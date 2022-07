Laptop to obecnie nie tylko narzędzie pracy, które musi być wydajne i praktyczne, ale również medium do konsumpcji multimediów i komunikacji ze światem. Huawei MateBook D 16 w każdej z tych ról od zawsze sprawdza się świetnie, ale tegoroczna edycja dodatkowo zaskakuje!

ocena redakcji:









4,5/5

Świeżo na premierę nowych laptopów od Huawei przygotowaliśmy dla Was recenzję prestiżowego Huawei Matebook 16s – to bardzo atrakcyjna propozycja dla osób stawiających styl i wykonanie na wysokim miejscu listy priorytetów. Jeżeli jednak aż tak nie zależy Wam na wyglądzie, przywodzącym na myśl produkty Apple, i bardziej cenicie sobie praktyczne rozwiązania w dobrej cenie, to koniecznie zapoznajcie się z dzisiejszym testem Huawei MateBook D 16.

Zgrabnie, ale nadal praktycznie – czyli jak prezentuje się Huawei MateBook D 16

Laptopa otrzymujemy zapakowanego dosyć skromnie w szary kartonik, a w zestawie poza laptopem czeka na nas tylko jego zasilacz (kostka ścienna PD 65 W) i przewód USB-C o długości około dwóch metrów. Biorąc pod uwagę, że droższy model wyposażono identycznie, to raczej nie oczekiwaliśmy niczego innego.



MateBook D 16 nie występuje z procesorem Core i9-12900H, zatem nie ma opcji na ładowarkę o mocy 90 W.

MateBook D 16 wykonano w całości z aluminium, zatem w tej kwestii znacząco nie odbiega od modelu MateBook 16s. Jedynie w dotyku jest nieco bardziej szorstki oraz odnosimy wrażenie, że ilość użytego metalu jest w tym przypadku ciut skromniejsza. Ogólnie jednak MateBook D 16 prezentuje się bardzo dobrze i tak samo minimalistycznie, co droższy MateBook 16s.



Logo na pokrywie wykończono na wysoki połysk (w przeciwieństwie do reszty matowego aluminium obudowy).

Nowy MateBook D 16 jest podobnie szczupły, co poprzednia generacja (1,8 cm wysokości i 1,7 kg masy), ale znacząco zmieniły się jego proporcje. Jest nieco węższy (35,1 cm), ale za to wyraźnie głębszy (25,5 cm). To oczywiście wynika z proporcji zastosowanej w nim matrycy, bowiem po raz pierwszy w tej serii MateBooków zagościł panel 16:10! O nim jednak więcej za moment.



Zawiasy są zewnętrzne i pracują wyjątkowo solidnie – sztywno trzymają pokrywę w wybranej pozycji.

Pokrywę laptopa można odchylić o maksymalnie 60° od pionu, a samo jej otwieranie bez problemu wykonamy jednym palcem bez przytrzymywania laptopa drugą ręką. Od spodu widzimy dosyć dużą kratkę wentylacyjną oraz dwie mniejsze, za którymi skrywają się głośniki. Pokrywę można łatwo zdemontować, aby dostać się do złącza M.2 – pamięci (LPDDR4) niestety nie wymienimy, ani nie dołożymy.



Za stabilną pozycję laptopa na blacie odpowiadają trzy gumowe podpory – spisują się wyśmienicie.

Złącza identyczne, co w droższym modelu – no prawie

Ilość dostępnych portów wypada typowo dla tego segmentu laptopów, a może nawet nieco ponad normę. Do dyspozycji łącznie mamy:

2x USB-C 3.2 gen. 2 (10 Gbps);

2x USB-A 3.2 gen. 1 (5 Gbps);

1x HDMI 2.1;

1x miniJack 3,5 mm (combo).

Największa różnica i lekki cios w kwestii funkcjonalności to brak złącza Thunderbolt (nawet w naszym modelu z Core i7-12700H). Co więcej, złącza USB-C nie oferują możliwości podłączenia wyświetlacza (brak implementacji DisplayPort), zatem dodatkowy wyświetlacz podłączymy tylko poprzez HDMI (do 8K).



Laptopa można ładować dowolnym z portów USB-C.

Duża i wygodna klawiatura, ale mniejszy touchpad

Huawei słynie z robienia bardzo komfortowych klawiatur – nie są to może najlepsze klawisze, jakie było nam dane używać, ale z pewnością nie mamy im nic do zarzucenia. Klawiatura MateBook D 16 dodatkowo plusuje u nas obecnością pełnoprawnego bloku numerycznego (z idealnie odzwierciedlonym układem klasycznej klawiatury na USB, zatem pisanie w Excelu jest bardzo wygodne). Jedyne, co nam w klawiaturach Huawei nie odpowiada, to krótki Shift po lewej stronie, ale to już rzecz gustu.



Klawiatura jest podświetlana na biało z dwoma poziomami jasności. Podświetlenie można też całkiem wyłączyć.

Nieco bardziej zasmuciła nas redukcja rozmiaru gładzika, który tak bardzo spodobał nam się w MateBooku 16s. Co więcej, sam gładzik działa też odczuwalnie mniej precyzyjnie i nie zawsze kliknięcie (to fizyczne) jest odpowiednio rejestrowane. Rozumiemy, że jakoś trzeba te modele względem siebie zróżnicować, jednak tutaj cięcia poszły za daleko.



Touchpad w MateBook D 16 wypada bardzo przeciętnie – co nie oznacza, że źle.

Tu jeszcze warto wspomnieć, iż podobnie jak w poprzednich modelach, włącznik zasilania skrywa w sobie czytnik linii papilarnych, a w dolnym prawym narożniku ukryto czytnik NFC do bezprzewodowej komunikacji z telefonem. A skoro już przy komunikacji bezprzewodowej jesteśmy - MateBook D 16 oferuje "tylko" Wi-Fi 6 (zamiast Wi-Fi 6E, jak w MateBooku 16s), co oznacza brak zgodności z zakresem 6 GHz (którego to obecnie obsługuje tylko kilka tegorocznych routerów).



Naklejka podpowiada, gdzie położyć telefon – jest nieco dyskretniejsza w tej generacji.

Tutaj również zawitała nowa kamera

Jedną z istotnych zmian na lepsze w tegorocznym MateBook D 16 jest kamera – podobnie jak w MateBook 16s Huawei postawił na duży sensor o rozdzielczości 2,1 MPx, co pozwala nagrywać w FHD. Co ciekawe, model D 16 otrzymał również 2x więcej mikrofonów, co przekłada się na jeszcze lepsze zbieranie dźwięku przy bardziej grupowych rozmowach.



Mikrofony umieszczono w przedniej krawędzi obudowy, a obok oczka kamery jest dioda sygnalizująca jej pracę.

Kamera nie posiada mechanicznej zasłony, a wyłączyć ją możemy tylko w oprogramowaniu (nie ma dedykowanego skrótu klawiszowego). Nie jest ona również kompatybilna z systemem biometrycznych zabezpieczeń Windows Hello (rozpoznawanie twarzy). Posiada za to dostęp do tego samego oprogramowania, co MateBook 16s, które pozwala wycinać lub rozmazywać tło oraz modyfikować obraz, aby nasz rozmówca miał wrażenie, że patrzymy w kamerę, a nie na ekran pod nią.



Jakość nagrań, nawet przy średnim naświetleniu, jest bardzo dobra.

Głośniki, w jakie Huawei ten model wyposaża, są o co najmniej klasę gorsze od tego, co słyszeliśmy przy okazji testu MateBook 16s. To, że grają na zasadzie odbicia od podłoża również sprawia, że gorzej słyszalne są wysokie zakresy. Ogólnie sprawdzają się bardzo dobrze do rozmów oraz odtwarzania krótkich filmów w Internecie, ale raczej nie używalibyśmy ich do odtwarzania faktycznej muzyki lub pełnometrażowych dzieł kinematografii.

Specyfikacja testowanego laptopa Huawei MateBook D 16

Procesor: Intel Core i7-12700H;

14 rdzeni (20 wątków);

3,5 GHz bazowo, do 4,7 trybie Turbo;

24 MB cache L3 Pamięć: 16 GB LPDDR4 (2x8GB 3200 MHz CL22) Karta graficzna: Intel Iris Xe (96 EU) Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3. x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa (1,5 mm skok);

podświetlenie białe (2 poziomy jasności) Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 16", IPS, 1920x1200 px;

antyrefleksyjna;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 60° Kamera internetowa: 2,1 MPx;

autokadrowanie;

wycinanie tła Bateria: 4-komorowa, Li-Jon, 60 Wh;

zasilacz USB-C 65W Wymiary: 355 (Sz) x 266 (G) x 205 (W) mm Waga: 1,7 kg z baterią Materiały obudowy: stop aluminium Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

Bluetooth 5.1 Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

2x USB typu C 3.2 gen. 2;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x HDMI 2.0 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: 2 głośniki;

4 mikrofony Cena w dniu testu: 4 999 zł Gwarancja: 2 lata



W przeciwieństwie do droższego MateBook 16s, w D 16 zastosowano starsze pamięci DDR4.

Matryca FHD, ale powłoka antyrefleksyjna

Panel LCD, w jaki Huawei wyposaża tegoroczną linię MateBook, to bez wątpienia jedna z jego największych zalet. Przekątna 16” w połączeniu z proporcjami 16:10 pozwala na bardzo komfortową pracę (którą można przyrównać do pracy na laptopie 17,3”), choć nie obyło się tu bez cięć – rozdzielczość to 1920x1200 px, zatem odczuwalnie mniej niż 2,5K w MateBook 16s (3:2). Jednocześnie jednak matryca oferuje równie idealne pokrycie gamutu sRGB.



Dokładnie 100% sRGB - tego właśnie wymagają twórcy treści graficznych.



Od lewej wizualizacja pokrycia gamutów sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Fabryczna kalibracja to także jedna z najlepszych, jakie spotkaliśmy w laptopach sprzedawanych detalicznie – jeżeli laptopa chcecie używać do pracy z grafiką lub filmami właśnie w standardowej przestrzeni barw, to nie potrzeba tu niczego dodatkowo kalibrować. Jedynie edycja fotografii (do druku) wymagać będzie podłączenia dodatkowego, lepszego monitora (np. cudownego Huawei MateView 28 o proporcjach 3:2).



Po lewej weryfikacja odworowania sRGB, a po prawej DCI-P3 - oba przy fabrycznej kalibracji.

Podświetlenie jest w stanie wygenerować blisko 300 nit jasności, co przy zastosowaniu powłoki antyrefleksyjnej oznacza dosyć komfortową pracę nawet na świeżym powietrzu ze słońcem za plecami. Bardzo pozytywnie wyróżnia się kontrast – 1400:1 to wyśmienity wynik dla panelu IPS! W ciemności jasność można zredukować do wartości poniżej 20 nit, co oznacza możliwość pracy do bladego świtu :)



Podświetlenie jest idealnie równomierne, co tylko podkreśla, jak dobre jest to narzędzie do pracy z grafiką.

Przesiadka na Intela nie osłabiła wyników czasu pracy na baterii

Co prawda MateBooka D 16 nie wyposażono w matrycę LTPS, jaką mogliśmy niespełna rok temu podziwiać w modelu MateBook 14s, ale i tak wyniki testu czasu pracy na baterii pozwalają zaryzykować stwierdzeniem, że cały dzień pracy da radę wytrzymać.

Pomiar czasu pracy na baterii – PCMark 10

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 2:05 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ECO ON (90 Wh) 1:44 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h Huawei MateBook D 16

(60 Wh) 1:30 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 0:57 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:58 h Huawei MateBook D 16

(60 Wh) 7:19 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:09 h Huawei MateBook D 16

(60 Wh) 7:37 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 17:45 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h Huawei MateBook D 16

(60 Wh) 11:05 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

Biorąc pod uwagę, że w środku umieszczono jeden z obecnie najszybszych procesorów mobilnych, powyższe rezultaty uznajemy za bardzo dobre, zwłaszcza że bateria ma pojemność tylko 60 Wh (dzięki czemu masa jest tak niska). Co ważne, nawet jeżeli poziom baterii spadnie niebezpiecznie nisko, to wystarczy na 30 minut wyjść na lunch, zostawiając laptopa podłączonego do zasilania, aby poziom naładowania wzrósł o 46%!

Taka wydajność wymaga odpowiedniego chłodzenia – MateBook D 16 wyróżnia się kulturą pracy

System chłodzenia okazuje się być bardzo podobny, jeżeli nie identyczny z tym, którego spotkaliśmy w MateBook 16s. Za chłodzenie Intel Core i7-12700H odpowiadają tu ponownie dwa duże (a zatem dosyć ciche) wentylatory, równomiernie odprowadzające ciepło przez miedziane radiatory. Obudowa, mimo iż aluminiowa, nie nagrzewa się znacznie, nawet pod pełnym obciążeniem.

Temperatura obudowy MateBook D 16 w spoczynku



Na niebiesko oznaczono średnie odczyty z każdego obszaru.

Temperatura obudowy MateBook D 16 podczas renderowania z użyciem CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Laptop w trybie maksymalnej wydajności nieco śmielej rozpędza wentylatory, ale nawet wtedy poziom natężenia dźwięku nie przekracza 39 dB w odległości 80 cm od laptopa. Tryb zbalansowany utrzymuje nieco wyższą temperaturę (i niższe taktowanie), ale tu wentylatorów praktycznie nie słychać (max. 33 dB).



Na wykresie pomiar throttlingu - początkowo w profilu "wydajność", a następnie po przełączeniu na "zbalansowany" - taktowanie w obu trybach spada poniżej bazowego, i to znacznie.

To w sumie pierwsze miejsce w którym MateBook 16s wychodzi bardzo wyraźnie na prowadzenie w kwestii wydajności. Mimo iż chłodzenie wygląda podobnie, to najwyraźniej jednak się różni, i to znacznie. Procesor nawet przez chwilę nie osiąga zegarów, które odnotowaliśmy w droższym MateBooku (brakuje tu około 400 MHz), a po upłynięciu czasu działania turbo wydajność również bardziej spada. Przypominamy, że wcześniej testowany MateBook 16s potrafił utrzymać bez problemu taktowanie około 2700 MHz dla P-Core oraz 2400 MHz dla E-Core – to odpowiednio 300 i 600 MHz więcej niż MateBook D 16!



Taktowanie przy obciążeniu więcej niż 2 rdzeni już nieco spada, a przy pełnym obciążeniu błyskawicznie pikuje znacznie poniżej bazowego.

Z dobrych wieści należy zaznaczyć, że w typowych scenariuszach różnica ta nie jest szczególnie dostrzegalna i oba laptopy oferują podobnie wysoki poziom kultury pracy. Niestety, do poważniejszych zadań, wymagających mocy obliczeniowej procesora, zdecydowanie trzeba będzie dopłacić do MateBook 16s. Na tym etapie zastanawiamy się, czy tak ograniczony Core i7-12700H jest faktycznie szybszy od Ryzen 7 5800H…

Wydajność ogólna i biznesowa – na co stać tak szybki procesor?

Niestety nie mamy w bazie wyników bezpośredniego poprzednika, zwłaszcza w wariancie z AMD Ryzen, ale wyniki poniżej mimo wszystko sugerują, że nowy i7 powinien być szybszy. Zacznijmy jak zwykle od testów syntetycznych.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Huawei MateBook D 16

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe 6237 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe 6142 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Pod słupkami wyniki składowe (Wydajność, Kreatywność, Reakcja)

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1917

1775 / 2104 / 1826 Huawei MateBook D 16

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 1896

1779 / 2068 / 1771 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz,

2 TB SSD PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502 Apple MacBook Pro 16

M1 Max, M1 Max GPU

16 GB RAM

512 GB SSD 1621

1377 / 2187 / 1099 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

O ile Crossmark wykazał niemal identyczny wynik (odpowiadający wydajności topowego PC), tak nieco zaskoczył nas wynik PCMark 10, ciut wyższy od tego uzyskanego przez MateBook 16s. Testy powtarzaliśmy i nie chcą wyjść inaczej. Różnica ta z pewnością jednak nie wynika z obecności szybszego dysku, gdyż ten akurat jest nieco wolniejszy.



Wynik powyżej 2000 pkt. w tym teście to nadal wyśmienity rezultat, co widać po osiąganych wartościach realnych pomiarów.

Pozostałe testy wydajności Huawei MateBook D 16

Laptop: Huawei MateBook D 16

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

4990 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5990 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł Gigabyte AORUS

17 XE4

Core i7-12700H

RTX 3070 (130 W)

10 349 zł Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800H

RTX 3080 (165 W)

10 290 zł Cinebench R20

Single Core: 681 690 730 687 558 Cinebench R20

Multi Core: 4877 5930 7142 6367 5127 Cinebench R23

Single Core: 1740 1814 1899 1790 1433 Cinebench R23

Multi Core: 12 897 15 249 17 413 16 496 13 209 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 3:33.01 3:02.53 2:29.30 3:14.78 3:15.59 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 8690 10 473 11 730 9481 9423 7-Zip [MIPS] 59 088 67 640 77 973 67 888 65 133

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Huawei MateBook D 16

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

4990 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł MSI Vector GP76-12U

Core i9-12900H

RTX 3080 8 GB (165 W)

12 990 zł 3DSMax 07 (FHD): 15.92 15.68 10.51 14.87 104.85 Catia 06 (FHD): 14.33 14.57 11.56 12.95 71.99 Creo 03 (FHD): 27.59 27.92 1.55 1.58 102.31 Energy 03 (FHD): 4.12 4.08 3.59 5.28 27.66 Maya 06 (FHD): 60.30 62.01 46.13 55.01 306.52 Medical 03 (FHD): 6.62 6.44 4.85 6.24 33.81 SNX 04 (FHD): 8.23 8.63 4.97 5.13 22.90 Solidworks 05 (FHD): 13.07 13.13 7.76 8.51 246.67

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: Huawei MateBook D 16

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

4990 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł MSI Raider GE66

Core i7-12700H

RTX 3080 8 GB (150 W)

14 790 zł Media and Entertainment 1.84 2.07 1.11 1.16 3.43 Wynik CPU: 2.13 2.48 0.85 0.96 2.84 Wynik grafiki: 0.59 0.61 0.5 0.57 3.74 Wynik dysku: 3.7 4.02 5.54 2.35 5.56 Product Development: 2.01 2.32 1.17 1.51 2.97 Wynik CPU: 2.58 3.01 1.24 1.7 3.00 Wynik grafiki: 0.39 0.4 0.14 0.33 1.39 Wynik dysku: 4.97 6.25 7.84 4.77 6.16 Life Sciences: 1.83 2.06 0.88 1.26 3.2 Wynik CPU: 2.49 2.96 0.93 1.39 3.17 Wynik grafiki: 0.97 0.93 0.47 0.90 4.93 Wynik dysku: 1.36 1.52 1.37 1.31 2.15 Energy: 2.13 2.49 1.21 1.72 3.47 Wynik CPU: 2.28 2.66 1.18 1.53 2.93 Wynik grafiki: 0.86 0.86 0.69 1.12 5.46 Wynik dysku: 3.77 5.16 4.28 4.8 5.15 General Operations: 2.00 2.35 1.67 1.82 2.58 Wynik CPU: 1.75 2.08 1.25 1.32 1.98 Wynik dysku: 2.99 3.41 3.93 4.56 5.63 Financial Services: 2.33 2.77 0.98 1.24 3.16

Testy wydajności dosyć bezwzględnie wskazują na droższy model MateBook 16s – zwłaszcza te bardziej obciążające. Przewaga ta może wynikać z obecności DDR4 w tańszym modelu (względem DDR5, w jakie wyposażono MateBook 16s). Jednocześnie MateBook D 16 bez problemu pokonuje nawet 2x droższe konstrukcje biznesowe poprzednich generacji, a pod względem samej wydajności CPU trzyma się blisko topowych modeli dla graczy. To świetna maszyna do bardziej wymagających zadań niż tylko praca z tekstem i przeglądarką.

Huawei MateBook D 16 oferuje ogromną wydajność w wymagających scenariuszach, zamkniętą w bardzo zgrabnej obudowie – dodatkowo robi to w bardzo atrakcyjnej cenie

Naturalnie aplikacje, które wymagają wydajnego akceleratora graficznego, nie będą tutaj zbyt dobrze działać, ale taki już urok laptopów bez dyskretnej grafiki. Pewnym problemem w najbardziej zaawansowanych zadaniach może być również ograniczenie do 16 GB pamięci RAM (lub 8 GB, jeżeli przypadkiem taki wariant zakupimy…). Szkoda, że Huawei nie oferuje wariantu z 32 GB RAM, skoro nie daje możliwości własnoręcznej rozbudowy.

Wydajność 3D również wypada wysoko, jak na laptopa bez karty graficznej

Oczywiście tego typu laptop nie jest dedykowany graczom i Ci w tej cenie mogą nabyć znacznie szybszy w grach model z dyskretną grafiką (będzie on też cięższy, głośniejszy i nie pozwoli tak długo pracować na baterii). Nie oznacza to jednak, że na MateBook D 16 grać się nie da – nowe układy zintegrowane z procesorami Adler Lake potrafią zaskoczyć wydajnością.

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 Huawei MateBook D 16

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 2049 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 1931 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1703 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 Huawei MateBook D 16

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 5601 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 5464 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4662 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Okazuje się, że wydajność w grach wypada na poziomie lawendowych kart graficznych typu NVIDIA MX450 (z własnymi 2 GB pamięci vRAM). To świetne wieści dla entuzjastów bardziej klasycznych i strategicznych gier.

Czy warto kupić Huawei MateBook D 16?

Tańszy z niedawno zaprezentowanych MateBooków zdecydowanie przemawia do nas swoją opłacalnością. Za podstawową konfigurację z 8-rdzeniowym Core i5-12450H i 16 GB RAM (uznajmy, że modele z 8 GB nie istnieją, nawet jeżeli Huawei każe za te dodatkowe 8 GB dopłacać 400 zł…) oraz dyskiem 512 GB przyjdzie nam zapłacić 3800 zł – to nie lada okazja za tak solidny i wydajny sprzęt, który sprawdzi się nie tylko w zadaniach codziennych, ale również przy cięższej pracy.



Naturalnie nowe MateBooki D 16 dostarczane są już z Windows 11, który najlepiej wykorzystuje potencjał 12. generacji procesorów Intel.

Testowany MateBook D 16 w najwyższej konfiguracji kosztuje już niespełna 5000 zł, co nadal jest dobrą ceną, biorąc pod uwagę obecność 14-rdzeniowego Core i7-12700H. Są to jednak ceny promocyjne w okresie premiery (700 zł poniżej docelowej ceny) i będą obowiązywać do 25 lipca. Do tego też dnia przy zakupie modelu MateBook D 16 dostępne będą w promocyjnej cenie (399 zł) słuchawki Huawei FreeBuds Pro oraz za symboliczną złotówkę mysz bezprzewodowa Huawei CD23.

Opinia o Huawei MateBook D 16 (53013DAW) Plusy Solidne wykonanie,

lekka i zgrabna konstrukcja,

duża matryca o komfortowych proporcjach 16:10,

idealne pokrycie i odwzorowanie sRGB,

wzorowa równomierność podświetlenia i antyrefleksyjna matryca,

praktycznie cały dzień pracy na baterii,

bardzo dobra kamera i mikrofony,

wygodna klawiatura,

wysoka kultura pracy. Minusy Maksymalnie 16 GB RAM bez opcji rozbudowy,

znaczny spadek taktowania CPU pod obciążeniem,

przeciętny touchpad i głośniki,

brak Windows Hello,

brak Thunderbolt 4 w modelu z Core i7.

Nasza ocena Huawei MateBook D 16 w segmencie laptopów biznesowych: 90% 4.5/5





Sprzęt na czas testów udostępnił producent - Huawei.