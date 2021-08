To drugi film z cyklu "co zyskujesz wybierając laptopa z certyfikatem Intel EVO". Tym razem na tapet wzięliśmy ultrabooki od HP - luksusowy model 2w1, czyli Spectre X360 14 oraz znacznie przystępniejszy cenowo ENVY 13. Czy faktycznie zasługują na takie odznaczenie?

Czy HP sprosta wyzwaniu?

Pierwszym laptopem, którego w ramach tej serii testowaliśmy, był MSI Prestige 14 EVO. Co prawda zaliczył z wszystkie punkty, ale w przypadku kilku był całkiem blisko granicy. Pora teraz przyjrzeć się kolejnym zawodnikom, czyli właśnie ultrabookom od HP. Zapraszamy na filmu, dzięki któremu przekonacie się, ile w ich przypadku zyskujemy, wybierając modele z certyfikatem Intel EVO!

Zdecydowanie HP Spectre X360 14 wypadł dzisiaj najlepiej. ENVY 13, co prawda, świetnie spisuje się w roli ultrabooka, ale musiał uznać wyższość prawie 2x droższego brata, zwłaszcza na polu wydajności i funkcjonalności. Jeżeli zaciekawił Was pokazany tu model Spectre X360 14, to odsyłamy do jego recenzji. Poniżej tylko szybkie przypomnienie tego, jak wygląda ten model (w formie mini galerii). My tymczasem skorzystamy z okazji, że po raz pierwszy mogliśmy dłużej potestować HP ENVY 13 i opiszemy go ciut dokładniej.

Kilka słów o samym laptopie HP ENVY 13

Co prawda testowaliśmy już HP ENVY, ale był to model z 2020 roku, wyposażony w 15,6” matrycę OLED, ze znacznie mocniejszymi podzespołami (oraz 2x wyższą ceną). HP ENVY 13 z 2021 roku to zupełnie „inna para kaloszy”. Co prawda konstrukcyjnie faktycznie wygląda jak miniatura większego modelu, ale kilka różnic się znajdzie nawet tutaj.



Proporcje 16:9 mogą być nawet przyjemne w większych latopach, ale w 13,3" to nie wygląda już komfortowo i faktycznie takim często nie jest.

O ile klawiatura jest identyczna (co akurat jest na plus, bo pisze się na niej rewelacyjnie), tak siłą rzeczy zmniejszono tu rozmiar touchpada, ale tylko na wysokość. Zrezygnowano także z głośników po bokach, więc zostały tylko dwa pod spodem obudowy (przez co też nie gra on aż tak czysto jak Spectre X360 14, w którym udało się pomieścić cztery głośniki).



Klawiatura i touchpad, mimo małych rozmiarów, pozwalają bardzo wygodnie pracować na tym laptopie.

Znacznej redukcji uległy też porty po bokach obudowy. Złącza USB 3.2 pierwszej generacji typu A są nadal dwa, ale Thunderbolt został tylko jeden - za to wskoczył z wersji 3 na 4. Boli nieco brak HDMI, ale to w sumie norma w tej klasie ultrabooków.



Mechanizm przymykania nieużywanych portów USB typu A bardzo nam przypadł do gustu, choć nie jest to najpraktyczniejsze rozwiązanie.

ENVY 13, co prawda, można ładować przez USB typu C, ale w zestawie otrzymujemy ładowarkę z baryłkową końcówką. Ta również pozbawiona została oplotu, ale działa równie skutecznie, co ta dostarczona z droższym modelem oraz Spectre. Bateria ma pojemność 51 Wh - jest to zaskakująco dużo, jak na takiego maluszka.



Zasilacz waży niecałe 300 g, więc jest całkiem poręczny.

Matryca to, podobnie jak w Spectre, panel IPS, ale ze znacznie słabszym podświetleniem, a co za tym idzie również gorszym kontrastem. W połączeniu z błyszczącą powłoką powoduje to, że wydajna praca poza budynkiem jest raczej niemożliwa. Panel w 100% pokrywa sRGB, a fabryczna kalibracja oferuje całkiem dobre odwzorowanie tego gamutu. Podobnie jak w droższych modelach HP, tutaj również mamy do wyboru kilka profili obrazu, co może okazać się przydatne.



Dla tej klasy sprzętu w sumie takie wyniki są całkiem przyzwoite.



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3, Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Po wykonaniu kalibracji i profilowania matryca jeszcze bardziej poprawia jakość odwzorowania, do niemalże idealnego poziomu – oczywiście w kontekście zwykłego sRGB. Bardziej kinowe DCI-P3 nadal pozostawia wiele do życzenia.



Od lewej weryfikacja odwzorowania gamutów sRGB, DCI-P3, Adobe RGB (kliknij, aby powiększyć).

Równomierność podświetlenia jest poprawna, a matryca nie wykazuje znaczącego efektu srebrzenia (IPS Glow). Nie dopatrzyliśmy się też żadnego wyciekania podświetlenia, co może świadczyć o wysokim poziomie kontroli jakości (jako że nasz egzemplarz pochodził prosto z marketu).



Pomiar delta C podświetlenia.

Kultura pracy HP ENVY 13 jest przyzwoita. Ultrabook nawet pod dużym obciążeniem nie robi się głośny, choć praca wentylatora jest zdecydowanie słyszalna, ale jest to raczej niski, niekłujący w uszy dźwięk. Obudowa nieco nagrzewa się, gdy laptopa obciążymy podczas jednoczesnego ładowania, ale przy normalnym użytkowaniu pozostaje co najwyżej letnia (a w dolnej części pulpitu chłodna).



Wizualnie to bardzo atrakcyjny laptop i nazwa dobrze oddaje jego charakter.

O jakości dźwięku, kamery oraz mikrofonów mogliście przekonać się na filmie, więc nie będziemy się tutaj powtarzać. Poniżej znajdziecie resztę naszych typowych testów.

Pora podsumować testy - jak prezentuje się wydajność modeli HP na tle MSI?

Oczywiście wyniki Spectre X360 14, które znajdziecie poniżej, zostały zaktualizowane na potrzeby tego testu, dlatego mogą odbiegać od tych uzyskanych znacznie wcześniej, podczas jego premierowej recenzji. Na wykresach przypominamy również wyniki pierwszego z testowanych w cyklu o Intel Evo laptopów - MSI Prestige 14 EVO.

PCMark 10

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 5662 MSI Prestige 14 Evo

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 5013 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4563 Huawei MateBook 13 - 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Jak ostatnio, zaczniemy od przypomnienia wyników ukazanych w filmie. Widać, że MSI zdecydowanie postawiło na bezwzględną wydajność. Spectre jednak nie jest daleko za nim, a kulturą pracy znacznie go przewyższa. Zobaczmy jeszcze, jak prezentują się pozostałe wyniki z pakietu 3DMark.

3DMark - pozostałe testy

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 EVO 17982

15457

13308 HP Spectre X360 14 13711

12552

12511 HP ENVY 13 12012

10916

7569 Legneda: 3DMark Night Raid

3DMark Sky Diver

3DMark Wild Life

Przewaga MSI Prestige jest ogromna, choć przypominamy, że okupiona bardzo głośną pracą. Sprawdziliśmy też dokładnie wydajność obu HP w teście CPU, który niedawno został do pakietu 3DMark dodany. Oto rezultat:



Po lewej wyniki ENVY, a po prawej Spectre.

Na koniec testów ogólnych syntetycznych odpaliliśmy jeszcze poczciwego PassMark 9.0. Wyniki pokrywają się z tymi uzyskanymi wcześniej - Spectre X360 14 wypada w połowie drogi między ENVY 13 a MSI Prestige 14 EVO.

Przypominamy wydajność dysku

Poniższe wyniki prezentowaliśmy już na filmie, więc tylko przypominamy, że oba laptopy wyposażono w dyski M.2 PCIe 3.0. W przypadku Spectre dysk jest nie tylko większy, ale też odczuwalnie szybszy, gdy zaczniemy go mocniej obciążać. Oba dyski niestety potrafią zwolnić po zapełnieniu w ponad 80%.



Po lewej pomiar dysku HP ENVY 13, a po prawej HP Spectre X360 14 - oba dyski przy niskim zapełnieniu. W obu wydajność odczuwalnie spada przy dużym poziomie zapełnienia.



Test PCMark Storage potwierdza wyższą wydajność nośnika w HP Spectre (po prawej). HP ENVY 13 jednak nadal osiąga przyzwoity wynik (po lewej).

Czy na laptopach z certyfikatem Intel EVO można popracować profesjonalnie?

Ostatecznie sprawdziliśmy jeszcze wyniki w pakiecie testów SPECWorkstation 3.1 oraz SPECviewperf 2020. W tabelce poza dziś omawianymi HP umieściliśmy też MSI Prestige z pierwszego filmu.

Wyniki testów w SPECvierperf 2020 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł 3DSMax 07: 14.61 12.65 14.87 Catia 06: 12.46 8.9 12.95 Creo 03: 1.56 1.53 1.58 Energy 03: 3.69 3.11 5.28 Maya 06: 53.71 40.97 55.01 Medical 03: 5.91 4.73 6.24 SNX 04: 5.14 4.95 5.13 Solidworks 05: 8.18 6.03 8.51

Wyniki testów w SPECWorkstation 3.1 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Media and Entertainment 1.14 0.93 1.16 Wynik CPU: 1.07 0.93 0.96 Wynik grafiki: 0.53 0.43 0.57 Wynik dysku: 3.0 2.07 2.35 Product Development 1.07 0.94 1.51 Wynik CPU: 1.31 1.22 1.7 Wynik grafiki: 0.15 0.13 0.33 Wynik dysku: 3.74 3.22 4.77 Life Siences 2.07 0.94 1.26 Wynik CPU: 2.57 1 1.39 Wynik grafiki: 0.87 0.67 0.9 Wynik dysku: 1.21 1.11 1.31 Energy: 1.41 1.13 1.72 Wynik CPU: 1.47 1.11 1.53 Wynik grafiki: 0.76 0.64 1.12 Wynik dysku: 2.98 2.1 4.8 General Operations: 1.64 1.14 0.92 Wynik CPU: 1.31 1.05 0.54 Wynik dysku: 3.22 1.47 4.56 Financial Services: 0.88 0.75 1.24

Pozostałe wykonane testy [pkt]

Laptop: HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Cinebench R20

Multi Core: 2131 1871 2243 Cinebench R20

Single Core: 547 523 589 Cinebench R23

Multi Core: 5023 4380 5464 Cinebench R23

Single Core: 1435 1360 1393 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1553 1389 1519 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 5271 4543 5489 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 17 431 13 041 18 471 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 18 454 12 615 19 293

Prowadzenie MSI pozostaje niekwestionowalne. W kilku pojedynczych testach Spectre X360 14 się z nim zrównał, a w pojedynczych przypadkach nieco wyprzedził. ENVY 13 pozostawał zwykle dosyć daleko z tyłu. Zaskakujące jest, jak duże znaczenie w takich małych konstrukcjach ma zarządzanie zasilaniem oraz chłodzenie. Jest jednak jedno pole (poza oczywistą kulturą pracy), na którym oba HP dystansują ultrabooka MSI - czas pracy na baterii.

Test baterii - PCMark 10 Modern Office [godziny]

200 nit, lepsza bateria, online

HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 15:47 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 13:36 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 11:59

Czy ultrabooki HP obroniły certyfikat Intel EVO? Co szykujemy dla Was za 3 dni?

Oba testowane dziś laptopy HP zrobiły na nas dobre wrażenie. ENVY 13, mimo iż nie błyszczał w testach, to broni się ceną oraz zbliżoną do Spectre jakością wykonania. Szkoda jedynie, że nie dostał ekranu o proporcjach przynajmniej 16:10. Spectre za to nieco rozczarował nas parametrami jakości obrazu - matryca oferuje wyższe niż pozostałe testowane modele kontrast i jasność, ale już nie za bardzo może się pochwalićpokryciem szerszych gamutów barw. Najważniejsze jednak, że oba modele zdołały obronić otrzymany od Intela certyfikat Intel EVO, co jak widać faktycznie oznacza produkt z bardzo wysokiej półki.

Za 3 dni wracamy do Was z analogicznym testem laptopów od LG - jest na co czekać, bo mowa tu o modelu Gram.

Tutaj jeszcze małe odniesienie do Waszych komentarzy pod pierwszym filmem. Mimo usilnych starań nie udało nam się namierzyć, ani pozyskać na testy modelu ultrabooka, który w połączeniu z dedykowaną kartą graficzną lub innym niż Intel Iris Xe układem zintegrowanym, oferowałby tak wystarczająco długi czas pracy na baterii, aby móc rozsądnie umieścić go na wykresach. Zwykle też takie alternatywy oznaczały wyższą masę, a w przypadku modeli bez dedykowanej karty zawsze była to niższa wydajność graficzna. Ostatecznie zatem podtrzymujemy decyzję o nieuwzględnianiu takich modeli na wykresach, choć w przypadku testów PCMark 10 oraz 3DMark możecie śmiało porównywać wyniki pomiędzy naszymi artykułami.