Te cztery fotele dla graczy California Access są wygodne, solidne, mają odpowiedni zakres regulacji i wyglądają atrakcyjnie. Wśród nich znajdziemy zarówno modele płócienne, jak i pokryte eko-skórą. Nadają się też do pracy biurowej, a cena jest niewygórowana. Wideorecenzja.

Za biurkiem często spędzamy wiele godzin, nie tylko grając, ale też pracując, oglądając filmy lub ucząc się. Dlatego solidny i wygodny fotel to podstawa. W tej wideorecenzji prezentuję cztery modele foteli gamingowych California Access, które nadają się do tego idealnie, a jednocześnie nie kosztują fortuny. Warto obejrzeć całość, bo na końcu jest informacja o promocji, w której można za symboliczną złotówkę dostać coś fajnego, z podświetleniem RGB.

Są to fotele w rozmiarze XL, czyli duże i szerokie. Siedzisko oraz rozstaw podłokietników zostały optymalnie dopasowane dla osoby dorosłej. Nie zostały wykonane ze zwykłej gąbki, lecz z pianki z efektem pamięci. Dzięki temu po dłuższym czasie lepiej dopasowują się do kształtów użytkownika, zapewniając lepszy komfort. Podłokietniki są regulowane w pionie w zakresie 7 cm. To w zupełności wystarczy zarówno dla niskich, jak i wysokich osób. Ponadto są one obracane tak, aby można było lepiej ułożyć ręce w czasie pisania na klawiaturze.

Dostępne są dwa rodzaje tapicerki - płócienna i z eko-skóry. Płócienne modele to: California Access Apache oraz California Access Office, natomiast skórzane to: Spartan oraz Samurai. Wybór tapicerki to nie tylko kwestia wyglądu, ale też właściwości użytkowych. Płótno lepiej oddycha, więc skóra mniej się poci, szczególnie w upalne dni. Z kolei pokrycia skórzane są łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Jeśli coś na nie rozlejemy, to wystarczy przetrzeć mokrą ściereczką i zapewne nie zostanie nawet najmniejszy ślad.

Regulację fotela umieszczono po prawej stronie. Oparcie można pochylić do pozycji niemal leżącej, a wysokość fotela ustawimy w zakresie około 10 cm. Udźwig prezentowanych foteli California Access to 150 kg, więc utrzymają zdecydowaną większość osób. Wszystkie podstawy mają pięć solidnych, gumowych kółek.

