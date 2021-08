Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny, więc warto pomyśleć nad zakupem nowego laptopa. Przygotowaliśmy zestawienie, w którym wybraliśmy 5 modeli z oferty Hyperbook, które sprawdzą się zarówno podczas nauki, jak i grania.

Szkoła idzie z duchem czasu, a laptop jest nieocenionym narzędziem w procesie edukacji, i to nie tylko na poziomie podstawówki czy szkoły średniej, ale też studiów. Szczególnie uwidocznił to okres pandemii, w której przenośny komputer często okazywał się niezbędnym wyposażeniem w procesie nauki zdalnej.

Jeżeli planujecie zakup nowego urządzenia, warto dobrze przemyśleć jego wybór. Porządny laptop do nauki powinien oferować nowoczesną specyfikację, która pozwoli na komfortowe działanie systemu oraz niezbędnych aplikacji. Dobrym pomysłem może być połączenie jego funkcji z laptopem do grania – parę godzin relaksu pomoże odpocząć po ciężkim dniu w szkole.

Dlaczego każdy laptop Hyperbook do gier jest dobry również do nauki?

Hyperbook to polska firma, która specjalizuje się w nowoczesnych, mocnych laptopach do gier - taki sprzęt bez problemu poradzi sobie także z programami do nauki, również jeżeli chodzi o bardziej ambitne zadania typu edycja wideo czy projektowanie 3D. Co ważne, każdą konstrukcję można dowolnie spersonalizować np. pod kątem pojemności pamięci RAM lub dysku SSD, dzięki czemu będzie lepiej dostosowana do wymagań użytkownika.

Na jaki model się zdecydować? W naszym zestawieniu wybraliśmy pięć ciekawych laptopów z różnych segmentów cenowych, więc każdy z Was powinien znaleźć coś dla siebie.

Hyperbook - najlepsze laptopy do nauki i grania

Hyperbook NH5 - niedrogi model do nauki i grania

Hyperbook NH5 to jedna z najtańszych i najciekawszych propozycji producenta, która sprawdzi się nie tylko podczas nauki, ale właśnie pozwoli też na odpalenie nowszych gier.

Podstawowa konfiguracja zamyka się w kwocie 5 tys. złotych - w tej cenie otrzymujemy najnowszy procesor Intel Core i5 11. generacji oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 z najnowszej generacji Nvidia Ampere. W tym budżecie sporym atutem jest również szybki, matowy ekran o odświeżaniu 144 Hz. Hyperbook NH5 zadowoli nie tylko uczniów, ale też graczy – sprzęt pozwoli na komfortowe granie w takie tytuły, jak: Apex Legends, CS:GO, Fortnite czy Valorant.

Nie bez znaczenia jest też budowa laptopa. Urządzenie zamknięto w smukłej, nowoczesnej obudowie z podświetlaną klawiaturą, dzięki czemu sprzęt bez problemu zmieści się do plecaka lub torby. Całość ma niecałe 28 mm grubości i waży 2,2 kg.

Mocniejsza wersja Hyperbook NH5 - wydajniejsza i bardziej przyszłościowa

Jeżeli dysponujecie większym budżetem, warto rozważyć mocniejsze konfiguracje modelu Hyperbook NH5 – topowe wersje kosztują trochę ponad 6 tys. złotych, ale na pewno jest to sprzęt, który wolniej się zestarzeje i będzie mógł dłużej służyć swojemu właścicielowi.

Wariant z procesorem Intel Core i7-11800H i kartą graficzną GeForce RTX 3060 zapewnia dużo lepsze osiągi – można na nim komfortowo pograć np. w Call of Duty: Warzone, Dirt 5 czy Horizon Zero Dawn. W przypadku dynamicznych gier akcji sporym atutem będzie też szybki ekran o odświeżaniu 240 Hz, który pozwoli uzyskać przewagę nad przeciwnikami.

Hyperbook NH5 to nie tylko dobre podzespoły, ale też przemyślana konstrukcja. Design laptopa powinien przyciągnąć uwagę graczy – producent zastosował aluminiową pokrywę ekranu, a z boku obudowy znalazły się aerodynamiczne wloty powietrza. Nie mogło też zabraknąć podświetlanej klawiatury, która na pewno będzie nieocenioną pomocą przy nocnym korzystaniu z urządzenia.

Hyperbook Pulsar V15 ZEN - mocny laptop do nauki edycji i projektowania

Hyperbook Pulsar V15 ZEN wygląda dosyć niepozornie, ale to bardzo mocny sprzęt - może on służyć nie tylko do nauki czy grania, ale też do rozwijania bardziej ambitnych zainteresowań.

Konfiguracja z procesorem AMD Ryzen 9 5900HX i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3070 powinna spełnić oczekiwania wymagających graczy, zwłaszcza, że mamy do czynienia z szybkim ekranem QHD 165 Hz. Pulsar V15 ZEN nada się też do pracy, a mocny procesor będzie sporym atutem przy tworzeniu treści – 8 rdzeni i 16 wątków przyspieszy tworzenie materiałów wideo czy skomplikowanych modeli 3D.

Mimo mocnej specyfikacji, producentowi udało się zachować kompaktowe rozmiary urządzenia (całość zamknięto w smukłej, magnezowej obudowie). Sporym atutem jest również mocna bateria, która pozwoli na kilka godzin pracy laptopa bez podłączenia go do zewnętrznego źródła zasilania.

Hyperbook GTR RTX 3080 - laptop, który zastąpi najwydajniejsze komputery PC

Kolejny model w naszym zestawieniu to propozycja dla użytkowników, którzy nie uznają kompromisów - Hyperbook GTR RTX 3080 to jeden z najwydajniejszych (i najdroższych) laptopów, jakie obecnie można dorwać w sprzedaży.

Właściwie mamy do czynienia z konstrukcją typu DTR, która może zastąpić wydajny komputer stacjonarny – niestraszne jej nie tylko najnowsze gry, ale też profesjonalna obróbka wideo czy modelowanie 3D. „Pod maską” znalazł się desktopowy procesor Intel Core 10. lub 11. generacji, a do tego nawet 128 GB pamięci RAM i topowa karta graficzna Nvidii - GeForce RTX 3080.

Graczy zainteresuje świetna matryca IPS Full HD o odświeżaniu 300 Hz (!) ze wsparciem dla technologii G-Sync. Możemy zatem liczyć na rewelacyjną płynność animacji, a do tego nie musimy się obawiać zacinania czy rozrywania klatek animacji – idealnie pod sieciowe strzelanki typu CS:GO, Overwatch, czy Valorant.

Warto zaznaczyć, że Hyperbook GTR RTX 3080 nie zalicza się do zbyt kompaktowych konstrukcji – to 17,3-calowy model, który ma prawie 4,5 cm grubości i waży 4,5 kg. Sprzęt raczej sprawdzi się podczas nauki stacjonarnej.

Hyperbook Pulsar V17 - 17-calowy model z mocną specyfikacją

Szukacie 17-calowego laptopa, ale o mniejszych gabarytach i/lub w niższej cenie? W takim razie warto zastanowić się nad modelem Hyperbook Pulsar V17 – to całkiem kompaktowa i bardzo wydajna konstrukcja.

Producent zastosował ekran QHD o odświeżaniu 165 Hz, a także mocne podzespoły – procesor Intel Core i7-10875H i grafikę Nvidia GeForce RTX 3070. Specyfikacja pozwoli na komfortowe granie w takie tytuły, jak Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 czy Watch Dogs: Legion. Przy odpowiednio skrojonej konfiguracji, nie będzie też problemów, aby pobawić się w bardziej ambitne zastosowania typu tworzenie filmów czy edycja zdjęć.

Pulsar V17 wyróżnia się elegancką stylistyką, a przy tym zachowuje kompaktowe rozmiary - podobnie jak w 15-calowym modelu Pulsar V15, mamy do czynienia ze smukłą, magnezową obudową. Świetna propozycja w segmencie do 10 tys. złotych.

Jaki wybrać laptop Hyperbook do nauki i grania?

Który model będzie najlepszym wyborem? Wszystko zależy od Waszych wymagań i budżetu. Jeżeli nie potrzebujecie sprzętu z najwyższej półki, a granie raczej będzie okazyjne, warto zastanowić się nad modelem Hyperbook NH5. Użytkownicy oczekujący lepszych osiągów, które pozwolą na komfortowe granie w nowsze tytuły i/lub obsługę profesjonalnych aplikacji, mogą rozważyć modele Hyperbook Pulsar V15 ZEN i Pulsar V17 – to całkiem kompaktowe konstrukcje, które odznaczają się świetnymi osiągami. Hyperbook GTR RTX 3080 to już propozycja dla użytkowników nieuznających kompromisów (a przy okazji dysponujących bardziej zasobnym portfelem).