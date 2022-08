Huawei wprowadza do polskiej dystrybucji trzy wersje Huawei MateBook X Pro 2022, czyli swojego najlepiej wyposażonego ultrabooka. Tegoroczna wersja wyposażona jest procesory Intel 12 generacji, ale to tylko jedna z licznych zmian w porównaniu z wersją z 2021 roku

Jeśli dokładnie śledzicie doniesienia premierowe dotyczące marki Huawei, to na pewno nie umknęła waszej uwadze premiera ultrabooków Huawei MateBook X Pro 2022, która miała miejsce podczas targów MWC 2022. Dlaczego więc na naszym portalu o tym modelu było dotychczas cicho? Bo tak są naprawdę dwa rodzaje Huawei MateBook X Pro 2022. Jeden z procesorami Intela 11 generacji, drugi z procesorami Intela 12 generacji. I to właśnie o tych ostatnich jest tutaj mowa. Na dodatek Huawei MateBook X Pro 2022 z 11 generacji CPU Intela nie są dostępne w Polsce, więc dla większości klientów tak jakby w ogóle nie pojawiła się w portfolio Huawei.

To moim zdaniem dobra decyzja ze strony polskiego oddziału, czy też kogoś w Chinach, kto narzucił takie rozwiązanie. Lepiej było poczekać do premiery produktu z najnowszymi Intelami. Różnica pomiędzy Huawei MateBook X Pro 2022 a 2021 jest dzięki temu znacznie lepiej zarysowana. Gdyby opisywać Huawei MateBook X Pro 2022 w kilku słowach, można o nim powiedzieć, że to mocno odświeżony Huawei MateBook 14s w wersji biznesowej.

Czy warto przesiadać się na nowego Huawei MateBook X Pro 2022?

Odpowiedź na to pytanie poznacie już niebawem, gdyż przygotowaliśmy dla was premierową recenzję Huawei MateBook X Pro 2022 w najlepiej wyposażonej wersji. Powiem tak, z żalem będę oddawał ten laptop po testach, choć na pewno nie jest to produkt dla każdego. A dlaczego, o tym właśnie traktować będzie ta recenzja.

Czym Huawei MateBook X Pro 2022 chce zaprzątnąć naszą uwagę?

Jeśli już teraz chcecie wiedzieć, co takiego wyjątkowego według producenta jest w Huawei MateBook X Pro 2022, to są to następujące rzeczy.

procesor Intel Core i7 1260P 12 generacji oraz platforma zgodna z Intel Evo,

bardzo dobry ekran LTPS o rozdzielczości 3120 x 2180 pikseli z 90 Hz odświeżaniem i wsparciem HDR 400, deklarowanym pokryciem gamutu P3 w 96 procentach i wsparciem sprzętowej kalibracji kolorów,

przekątna wyświetlacza powiększona do 14,2 cala przy minimalnym zwiększeniu wymiarów ultrabooka,

wytrzymała powłoka ekranu (odporność na zarysowania klasy 9H) w wersji magnezowej,

wyjątkowo mała odblaskowość wyświetlacza (zgodnośc z certyfikatem Eye Comfort 3.0),

magnezowa obudowa i przyjemna w dotyku obudowa z powłoką soft-touch,

zestaw aż 6 głośników,

bardzo duży gładzik ze wsparciem nowych gestów, znanych ze smartfonów (Huawei Free Touch),

mechanizm haptyczny i sterowanie gestami w powietrzu (AI Touch Free),

dwoma portami Thunderbolt w wersji 4,

nowymi inteligentnymi funkcjami sterowania obrazem rejestrowanym przez wbudowaną kamerę, nowymi algorytmami polepszania dźwięku,

waga 1,26 kilograma w wersji z magnezową obudową,

preinstalowany Windows 11 w wersji Pro.

Huawei MateBook X Pro 2022: specyfikacja i porównanie z poprzednikiem z 2021 roku

Huawei MateBook X pro 2022 pojawi się w Polsce w trzech wersjach. Część z opisanych powyżej zalet nowego modelu dotyczy wyłącznie wersji Premium, dlatego dla porządku poniżej zestawienie wszystkich cech nowych urządzeń z podziałem na wersje. I porównanie z poprzednikiem, który jest wciąż do kupienia w Polsce, czyli Huawei MateBook X Pro 2021.

Model: Huawei MateBook X Pro 2022 Huawei MateBook X Pro 2021 Wersja kolor/material obudowy: Ink Blue / magnezowa / powłoka soft-touch Space Gray / aluminiowa Szara lub Zielona / aluminiowa Procesor: Intel Core i7-1260P;

4.7 GHz w trybie Boost;

18 MB Intel Smart Cache;

12 rdzeni/16 wątków Intel Core i7-1165G7;

4.7 GHz w trybie Boost;

12 MB Intel Smart Cache;

4 rdzeni/8 wątków Pamięć: 16 GB DDR5 (2*8 GB 5200 MHz) 16 GB DDR4 (2*8 GB 4266 MHz) Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Xe (96 UE) zintegrowana Intel Iris Xe Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe 1 TB lub 512 GB SSD M.2 NVMe 1 TB lub 512 GB SSD M.2 NVMe System operacyjny: Windows 11 Pro Klawiatura: wyspowa, nożycowa; podświetlana wyspowa, nożycowa; podświetlana Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy, haptyka matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: LTPS 14,2", 3120x2080px, 500 nit, 90 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 30°;

odporność na zarysowanie klasy 9H;

certyfikat Eye Comfort 3.0 LTPS 14,2", 3120x2080px, 500 nit, 90 Hz;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 30°;

ochrona przed migotaniem LTPS 13,9", 3000x2000px, 450 nit, 60 Hz;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 30°; Napęd optyczny: brak brak Bateria / ładowarka: 60 Wh / USB-C 90W 56 Wh / USB-C 65 W Wymiary i waga: 310 x (Sz) x 221 (G) x 15,5 (W) mm i 1,26 kg 310 x (Sz) x 221 (G) x 15,6 (W) mm i 1,38 kg 304 x (Sz) x 217 (G) x 14,6 (W) mm i 1,33 kg Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX211);

Bluetooth 5.2; Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.1; Złącza: 2x USB typu C 3.2 gen.1;

2x USB typu C (Thunderbolt 4, DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm; 1x USB typu A 3.2 gen.1;

2x USB typu C (Thunderbolt 4, DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm; Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

6 głośników;

4 mikrofony;

czytnik linii papilarnych:

gesty w powietrzu; kamerka internetowa 0,9 MPx;

4 głośniki;

2 mikrofony;

czytnik linii papilarnych:

Ile będzie trzeba zapłacić za Huawei MateBook X Pro 2022?

Ultrabooki z serii Huawei MateBook X Pro 2022 stały się bliske przekroczenia ceny 10 tysięcy złotych za egzemplarz. Co prawda cena 9999 złotych dotyczy tylko wersji Premium, która ma magnezową obudowę, powłokę soft-touch, superwytrzymały ekran oraz dysk SSD NVMe 1 TB i jest w atrakcyjnym kolorze Ink Blue, ale to właśnie ten wariant budzi najwięcej emocji.

Wersja w kolorze Space Gray z aluminiową obudową dostępna będzie w cenie 8999 złotych z dyskiem 1 TB i 8499 złotych z dyskiem 512 GB. Wszystkie warianty wyposażono w ten sam procesor Intel Core i7. Warto zauważyć, że choć może wam obić się o uszy informacja o wersji z procesorem Core i5, to na razie nie trafi ona do sprzedaży w Polsce. I kto wie, czy w ogóle się pojawi.

Żeby trochę skomplikować nam życie, Huawei zdecydował także, że w sieciach handlowych z elektroniką i sklepach Huawei, pojawi się najdroższy i najtańszy wariant tego ultrabooka. Wersja z aluminiową obudową i dyskiem 1 TB, czyli ta pośrednia, będzie do kupienia jedynie w sieci Plus, na Amazonie, w Huawei Experience Store i na stronie huawei.pl. Z kolei wariant z 512 GB dyskiem będzie do kupienia także w sieci Orange i na Amazonie.

Z podanych cen można uratować parę złotych decydując się na subskrypcję newslettera Huawei. Za 279 złotych dostaniemy dodatkowy rok gwarancji, a dzięki ratom z RRSO 0% jakoś sobie poradzimy w tych trudnych czasach, gdy podejmiemy decyzję o zakupie. Bo choć to ultrabook przede wszystkim dla osób, które chcą go wykorzystywać w charakterze urządzenia biznesowego, swojej wizerunkowej wizytówki, to też produkt, który sporo kosztuje.

Sprzedaz rusza 9 sierpnia o godzinie 12, a na poczatek promocja

Od 9 do 28 sierpnia 2022 r. Huawei MateBook X Pro dostępny będzie w ofercie specjalnej, z tabletem Huawei MatePad 11 (w zestawie z klawiaturą i rysikiem) za 1 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie w Huawei Experience Store oraz online w sklepie Huawei.pl, w sieci komórkowej Plus oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz Komputronik.

Źródło: Huawei, inf, własna