomniał o oznaczaniu aktywności złączy RJ45 :(

Od spodu również nie znajdziemy żadnych oznak budżetowości routera (pomimo jego niskiej ceny) – konstrukcja stabilnie stoi na czterech gumowych nóżkach, a w razie potrzeby router można podwiesić na ścianie dzięki otworom na haki. Widać tu również wycięcie w obudowie, w którym inne modele routerów od D-Link (jak testowany przez nas DIR-853) posiadają wyprowadzone złącze USB. Nasz jednak tej funkcji został pozbawiony.



Tradycyjnie od spodu umieszczono wszystkie niezbędne dane do pierwszej konfiguracji.

Złącza, jakie natomiast znajdziemy, to cztery porty LAN (RJ45) o przepustowości 1 Gbps, a także złącze WAN (RJ45) o takiej samej przepustowości – to ponownie o jeden port lepiej niż u typowych przedstawicieli tego segmentu cenowego. Z tyłu umieszczono również przycisk WPS do szybkiego przyłączania nowych urządzeń.



Przycisk zasilania umożliwia łatwe zresetowanie sprzętu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Specyfikacja routera D-Link DIR-2150

Procesor: 2 rdzenie/4 wątki, 880 MHz RAM: 128 MB Pamięć Flash: 16 MB Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 1766 Mbps (802.11ac MIMO 4x4);

2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n MIMO 2x2) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 4 x RJ45 LAN (1000 Mbps);

1 x RJ45 WAN (1000 Mbps) Przyciski: WPS, Reset/Restart, Power Wymiary: 150 (głębokość) x 235 (szerokość) x 36 mm (wysokość, 190 mm z antenami);

0,33 kg waga Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Serwery wirtualne: Port Forwarding , UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2 dla 5 GHz;

MU-MIMO 4x4:4 dla 2,4 GHz;

VPN - PPTP (klient/serwer), L2TP (klient);

VLAN;

IPTV/VOIP;

Kontrola rodzicielska;

Kontrola przepustowości (QoS);

Kompatybilność z Alexa i Google Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 189 zł

D-Link DIR-2150 nie wyposażono w najszybsze podzespoły, ale w swojej kategorii wypadają całkiem dobrze

W środku znajdziemy 2-rdzeniowy i 4-wątkowy SoC MT7621AT/DAT o taktowaniu 880 MHz. Wspiera go 128 MB RAM, a oprogramowanie osadzono na 16 MB pamięci Flash (co powinno pozwolić na wgranie np. OpenWRT). Za Wi-Fi 5 GHz odpowiada Mediatek 7615N, czyli najmocniejsze wcielenie tego układu, obsługującego standard IEEE 802.11ac Wave2 z MU-MIMO 4x4:4, choć D-Link ograniczył go do pracy z 80 MHz szerokości kanału. Przekłada się to na 1733 Mbps maksymalnej przepustowości. Zakres 2,4 GHz obsługuje Mediatek 7603EN (2x2:2 dla 2,4 GHz), oferujący do 300 Mbps.

D-Link DIR-2150 skonfigurujemy również przez nowoczesną aplikację

To, co ucieszy mniej technicznych użytkowników, to możliwość obsługi routera w pełni przez mobilną aplikację (która jest całkowicie po polsku, dostępna zarówno na iPhone’y, jak i telefony z Androidem). Dotyczy to również procesu pierwszej konfiguracji, który (w tradycyjny dla współczesnych urządzeń sposób) został maksymalnie uproszczony i przypomina inicjowanie nowego smartTV (tylko, że nie trzeba wyszukiwać kanałów).

Aplikacja pozwala również szybko sprawdzić prędkość naszego łącza z Internetem, co też przydaje się do stosowania reguł QoS (co pozwala uniknąć zapchania łącza przez jednego użytkownika - to jednak ustawić można tylko przez panel w przeglądarce). Możemy również przejść od razu do listy podpiętych urządzeń i wybranym z nich łatwo zablokować dostęp do sieci. Jest też zakładka, w której zawsze dostępny mamy kod QR, którym możemy przekazać dane do logowania się znajomym (skanują ekran naszego telefonu swoim aparatem i ich telefon łączy się z naszą siecią).

Zaawansowane ustawienia nie pozwalają na aż tyle, co dostęp przez przeglądarkę, ale i tak można regulować tu więcej, niż zwykle w tym segmencie oferuje konkurencja, zwłaszcza w systemach Mesh, które zdają się dążyć do braku kontroli użytkownika nad siecią… Z przydatnych funkcji warto tu wskazać dobrze działającą (i niewymagającą żadnych dopłat i subskrypcji) kontrolę rodzicielską – to też nie jest częsty widok w routerach w cenie poniżej 200 zł. Trzeba tu też pochwalić D-Link za implementację szyfrowania Wi-Fi w standardzie WPA3 (które nie było początkowo dostępne dla routerów Wi-Fi 5).

Ważne jest to, że wszystko jest tu czytelnie opisane i nawet osoba mająca małe pojęcie o konfiguracji sieci bez problemu poradzi sobie z ustawieniem routera pod własne potrzeby. A dla bardziej zaawansowanych użytkowników zostaje jeszcze klasyczny dostęp przez panel w przeglądarce, gdzie można doprecyzować takie detale działania routera, jak kanał operowania Wi-Fi, szerokość pasma każdego z zakresów, czy też właśnie wcześniej wspomniany QoS. Możemy wybrać jedno urządzenie z bezwzględnym pierwszeństwem dostępu, co docenią gracze, kolejno dwa urządzenia z nieco niższym priorytetem i jeszcze 8 z trzecim miejscem w kolejce do Internetu – pozostałe urządzenia uzyskają jeszcze niższy priorytet.

Router też pozwala korzystać całej sieci z VPN (L2TP przez IPSec), a nawet konfigurować wirtualne sieci (VLAN), aby wydzielić część portów RJ45 dla IPTV albo VoIP. Znajdziemy tu również statystyki użycia każdego z interfejsów routera, pokazywane w czasie rzeczywistym w formie wykresu i tabeli, co może być bardzo przydatne do diagnozowania problemu w działaniem sieci. Ogólnie chcielibyśmy, aby taki zestaw opcji był dostępny w każdym routerze. Tu jeszcze jedna mała uwaga – interfejs w przeglądarce jest po angielsku, a aplikacją można sterować zdalnie (spoza sieci), ale wymaga to utworzenia konta w chmurze D-Link.

Testy wydajności D-Link DIR-2150 – procedura testowa

Testy prowadziliśmy w naszej typowej lokalizacji testowej (2 kondygnacyjny dom jednorodzinny o powierzchni około 220 mkw), zatem można porównać je z wynikami innych routerów w niej testowanych. Nie zmieniło się również urządzenie, którego używamy do testów – jest to ultrabook HP Spectre X360 14 z układem Intel AX201 MIMO 2x2. Oznacza to, że podczas testów przepustowości maksymalnie używaliśmy połowy dostępnych strumieni– jeżeli dysponujecie sprzętem z kartą sieciową MIMO 3x3 lub 4x4, to wyniki należy odpowiednio przemnożyć. Tu warto zaznaczyć, że obecnie większość urządzeń odbiorczych ogranicza się do MIMO 2x2 właśnie, ale w takim przypadku D-Link DIR-2150 może bez większych spowolnień obsłużyć nawet dwóch klientów jednocześnie (każdemu oferując te dwa strumienie).



Router oznaczono na pomarańczowo i znajduje się on na wyższej kondygnacji.

D-Link DIR-2150 – pomiary przepustowości WAN I LAN [Mbps]

WAN Download 897 WAN Upload 867 LAN -> LAN 907 2x LAN -> LAN 437

Pod względem obsługi przewodowej sieci lokalnej nie mamy absolutnie żadnych zastrzeżeń – router może obsłużyć nawet faktycznie gigabitowe łącze z Internetem i speed test "po kablu" powinien trzymać się blisko 1000 Mbps. Wymiana danych między przewodowo podpiętymi komputerami również jest bardzo sprawna. Oczywiście nie jest to pełen duplex, ale nie spodziewalibyśmy się go w tej cenie.

D-Link DIR-2150 – pomiar siły sygnału Wi-Fi [dBm]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -36

-29 Lokalizacja testowa nr 2 -55

-49 Lokalizacja testowa nr 3 -68

-65 Lokalizacja testowa nr 4 -66

-64 Lokalizacja testowa nr 5 -70

-66 Lokalizacja testowa nr 6 -85

-70 Lokalizacja testowa nr 7 -36

-29 Lokalizacja testowa nr 8 -55

-52 Lokalizacja testowa nr 9 -66

-63 Legenda: Zakres 5 GHz

Zakres 2,4 GHz

Tutaj D-Link DIR-2150 wypadł dosyć przeciętnie. Testowaliśmy już pojedyncze routery, które oferowały mocniejszą siłę sygnału w tych dalszych lokalizacjach, choć oczywiście były to zwykle droższe konstrukcje. Niemniej test zdecydowanie zaliczony i Internet działa w całym budynku.

D-Link DIR-2150 – pomiar przepustowości Wi-Fi 5 GHz [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 501

362 Lokalizacja testowa nr 2 344

303 Lokalizacja testowa nr 3 186

174 Lokalizacja testowa nr 4 193

149 Lokalizacja testowa nr 5 159

65 Lokalizacja testowa nr 6 14

14 Lokalizacja testowa nr 7 542

378 Lokalizacja testowa nr 8 434

290 Lokalizacja testowa nr 9 290

154 Legenda: Pobieranie

Wysyłanie

D-Link DIR-2150 – pomiar przepustowości Wi-Fi 2,4 GHz [Mbps]

testowane na HP Spectre X360 14 z AX201, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 74

59 Lokalizacja testowa nr 2 65

56 Lokalizacja testowa nr 3 38

31 Lokalizacja testowa nr 4 40

23 Lokalizacja testowa nr 5 38

26 Lokalizacja testowa nr 6 31

15 Lokalizacja testowa nr 7 81

66 Lokalizacja testowa nr 8 77

51 Lokalizacja testowa nr 9 58

38 Legenda: Pobieranie

Wysyłanie

To kolejne miejsce, w którym trochę się na DIR-2150 zawiedliśmy, ale tylko dlatego, że nieco już zapomnieliśmy, jak wypada wydajność routerów Wi-Fi 5. Wszystko tu rozbija się o wynegocjowaną prędkość przez naszą kartę sieciową – jako że do dyspozycji mamy tylko 2 strumienie, to ta wynosi 866 Mbps. Dla przypomnienia – routery Wi-Fi 6 oferują zwykle 1200 Mbps dla dwóch strumieni MIMO, co pozwala im zbliżyć się do prędkości, jakie oferuje łączność przewodowa (oczywiście tylko na małe odległości).

D-Link DIR-2150 najlepiej sprawdzi się w bardziej zaludnionym budynku, gdzie wykorzystamy jego potencjał obsługi do 4 strumieni Wi-Fi jednocześnie

Ostatecznie jednak wyniki wyszły dobre i na poziomie wcześniej testowanych modeli Wi-Fi 5 Wave 2. Wydajność może nieco szybko spada wraz ze wzrostem odległości, ale przypominamy, że jest to nadal bardzo tani router. Ogólnie do bezprzewodowej obsługi Internetu o przepustowości do 200 Mbps wystarczy w zupełności nawet w takim średnich rozmiarów domu.

D-Link DIR-2150 – prędkość przesyłania mniejszych plików [Mbps]

testowane na TP-Link TX3000E, odległość 2 m, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 911

465

372

217 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 762

382

283

204 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 36

23

26

32 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 16

9

9

10 Legenda: LAN -> LAN

Wi-Fi -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> Wi-Fi

Ten test sprawdza wydajność SoC w obsłudze transferu małych paczek danych (co będzie istotne np. dla graczy). Są to wyniki całkiem dobre, jak na routery z okresu Wi-Fi 5, jednak poniżej tego, co oferują nowsze modele z 4-rdzeniowymi procesorami. Różnice nie są jednak duże i raczej nie do wychwycenia w codziennym użytkowaniu. Warto za to zaznaczyć, że transfer pomiędzy dwoma laptopami wypada bardzo dobrze, właśnie ze względu na dostępność niezależnych dwóch strumieni dla każdego z nich. To ogólnie duża zaleta tego modelu – w praktyce dwa urządzenia mogą w pełni wysycić przepustowość 1-gigabitowego łącza z Internetem (przy dobrym zasięgu).

D-Link DIR-2150 – pomiar poboru energii [W]

Brak aktywności 5 Obciążenie

(1 zakres) 6 Obciążenie

(2 zakresy) 7

Tu ponownie nieco gorsze wyniki niż w przypadku nowszych urządzeń w spoczynku, jednak nie są to wartości, jakimi należałoby się przejmować, a w razie potrzeby router można skonfigurować, aby według harmonogramu wyłączał Wi-Fi (np. na noc). Zaskakuje natomiast mały wzrost poboru energii pod obciązeniem.

Czy warto kupić D-Link DIR-2150?

D-Link wycenił model DIR-2150 na 189 zł (choć czasami można go odszukać o jeszcze 10 zł taniej), co oznacza, że jest w praktyce tańszy od odpowiadających mu szybkością podstawowych modeli Wi-Fi 6. Co prawda, da się dostać w podobnej cenie router w nowszym standardzie, jednak w naszym odczuciu dopiero dopłata około 50% pozwoli poza nowszym standardem również zrównać się w kwestii funkcjonalności i jakości testowanego dziś D-Link.



Rozmiar antenek raczej nie skłania do trzymania routera na widoku, choć na ścianie wyglądałby już całkiem nieźle.

Taka dopłata już niekoniecznie będzie uzasadniona, zwłaszcza jeżeli nie posiadacie zbyt wielu urządzeń Wi-Fi 6 (z kolei, jeżeli tylko takie urządzenia macie, to bardzo mocno polecamy dopłacić do routera Wi-Fi 6, ze względu na technikę OFDMA). Może się zatem okazać, że zwyczajnie nie zauważycie różnicy w działaniu droższego routera (bo to, co wniesie Wi-Fi 6, zniweluje się przez pracę w MU-MIMO 2x2:2). To, co natomiast z pewnością zauważycie wybierając budżetowy model Wi-Fi 6, to znacznie uboższa funkcjonalność niż w D-Link DIR-2150.

Ostatecznie D-Link DIR-2150 to dobry router w swojej obecnej cenie i widzimy dla niego miejsce na rynku. Czy warto go kupić, to już zależy od Waszego zapotrzebowania na przepustowość oraz możliwości dalszego rozciągania budżetu.

Nasza ocena D-Link DIR-2150 w kategorii routerów budżetowych 80% 4/5