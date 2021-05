Test płyty głównej Gigabyte B450 Aorus Elite - niedrogiej i dobrej płyty dla procesorów AMD Ryzen. Skoro nie potrzeba ci obsługi PCI Express 4.0, to po co przepłacać?

Płyta główna Gigabyte B450 Aorus Elite oferuje dobre wyposażenie w niewygórowanej cenie

Obsługuje pięć generacji procesorów AMD Ryzen

Chipset B450 zapewnia możliwość podkręcania procesora i pamięci RAM

Na wyposażeniu płyty znajdziemy między innymi dwa gniazdka M.2 z czego jedno z radiatorem, HDMI w wersji 2.0, czy podświetlenie RGB Fusion 2.0

ocena redakcji:









4,5/5

W sieci szumi już od zapowiedzi płyt głównych z podstawką AM5, obsługą pamięci DDR5 oraz chipsetami nowej generacji, ale większość użytkowników nie potrzebuje takich nowości już w dniu premiery. Mało tego - wielu użytkowników nie potrzebuje wszystkich funkcjonalności obecnych płyt głównych, jak choćby obsługi PCI Express 4.0.

Jeśli szukasz dobrej, ale niedrogiej płyty dla procesorów AMD Ryzen, warto sięgnąć po nieco starsze, ale wciąż popularne modele oparte na chipsecie B450. Można w nich zainstalować nawet procesory Ryzen serii 5xxx i podkręcać podzespoły (zarówno CPU jak i RAM), ale nie oferują one obsługi PCIe 4.0. Zakładamy, że dacie radę bez tego żyć ;-)

Gigabyte B450 Aorus Elite - recenzja

Na pierwszy rzut oka płyta prezentuje się znakomicie - w niskiej cenie otrzymujemy przyzwoitą sekcję zasilania, a na estetyczny i nowoczesny wygląd również nie ma co narzekać. Pora na rzut okiem do specyfikacji...

Gigabyte B450 Aorus Elite - specyfikacja

Model Gigabyte B450 Aorus Elite Podstawka CPU AM4 Chipset AMD B450 Technologie multi-GPU tak (Quad CrossFire/SLI) Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki tak (HDMI 2.0 i DVI) Sloty RAM 4 x DDR4 Maks. Taktowanie RAM 3600 (OC) MHz Maks. Ilość RAM 128 GB Sloty PCIe x16 1 x PCIe 3.0 x16 + 1 x PCIe 2.0 x4 Sloty PCIe x4 brak Sloty PCIe x1 2 x PCIe 2.0 SO-DIMM.2 brak Gniazda wentylatorów/WC 4 (1+3) - Hybrid Fan Porty SATA/SATA Express 6 x SATA III 6 Gb/s Sloty M.2 2 (1 x PCIe 3.0 x4 + 1 x 3.0 x2 - jeden również z obsługą SATA III) Thunderbolt brak Wi-Fi / Bluetooth brak LAN 1 (Realtek 8118 Gaming LAN) USB 2.0 (tylny panel) 8 (4) USB 3.2 Gen1 5 Gb (tylny panel) 6 (4) USB 3.2 Gen2 10 Gb (tylny panel) brak Gniazda zasilania 1x 24-pin + 1x 8-pin Audio Realtek Audio Codec Dodatkowe technologie RGB Fusion 2.0 (plus dodatkowe złącza do podłączenia taśm LED), Hybrid Digital Power Design, AORUS M.2 Thermal Guard, Smart Fan 5, zintegrowana osłona tylnego panelu Format ATX (23,5 cm x 30,5 cm)

Jasne, że mamy tu do czynienia z poprzednią wersją chipsetu (został on już zastąpiony przez B550), ale przypominamy, że płyta ta obsługuje absolutnie wszystkie modele Ryzen - od serii 1xxx do 5xxx. Jeśli planujemy zakup procesor serii G (z zintegrowaną grafiką) to do naszej dyspozycji pozostawiono porty DVI i HDMI. Ten pierwszy jest naszym zdaniem zbędny, ale fajnie, że HDMI jest w wersji 2.0 (wciąż można trafić na nowe płyty główne z obsługą HDMI 1.4). Zerknijmy jeszcze na rozmiar - płyta jest minimalnie węższa od standardowych modeli ATX (ale różnica jest widoczna), co oczywiście oddaje nam dodatkowe cenne miejsce w wewnątrz obudowy.

Warto jeszcze wspomnieć, że model ten pojawił się również w odświeżonej wersji V2. Teraz pojawia się pytanie, na jakie różnice można liczyć w wersji V2 w stosunku do wersji poprzedniej? To zdjęcie porównawcze dobrze odpowiada na to pytanie (w zasadzie zmiany dotyczą głównie sekcji zasilania):

Gigabyte B450 Aorus Elite - sloty i porty

Jest to płyta pełnego formatu ATX, a więc miejsca jest tu dość. Znajdziemy tu dwa sloty PCI Express x16 (pierwszy działający z pełną przepustowością w standardzie 3.0, drugi maksymalnie x4 w standardzie 2.0) oraz dwa sloty PCIe x1 2.0. Pomiędzy nimi znalazło się miejsce dla dwóch gniazdek M.2.

Pierwsze gniazdko M.2 jest wyposażone w radiator i obsługuje standardy SATA oraz PCIe 3.0 x4. Drugie z gniazdek jedynie PCIe 3.0 x2.

Znalazło się tu również miejsce dla sześciu portu SATA III - zarówno w konfiguracji poziomiej, jak i pionowej.

Osłona tylnego panelu została zingtegrowany z płytą główną, co się oczywiście chwali. Na tylnym panelu znajdziemy:

dwa porty USB 2.0 (czarne)

jedno gniazdko PS2 do obsługi myszki i klawiatury starszego typy

dwa wyjścia zintegrowanej grafiki (DVI oraz HDMI 2.0)

cztery porty USB 3.0 Gen1 (niebieskie)

gniadko RJ (LAN)

dwa porty USB 2.0 (czarne)

sześć portów mini-jack do obsługi urządzeń audio

Generalnie większego szału to nie ma - nie ma tu ani DisplayPort, ani USB typu C, ani też USB 3.x generacji drugiej, które pozwalają na osiągnięcie przepustowości do 10 Gb/s. Wyposażenie jest podstawowe, tym niemniej z pewnością znajdą się użytkownicy, dla których będzie one wystarczające.

Gigabyte B450 Aorus Elite - UEFI BIOS

Widać, że producent dba o aktualizowanie firmware tego modelu - tylko w 2021 roku udostępnił trzy poprawki, z czego ostatnia (AGESA ComboV2 1.2.0.1 Patch A) poprawia działanie pamięci L3 w procesorach Ryzen serii 5xxx.

Gigabyte B450 Aorus Elite - czy warto kupić?

Przypomnijmy, że płyta ta kosztuje obecnie około 400 złotych i jest to bardzo przyzwoita cena. Wróćmy jednak do wersji Gigabyte B450 Aorus Elite V2, o której wspominaliśmy na początku. Oprócz sekcji zasilania 8+2 (i praktycznie identycznego wyposażenia jak nasza testowa wersja) może się ona pochwalić aktualną ceną około 370 złotych! Nic ino brać.

Pamiętajmy jednak, że na tej półce cenowej trzeba się liczyć z pewnymi cięciami budżetowymi i nie jest to model który został wyposażony we wszystko.

Po stronie plusów należy zapisać ciekawy wygląd (razem z podświetleniem RGB Fusion 2.0), niezłą sekcję zasilania z rozbudowanym systemem chłodzenia, możliwość podkręcania procesora i pamięci RAM, jak i dwa gniazdka M.2 (jedno z radiatorem). Cieszy również obsługa wszystkich modeli procesorów AMD Ryzen.

Z minusów warto wymienić brak USB 3.x Gen 2, USB typu C i DisplayPort. Nie ma też co liczyć na kontroler LAN oparty na rozwiązaniach Intela, wzmocnione sloty PCIe, czy choćby optyczne S/PDIF. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to rzeczy potrzebne każdemu.

Nie dajcie się zmylić określeniu "Elite" w nazwie płyty głównej. To nie jest topowa płyta wykonana z najwyższej jakości podzespołów. To po prostu dobrze wyceniona i wyposażona płyta ze średniego segmentu z chipsetem poprzedniej generacji - który jednak umożliwia obsługę (i podkręcanie) nawet Ryzenów serii 5xxx. Żywotność podstawki AM4 imponowała nam przez lata i po dziś dzień to znakomite rozwiązanie. A Gigabyte B450 Aorus Elite (zwłaszcza wersja V2) to w swojej cenie naprawdę ciekawa propozycja.

Opinia o Gigabyte B450 Aorus Elite Plusy przyzwoite wyposażenie w dobrej cenie

obsługa wszystkich procesorów AMD Ryzen

możliwość podkręcania procesora i pamięci RAM

niezła sekcja zasilania z rozbudowanym radiatorem

dwa gniazdka M.2 (jedno z radiatorem)

HDMI 2.0

podświetlenie RGB Fusion 2.0 i możliwość podłączenia dodatkowego podświetlenia Minusy brak USB 3.x Gen2

brak USB typu C

brak Display Port

na rynku jest już bliźniacza, ale nieco tańsza wersja V2 (ze zmodyfikowaną sekcją zasilania 8+2)