W chwili gdy to piszemy, do premiery tej karty dzieli nas tylko jeden dzień, ale już wiadomo, że rozejdzie się ona jak ciepłe bułeczki. GeForce RTX 3050 przeznaczony jest do rozgrywki w rozdzielczości 1080p i zgodnie z nazwą można na niej korzystać z technologi DLSS oraz ray-tracingu (chociaż na cuda liczyć nie można). Zaletą jest 8 GB pamięci VRAM, ale trudno oczekiwać, by karta zbliżyła się cen Radeona RX 6500 XT.

Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 80

Ilość rdzeni RT 20