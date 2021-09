W ramach naszego cyklu filmów, w których testujemy laptopy z certyfikatem Intel Evo, w nasze ręce wpadł taki o to zaskakująco tani Dell Inspiron 14 7400. Jeżeli ciekawi Was, co ma do zaoferowania, to poza filmem, który go prezentuje, znajdziecie tu również jego recenzję.

ocena redakcji:









4,5/5

Nasz wielki test laptopów z certyfikatem Intel Evo powoli dobiega końca – dzisiaj prezentowany ultrabook Dell Inspiron 14 7400 reprezentuje przedostatniego z producentów, których wybraliśmy. Cenowo, co prawda, plasuje się ponad MSI Prestige 14 EVO z pierwszego testu oraz LG Gram 14 z trzeciego filmu, ale od takiego HP Envy 13 (z drugiego filmu) jest tylko trochę droższy, oferując jednocześnie większy rozmiar przy tej samej masie. Jednak czy poradzi sobie z naszymi wyzwaniami? Przekonajcie się oglądając film – przybliżamy w nim również samego laptopa.

Piąta część wielkiego testu laptopów z Intel EVO – testujemy Dell Inspiron 14 7400

Tradycyjnie prosimy Was o opinię w komentarzach, czy zgadzacie się z naszym werdyktem. Sam laptop, jak można było zauważyć na filmie, przypadł nam do gustu, oferując bardzo rozsądny balans między wydajnością, mobilnością oraz ceną. Poniżej zatem jego recenzja, ale jeżeli ciekawią Was tylko dodatkowe wyniki testów wydajności, to zapraszamy od razu do nich.

Jak prezentuje się Dell Inspiron 14 7400

Nasz model nie odbiega z wyglądu od typowego laptopa biznesowego w klasycznym rozmiarze 15,6”. W praktyce jednak jest znacznie bardziej mobilny, gdyż matryca ma tutaj 14,5”. Design jest bardzo nowoczesny - wąskie ramki ekranu i ścięta krawędź pulpitu z pewnością dodają mu stylu, jakiego po serii Inspiron można oczekiwać. Waży poniżej 1,3 kg, zatem podobnie jak większość modeli z mniejszym ekranem.



Po samym wyglądzie można by się spodziewać wyższej ceny.

Klawiatura jest wyspowa z typowym dla Della nieco większym niż zwykle odstępem między klawiszami. Jest to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić (mniejsze i szerzej rozstawione przyciski), ale sam układ jest jak najbardziej przemyślany. Konstrukcja, mimo iż całkowicie z aluminium, to niestety nie jest idealnie sztywna, jak to miało miejsce chociażby w przypadku wcześniej testowanego Lenovo Yoga 9i.



Po bokach faktycznie umieszczono głośniki - dzięki temu górne zakresy są lepiej słyszalne.

Touchpad jest bardzo duży i, jak na standardy laptopów bez nadgryzionego jabłka na pokrywie, również bardzo wygodny, choć ponownie nie jest to jeszcze ta sama klasa, co gładziki z produktów Apple, czy nawet wspomnianej wyżej Yogi. Czytnik linii papilarnych nietypowo ukryto tu w przycisku zasilania, dzięki czemu możemy jednocześnie komputer wybudzić i zalogować się do systemu.



Spodziewaliście się zdjęcia przycisku zasilania? A tu mechaniczna blokada kamery :)

Dell w modelu Inspiron 14 7400 stawia na Thunderbolt 4

Pod względem dostępnych złączy Dell zdaje się zakładać pracę z rozbudowaną stacją dokującą, podpiętą przez Thunderbolt 4. Złączy mamy w sumie całkiem sporo jak na ultrabooka, ale brakuje kilku kluczowych, jak RJ45 albo DisplayPort. Do naszej dyspozycji oddano:

1x Thunderbolt 4

1x HDMI 2.0

2x USB 3.2 typu A gen. 1

1x miniJack 3,5 mm (combo)

1x czytnik kart MicroSD (UHS-III)

Zasilanie w standardzie odbywa się przez klasyczne złącze baryłkowe, ale laptopa można też ładować przez USB-C.



Inspiron 14 7400 okazuje się być również dosyć szczupłym laptopem.

Jak sprawdza się matryca w Dell Inspiron 14 7400?

Panel IPS, w jaki Dell wyposażył ten model, to średnia półka matryc spotykanych w laptopach. Mamy tu pełne pokrycie sRGB i na tym w sumie koniec. Na plus trzeba tu zaliczyć rozdzielczość – 2560x1600 px, to nie tylko gwarancja bardzo dużej ostrości obrazu przy przekątnej 14,5”, ale również proporcje ekranu 16:10. Pracuje się na tym modelu przyjemniej niż na laptopach z przekątną ekranu 15,6” i klasyczną rozdzielczością FHD.



Szału nie ma, ale w sumie do typowo biznesowych zastosowań nic więcej nie potrzeba.



Od lewej wizualizacja pokrycia sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB - kliknij, aby powiększyć.

Odwzorowanie kolorów nawet bez dodatkowej kalibracji i profilowania jest bardzo dobre. Oczywiście pod warunkiem, że mówimy o gamucie sRGB. Poniżej wyjątkowo raporty sprzed profilowania.



Weryfikacja odwzorowania kolorów bez dodatkowej kalibracji - od lewej dla sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Kliknij, aby powiększyć.

Podświetlenie wyciąga ponad 350 nit (a w zasadzie blisko 400 nit) i jest całkiem równomierne. Pochwalić należy też kontrast – 1500:1 to bardzo dobry wynik dla panelu IPS.



Pomiar delta C podświetlenia, kliknij aby powiększyć.

Kultura pracy Dell Inspiron 14 7400 zaskoczyła nas pozytywnie

Poprzedni tak tani ultrabook z certyfikatem Intel Evo (MSI Prestige 14) nieco odstraszył nas od siebie tym, jak się grzał i jak potrafił hałasować pod pełnym obciążeniem. Tymczasem Dell stanowczo lepiej sobie radzi w tej kwestii. Oczywiście daleko mu do określenia „bezgłośny” oraz „chłodny”, ale można powiedzieć, że uplasował się w połowie drogi między MSI Prestige 14 a najcichszym w naszych testach Lenovo Yoga – gdzieś na poziomie HP ENVY 13.



Otwarcie pokrywy unosi nieco tył laptopa, co nie tylko zapewnia bardziej ergonomiczną pozycję do pisania, ale również poprawia wentylację.

Obudowa, a w szczególności klawiatura, nie nagrzewa się tu do niekomfortowych temperatur, nawet podczas obciążenia połączonego z ładowaniem.

Dell Inspiron 14 7400, jak na model z certyfikatem Intel Evo przystało, oferuje też bardzo długi czas pracy na baterii

Na filmie w sumie dokładnie wszystko w tej kwestii podaliśmy, więc tylko pokrótce przypominamy – laptop mimo wyższej niż FHD rozdzielczości pozwala na ponad 10 godzin pracy biurowej bez zasilania.

Test baterii - PCMark 10 Modern Office [godziny]

200 nit, lepsza bateria, online

HP Spectre x360 14(2000p)

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 15:47 LG Gram 14 (1200p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 15:03 HP ENVY 13 (1080p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 13:36 MSI Prestige 14 (1080p) Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 11:59 LG Gram 17(1600p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 11:15 Dell Inspiron 14 7400 (1600p)

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 10:15 Lenovo Yoga 9i 14 (2160p)

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 8:23

Nieco gorzej wypada w kwestii ładowania. Do pełnego naładowania potrzeba niemal dwóch godzin, ale już po 30 minutach możemy liczyć na około 4 godziny dalszej pracy.

Czy Dell Inspiron 14 7400 poradzi sobie w testach wydajności równie dobrze, co znacznie droższe konstrukcje konkurencji?

Poniżej szybka powtórka tego, co było na filmie, czyli testy w PCMark 10 oraz 3DMark. Pod nimi jak zwykle dodajemy jeszcze dodatkowe, nieujęte na filmie, testy z pakietu 3DMark.

PCMark 10

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 5662 MSI Prestige 14 Evo

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 5013 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4835 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4804 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4803 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4760 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4709 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4563 Huawei MateBook 13 - 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

3DMark - pozostałe testy

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 EVO 17 982

15 457

13 308 Dell Inspiron 14 7400 16 602

13 881

12 023 Lenovo Yoga 9i 15 145

13 608

12 228 HP Spectre X360 14 13 711

12 552

12 511 LG Gram 17 13 308

12 450

11 560 LG Gram 14 12 149

11 861

11 065 HP ENVY 13 12 012

10 916

7569 Legneda: 3DMark Night Raid

3DMark Sky Diver

3DMark Wild Life



.

Wydajność ogólną sprawdziliśmy też w Passmark 9 i ten zdecydowanie się z Dellem polubił – to jeden z najwyższych wyników w naszym cyklu testów.



.

Dell Inspiron 14 7400 nieco przyoszczędził na dysku

Niezbyt imponującą wydajność dysku widać już w Passmark. Do dyspozycji mamy, co prawda, 512 GB, a dysk korzysta z NVMe, ale szybkością bliżej mu do co lepszych dysków SSD z interfejsem SATA, niż do typowych nośników PCI-E 3.0.



.

Nie oznacza to, że laptop przez to działa wolno – w typowych dla takiego sprzętu zastosowaniach różnicy bez porównania 1:1 nie zauważymy. Gorzej, jeżeli zdarza nam się pracować na dużych plikach jak filmy czy nawet grafika.



.

Dell Inspiron zaskoczył nas niską wydajnością w zastosowaniach profesjonalnych

Oczywiście żadne z testowanych ultrabooków nie aspiruje nawet do miana stacji roboczej, ale jak pokazaliśmy przy okazji kilku wcześniejszych modeli, można na nich komfortowo pracować w tych średnio obciążających zestawach aplikacji. Niestety Dell Inspiron 14 7400 plasuje się pod tym względem na samym końcu stawki.

Wyniki testów w SPECviewperf 2020 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł 3DSMax 07: 9.46 15.39 9.03 10.51 14.61 12.65 14.87 Catia 06: 10.42 11.56 9.73 11.56 12.46 8.9 12.95 Creo 03: 1.57 1.56 1.51 1.55 1.56 1.53 1.58 Energy 03: 3.53 4.28 3.19 3.59 3.69 3.11 5.28 Maya 06: 40.5 56.31 44.36 46.13 53.71 40.97 55.01 Medical 03: 4.76 6.19 4.59 4.85 5.91 4.73 6.24 SNX 04: 3.14 5.04 4.47 4.97 5.14 4.95 5.13 Solidworks 05: 7.94 8.27 6.98 7.76 8.18 6.03 8.51

Wyniki testów w SPECWorkstation 3.1 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Media and Entertainment 0.85 1.15 1.01 1.11 1.14 0.93 1.16 Wynik CPU: 0.82 1.00 0.88 0.85 1.07 0.93 0.96 Wynik grafiki: 0.58 0.53 0.51 0.5 0.53 0.43 0.57 Wynik dysku: 1.41 3.84 2.99 5.54 3.0 2.07 2.35 Product Development 1.03 1.41 1.08 1.17 1.07 0.94 1.51 Wynik CPU: 1.28 1.52 1.44 1.24 1.31 1.22 1.7 Wynik grafiki: 0.31 0.21 0.15 0.14 0.15 0.13 0.33 Wynik dysku: 1.79 4.69 3.32 7.84 3.74 3.22 4.77 Life Siences 0.93 1.28 0.94 0.88 2.07 0.94 1.26 Wynik CPU: 0.88 1.19 1.08 0.93 2.57 1 1.39 Wynik grafiki: 0.84 0.69 0.48 0.47 0.87 0.67 0.9 Wynik dysku: 1.25 1.25 1.2 1.37 1.21 1.11 1.31 Energy: 0.98 1.67 1.15 1.21 1.41 1.13 1.72 Wynik CPU: 1.18 1.36 1.37 1.18 1.47 1.11 1.53 Wynik grafiki: 0.49 1.44 0.52 0.69 0.76 0.64 1.12 Wynik dysku: 2.73 3.46 2.85 4.28 2.98 2.1 4.8 General Operations: 1.2 1.71 1.54 1.67 1.64 1.14 0.92 Wynik CPU: 1.26 1.34 1.4 1.25 1.31 1.05 0.54 Wynik dysku: 1.03 3.59 2.04 3.93 3.22 1.47 4.56 Financial Services: 0.71 0.85 0.83 0.98 0.88 0.75 1.24

Pozostałe wykonane testy [pkt]

Laptop: Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Cinebench R20

Multi Core: 1873 2101 1741 1811 2131 1871 2243 Cinebench R20

Single Core: 515 555 510 511 547 523 589 Cinebench R23

Multi Core: 4752 5439 4058 4359 5023 4380 5464 Cinebench R23

Single Core: 1319 1441 1339 1359 1435 1360 1393 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1480 1564 1391 1411 1553 1389 1519 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 4774 5434 5043 5245 5271 4543 5489 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 16 944 17 325 15 128 15 278 17 431 13 041 18 471 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 18 150 18 434 15 325 15 708 18 454 12 615 19 293

Nasza opinia o Dell Inspiron 14 7400 oraz zapowiedź ostatniego odcinka serii

Opisywany tu Dell początkowo bardzo pozytywnie nas zaskoczył, zwłaszcza stosunkiem ceny do specyfikacji – 4900 zł w naszym przypadku za model z mocnym Intel Core i7-1165G7, 8GB RAM i dyskiem 512 GB, biorąc pod uwagę również rozmiar matrycy, to raczej bardziej korzystna oferta niż w przypadku HP ENVY 13. Jakość wykonania i kultura pracy również przemawiają tu na plus, podobnie jak pierwsze wyniki w testach syntetycznych. Bardzo dużym plusem są też proporcje ekranu 16:10 oraz jego wysoka rozdzielczość.



Ostatecznie to bardzo poręczny, wydajny i estetyczny laptop.

Nieco rozczarowuje zastosowanie tu taniego SSD oraz wyniki testów w realnych zastosowaniach. Sumarycznie jednak uważamy, że to całkiem dobrze wyceniony model, wart Waszej uwagi, jeżeli szukacie bardzo mobilnego sprzętu do biznesowych podróży. Warto też przypomnieć, że bez najmniejszego problemu zaliczył wszystkie punkty naszego testu certyfikatu Intel Evo.

A co szykujemy dla Was na koniec tego wielkiego testu laptopów z certyfikatem Intel Evo? Tym razem to niespodzianka! Możliwości (producentów) zostało jeszcze kilku – może zgadniecie w komentarzach, jakiego zostawiliśmy na finał?