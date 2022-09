Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wiele możesz zrobić, by oszczędzać energię w swoim mieszkaniu. Co więcej – są to małe i proste rzeczy, które nie wymagają większego wysiłku i szybko mogą stać się twoimi dobrymi nawykami.

Prąd drożeje, ale… ty nie musisz płacić więcej

W 2023 roku ceny prądu pójdą mocno do góry. Będzie można jednak uniknąć wyższych rachunków, jeśli tylko spełni się jeden z warunków przewidzianych w tzw. Ustawie Solidarnościowej, którą rząd przyjął pod koniec września 2022 roku. To między innymi zużycie w skali roku mniej niż 2000 kWh czy też obniżenie zużycia energii o co najmniej 10%. Warto się więc w związku z tym zastanowić, jak zmniejszyć zużycie prądu w domu. Znamy na to kilka sposobów.

Zanim przjdziemy do konkretów, czy wiesz, ile prądu zużywają urządzenia elektryczne w twoim domu? Dowiesz się tego z naszej publikacji, a w innej przedstawiamy analizę tego, jakie jest średnie dzienne zużycie prądu w polskich mieszkaniach.

Jak oszczędzać prąd? Wyłączaj urządzenia, z których nie korzystasz – to naprawdę ma sens

Nic – poza przyzwyczajeniami – nie usprawiedliwia pozostawania włączonych urządzeń wtedy, gdy z nich nie korzystamy. Często tak właśnie się dzieje z komputerami stacjonarnymi i laptopami oraz telewizorami i zestawami kina domowego, które „grają cały czas”. Nikt ich nie używa, a jednak one używają energię i skutecznie odbierają nam kolejne złotówki, które będziemy musieli przelać naszemu operatorowi energetycznemu. Przykładowo: w przypadku telewizora jest to około 137 kWh, a laptopa – około 40 kWh.

Pierwsza zasada, którą wypadałoby wdrożyć, jest więc prosta: skończyłem korzystać z urządzeń – wyłączam je. Ale czy to wystarczy? Wiele słyszy się przecież o tym, że samo wyłączenie sprzętu to za mało, bo przechodzi on wówczas jedynie do trybu czuwania, w którym również pobiera energię. Cóż – nie mylą się ci, którzy mówią, że standby generuje śmiesznie niski pobór energii. To prawda, ale…

Pamiętajmy, że nie mamy na „standby-u” jednego urządzenia. Telewizor, odtwarzacz Blu-ray, zestaw głośników, wieża audio, laptop lub komputer stacjonarny i monitor, drukarka, router, konsola do gier, pralka, toster, czajnik i mnóstwo większego lub mniejszego sprzętu pozostawiamy w trybie czuwania. Nawet jeśli każde z tych urządzeń będzie pobierało mniej niż 1 W (a w większości przypadków tak właśnie będzie), to po zsumowaniu i w skali roku można mówić już o dających się policzyć i mających znaczenie oszczędnościach. A jeśli dla komfortu nie chcesz za każdym razem odłączać wtyczek, to może chociaż zdecydujesz się na wyłączanie urządzeń na noc…

Żeby wszystkie swoje urządzenia móc wyłączać naraz – szybko, prosto i bez konieczności „mordowania się” z wtyczkami, warto kupić listwę zasilającą z wyłącznikiem. Takie akcesorium przyda się także podczas burzy. Ceny najprostszych modeli rozpoczynają się już od kilkunastu złotych, a porządne listwy z zabezpieczeniami, na których można polegać, kosztują około 50-80 złotych (w zależności między innymi od liczby gniazd). To wydatek, który najpewniej się zwróci. Ciekawym rozwiązaniem jest także listwa z osobnymi wyłącznikami dla każdego gniazdka (można ją kupić za około 100 zł).

A co z ładowarkami pozostawianymi w gniazdkach?

Związanym z poprzednim, ale jednak innym często popełnianym przez nas „grzeszkiem” jest pozostawianie ładowarek do smartfonów lub innych gadżetów w gniazdkach. Dobrą praktyką jest ich odłączanie, ale wypada podejść do tematu racjonalnie i podkreślić, że nie będzie się to wiązało z jakimikolwiek odczuwalnymi obniżeniami rachunków za prąd. W większości przypadków pozostawiona w gniazdku ładowarka do smartfona kosztuje nas mniej niż złotówkę w skali roku.

Innym tematem, o którym nie można by przy tej okazji nie wspomnieć, jest stale podłączony do gniazdka (przez zasilacz) laptop. Tutaj sytuacja jest nieco inna – testy wykazały bowiem, że ładowanie włączonego notebooka wiąże się z wyższym poborem energii niż wyłączonego – i to nawet o kilka watów. Warto więc zmienić tutaj swój nawyk. Dodatkowe oszczędności wygenerujemy też, usypiając laptopa, gdy od niego odchodzimy, wyłączając go, gdy nie będziemy z niego korzystać w ciągu najbliższej godziny i odłączając zasilacz z gniazdka, gdy akumulator jest naładowany do pełna.

Miejmy jasność – oświetlenie odgrywa tu istotną rolę. Ogrzewanie zresztą też

Zarówno w domu, jak i w biurze, warto zadbać o dobre oświetlenie: bezpieczne dla zdrowia, dostosowane do wielkości pomieszczenia i energooszczędne. Najlepsze, co można zrobić, to wymiana tradycyjnych żarówek na lampy LED-owe – te pobierają znacznie (ok. 5-10 razy) mniej energii elektrycznej, nieporównywalnie szybciej się rozświetlają i cechują się wyraźnie dłuższą żywotnością.

Dobrym rozwiązaniem może być postawienie na kilka niezależnych od siebie lamp, zamiast jednej dużej – wtedy można je w razie potrzeby włączać lub wyłączać. Zresztą wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczeń to coś, o czym w ogóle należy pamiętać – szczególnie, że nie wiąże się to z żadnym wysiłkiem czy obniżeniem wygody.

Choć artykuł dotyczy oszczędności w domu, wspomnijmy na marginesie, że w biurowych toaletach można też pomyśleć o zainstalowaniu czujników ruchu, które same zajmą się świeceniem i gaszeniem lamp. Szukając sposobów na oszczędzanie energii w biurach, można też przyjrzeć się grzejnikom. Jeśli wszyscy pracownicy kończą o określonej porze, to nie ma potrzeby, by kaloryfery grzały przez całą dobę – można więc na czas nieobecności personelu obniżyć temperaturę. W przypadku weekendów i dłuższych przerw natomiast najlepszym rozwiązaniem będzie ich całkowite wyłączenie.

Co jeszcze można zrobić? Kilka małych porad, z których warto skorzystać

Kończąc już powoli, spójrzmy na przykład na odkurzacz. Dobra rada jest taka, by w miarę możliwości odkurzać na niższym poziomie mocy (najwyższą ustawiaj na przykład co trzecie użycie) – w ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkanaście złotych rocznie. Warto też pamiętać o regularnej wymianie filtrów, ponieważ te w nie najlepszej kondycji, będą zwiększać pobór energii.

W obniżeniu rachunków za prąd pomóc może też właściwe korzystanie z lodówki (jej regularne rozmrażanie, nie stawianie przy niej źródeł ciepła, regulowanie chłodzenia w zależności od załadunku, nie wkładanie do środka gorących potraw i nie otwieranie jej bez potrzeby) oraz pralki (włączanie jej dopiero po zapełnieniu bębna, wybieranie odpowiednich programów i w miarę możliwości ustawianie niskich temperatur).

Oprócz tego:

kupuj energooszczędny sprzęt (pamiętaj przy tym o nowej klasyfikacji energetycznej),

(pamiętaj przy tym o nowej klasyfikacji energetycznej), jeśli twój sprzęt na to pozwala, ustaw w nim tryb oszczędzania energii / eco,

zawsze odłączaj sprzęt od zasilania, gdy wyjeżdżasz na dłużej ,

, gdy urządzenie jest naładowane w 100%, odłącz mu zasilanie,

rozsądnie dobieraj urządzenie do zadania (nie do wszystkiego potrzebujesz przecież gamingowego peceta)

i jeśli to nie problem, słuchaj muzyki na niższym poziomie głośności, a filmy oglądaj na niższym poziomie jasności.

A co wy robicie, by oszczędzać energię?