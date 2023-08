Chcesz kupić kartę graficzną do grania, ale nie wiesz na jaki model się zdecydować? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych kart do gier z różnych segmentów cenowych – począwszy o tanich modeli do grania w Full HD, a kończąc na topowych konstrukcjach do 4K.

Karta graficzna to najważniejszy element komputera do gier, bo to właśnie od niej w dużej mierze zależy wydajność zestawu (obok procesora). Problem w tym, że nie każdy wie jaka karta graficzna będzie najlepszym wyborem. W sklepach znajdziemy całą gamę modeli GeForce i Radeon w różnych wersjach od producentów typu ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire czy Gainward. Nic dziwnego, że mniej doświadczeni użytkownicy mogą się pogubić w oznaczeniach sprzętu.

Jaką kartę graficzną wybrać? W tym celu przygotowaliśmy zestawienie, które obejmuje najnowsze polecane karty graficzne z różnych segmentów cenowych. Skupiliśmy się na opłacalnych modelach dla graczy - głównie znajdziecie tutaj tańsze modele do grania na monitorach 1080p, ale przygotowaliśmy także propozycje dla wymagających gamerów z monitorami 1440p i 4K.

Ranking kart graficznych 2023:

Jaka karta graficzna do gier w 2023?

Najnowsza karta graficzna wcale nie musi oznaczać tej najlepszej. Co prawda niedawno na rynku zadebiutowały karty z nowych generacji: Nvidia GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace) i AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3), ale zwykle są to lepsze modele dla wydajniejszych, droższych komputerów. Początkowe ceny kart zwykle pozostawiają wiele do życzenia, więc ich wybór pozostawiamy entuzjastom.

W tańszych, opłacalnych zestawach warto wziąć pod uwagę modele z poprzednich generacji Nvidia GeForce RTX 3000 (Ampere) i AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2) – takie konstrukcje nadal oferują przyzwoite osiągi, a przy tym są dostępne w bardzo dobrych cenach. Ciekawostką mogą być też karty Intel Arc, które co prawda nie miały łatwego startu, ale nowe wersje sterowników mocno poprawiły ich wydajność i stabilność. W przypadku kart Intela czekamy jednak na drugą generację sprzętu Battlemage.

Radeon RX 6600 zadebiutował w 2021 roku, ale to nadal świetny wybór do taniego komputera do gier - najtańsze modele można kupić poniżej 1000 zł

Nowe Radeony obecnie oferują bardzo konkurencyjną wydajność przy tradycyjnej rasteryzacji. Zainteresowani włączeniem upiększeń typu Ray Tracing muszą liczyć się ze spadkiem wydajności, aczkolwiek w przypadku serii Radeon RX 7000 sytuacja wygląda już wyraźnie lepiej niż w przypadku Radeon RX 6000. Dodatkowo można tutaj liczyć na wsparcie dla technologii FSR (FidelityFX Super Resolution), która odpowiada za skalowanie obrazu i w efekcie pozwala poprawić płynność animacji (szczególnie dobrze wypada tutaj FSR 2). Ciekawym dodatkiem jest także funkcja Radeon Chill, dzięki której można zmniejszyć pobór energii elektrycznej karty graficznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Radeony zapewniają też wsparcie dla monitorów z technologią FreeSync - takich modeli jest dużo więcej, niż w przypadku modeli z konkurencyjnym rozwiązaniem G-Sync.

Karty graficzne GeForce RTX 4000 może nie są tak opłacalne jak Radeony, ale za to oferują lepsze osiągi z aktywnym Ray Tracingiem (co może mieć znaczenie przy modelach ze średniej i wyższej półki). Dodatkowym atutem jest tutaj wsparcie dla techniki DLSS (Deep Learning Super Sampling), która znacząco poprawia płynność animacji (szczególnie najnowsza wersja - DLSS 3). Gracze docenią możliwość podłączenia wypasionych monitorów z technologią G-Sync oraz niektórych modeli z FreeSync (jako G-Sync Compatible). Modele Nvidii bardzo dobrze wypadają także przy akceleracji oprogramowania, więc będą świetnym wyborem dla osób zajmujących się tworzeniem treści.



Topowe karty graficzne wykorzystują ogromne chłodzenie - warto o tym pamiętać, bo niektóre konstrukcje mogą się nie zmieścić do mniejszych obudów komputerowych

Co mi da lepsza karta graficzna? Sprawa jest prosta - lepsza karta to wyższa wydajność. Wydajniejsza karta pozwoli na płynne działanie danej gry w wyższej rozdzielczości i/lub przy lepszych ustawieniach graficznych. Możemy także liczyć na większą liczbę klatek na sekundę, co powinni docenić posiadacze monitorów do gier o wyższej częstotliwości odświeżania. Wydajniejsza karta wolniej się starzej, więc nie trzeba będzie jej wymieniać przez dłuższy czas.

Przy okazji zachęcamy, by odwiedzić nasz ranking kart graficznych (benchmark kart graficznych), gdzie możecie dokonać porównania różnych modeli GeForce i Radeon. Zajrzyjcie także do naszego zestawienia kart z segmentu do 2000-3000 złotych.

ASRock Radeon RX 6600 Challenger D - karta graficzna do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 6600 to najtańsza nowa karta graficzna godna polecenia – za niecałego "tysiaka" otrzymujemy sprzęt, który nada się do grania w Full HD na średnich detalach. Na pokładzie znalazł się rdzeń Navi 23 (RDNA 2) i 8 GB pamięci VRAM. Co prawda karta debiutowała w 2021 roku, ale obecnie wyróżnia się rewelacyjną opłacalnością, bowiem najtańsze wersje można znaleźć poniżej 1000 zł. Przykładem jest tutaj właśnie ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, który wykorzystuje autorskie chłodzenie – producent zastosował niedużą, dwuslotową konstrukcję z dwoma wentylatorami, które cechują się przyzwoitą kulturą pracy (w spoczynku są niesłyszalne). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 2491 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 28

Sapphire Radeon RX 6650 XT Pulse - tania karta graficzna Radeon Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli możecie dołożyć kilka stówek, warto wybrać model Radeon RX 6650 XT – to wydajniejsza konstrukcja, dużo lepiej nadająca się do grania w 1080p – też zastosowano tutaj rdzeń Navi 23 (RDNA 2), ale w wydajniejszej konfiguracji. Najtańsze modele można kupić za niewiele ponad 1000 zł. Przykładem jest właśnie Sapphire Radeon RX 6650 XT Pulse - to podstawowy, ale dobrze wykonany sprzęt, który korzysta z cichego i wydajnego chłodzenia. Co prawda karta nie ma podświetlenia LED i nie będzie błyszczeć w obudowie, ale na pewno jest jednym z bardziej opłacalnych modeli. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2635 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 32

Sapphire Radeon RX 7600 Pulse - karta graficzna do grania w 1080p Ocena benchmark.pl









4,5/5 W podobnym budżecie można znaleźć też nowego Radeon RX 7600. Karta wykorzystuje nowy układ graficzny Navi 33 (RDNA 3), ale nadal oferuje 8 GB pamięci VRAM – taka konfiguracja poradzi sobie z nowymi grami w rozdzielczości Full HD. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcja oferuje wsparcie dla nowego standardu wideo DisplayPort 2.1. Co wybrać? Ponownie jedną z bardziej opłacalnych konstrukcji jest Sapphire Radeon RX 7600 Pulse. Może nie jest to najpiękniejsza propozycja, ale zastosowane chłodzenie działa jak należy i zachowuje całkiem kompaktowe rozmiary. W budżecie do 1500 zł ciężko znaleźć coś lepszego. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 6 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2755 MHz

Częstotliwość pamięci 18000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 32

Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost - tania karta graficzna GeForce Ocena benchmark.pl









4,5/5 W segmencie za około 2000 zł bardzo ciekawą propozycją jest GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB pamięci wideo. Co prawda mamy do czynienia z modelem z poprzedniej generacji Nvidia Ampere, ale karta nada się do grania w 1080p, a przy tym zapewnia sensowną wydajność z Ray Tracingiem i DLSS. Nie będzie też problemu z monitorami o wysokiej częstotliwości odświeżania. Co wybrać? Model Gainward Ghost zalicza się do tańszych konstrukcji. Producent zastosował nieduże chłodzenie, które zapewnia optymalne temperatury i wyróżnia się przyzwoitą kulturą pracy (nie jest ono najcichsze). Nie znajdziemy tutaj LED-ów, ale w podanej cenie to jedna z najbardziej opłacalnych propozycji. Zwykła wersja wychodzi trochę taniej od fabrycznie podkręconego modelu OC. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

częstotliwość GPU 1665 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 152

Ilość rdzeni RT 38

ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger D - karta graficzna do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Poniżej 2000 zł bardzo dobrą alternatywą z obozu “czerwonych” jest Radeon RX 6700 XT. Konstrukcja została wyposażona w 12 GB pamięci VRAM, dzięki czemu pozwoli na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1440p (a przy okazji będzie też dobrą propozycją na przyszłość). Najtańsze wersje to koszt około 1700 - 2000 zł. Polecamy wybór modelu ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger D – wprawdzie karta zalicza się do tańszych konstrukcji, ale na pewno nie można jej odmówić porządnego wykonania. Autorskie chłodzenie zapewnia optymalne temperatury i cechuje się bardzo dobrą kulturą pracy (wentylatory oferują tryb pasywnej pracy przy małym obciążeniu). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 40

ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC - karta graficzna za 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dokładając kilka stówek warto wybrać Radeona RX 6800 XT. Wprawdzie jest on powoli wycofywany ze sprzedaży, ale jeśli go znajdziecie w dobrych pieniądzach (poniżej 3000 zł), to na pewno warto się nim zainteresować - to nadal bardzo wydajna konstrukcja, która sprosta nowszym grom w rozdzielczości 1440p. Świetnym przykładem jest właśnie model ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC. Karta wykorzystuje masywne chłodzenie, które wyróżnia się efektownym wzornictwem, wzbogaconym podświetleniem LED. Co ważne, zastosowana konstrukcja cechuje się dobrą wydajnością i bardzo cichą pracą. To obecnie jeden z najtańszych i najlepszych modeli RX 6800 XT. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 16 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2310 MHz

Częstotliwość pamięci 16000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 72

Palit GeForce RTX 4070 Dual - karta graficzna do 3000 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 W podobnym budżecie znajdziemy kartę GeForce RTX 4070. Wprawdzie karta oferuje nieco słabsze osiągi przy tradycyjnej rasteryzacji, ale nadrabia po aktywowaniu Ray Tracingu, a do tego wspiera technologię DLSS 3. Nie bez znaczenia jest też niewielkie zapotrzebowanie na energię. Co wybrać? Palit GeForce RTX 4070 Dual to jedna z najtańszych propozycji. Wprawdzie karta nie wygląda jakoś zjawiskowo i nie ma efektownego podświetlenia LED, ale jest dobrze wykonana, a zastosowane chłodzenie poradzi sobie ze schłodzeniem elektroniki. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa TSMC N4 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6X 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2475 MHz

Częstotliwość pamięci 21000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 46

Ilość rdzeni RT 184

Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse - karta graficzna do 4000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Radeon RX 7900 XT to propozycja dla wymagających graczy, którzy szukają porządnej karty graficznej do grania w rozdzielczości 4K. Możemy liczyć na bardzo dobre osiągi w tradycyjnej rasteryzacji (z aktywnym ray tracingiem karta nieco ustępuje pod względem wydajności konkurencyjnym modelom RTX 4070 Ti), a przy okazji też wsparcie dla nowoczesnego kodeka AV1 i najnowszych monitorów pod DisplayPort 2.1. Po ostatnich obniżkach karta zyskała na opłacalności. Jedną z najciekawszych propozycji jest właśnie model Sapphire Radeon RX 7900 XT Pulse. Może nie jest to najładniejsza wersja, ale na pewno wyróżnia się pod względem kultury pracy. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Vulkan, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 20 GB GDDR6 320-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2450 MHz

Częstotliwość pamięci 20000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 84

Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC - najlepsza karta graficzna do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli macie kilka stówek więcej, warto wybrać Radeon RX 7900 XTX, który zalicza się do absolutnie topowych kart graficznych dla graczy – niestraszne mu najnowsze gry w rozdzielczości 4K (aczkolwiek z aktywnym ray tracingiem dosyć traci na wydajności względem konkurencyjnego GeForce RTX 4080). Co ważne, od premiery karta zdążyła mocno potanieć i najtańsze wersje można kupić już poniżej 5000 zł. Przykładem jest właśnie Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC. Karta została wyposażona w rozbudowane chłodzenie, które zapewnia niskie temperatury i wyróżnia się cichą pracą (z pasywnym trybem działania wentylatorów). Sama karta nie pobiera też przesadnie dużo energii, aczkolwiek trzeba liczyć się z wyborem mocniejszego zasilacza. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 24 GB GDDR6 384-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

częstotliwość GPU 2525 MHz

Częstotliwość pamięci 20000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 96

Palit GeForce RTX 4090 GameRock - karta graficzna dla najbardziej wymagających Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nasze zestawienie zamyka GeForce RTX 4090, który kosztuje ogromne pieniądze, ale dominuje we wszelkich rankingach wydajności – niestraszne mu najnowsze gry w rozdzielczości 4K, a do tego sprawdzi się także przy wspomaganiu aplikacji do tworzenia treści. Palit GeForce RTX 4090 GameRock to jedna z bardziej opłacalnych propozycji. Producent zastosował ogromne chłodzenie z trzema wentylatorami, które nie tylko nieźle wygląda, ale też zapewnia niskie temperatury i cechuje się wysoką kulturą pracy. Jeśli szukacie karty graficznej do najwydajniejszego komputera do gier, wybór jest tylko jeden. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 5 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 24 GB GDDR6X 384-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 2520 MHz

Częstotliwość pamięci 21000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 512

Ilość rdzeni RT 128

Najlepsza karta graficzna do gier 2023

Jaką kartę graficzną wybrać? Wszystko zależy od Waszych oczekiwań, ale nie trzeba od razu inwestować w topowe, najdroższe konstrukcje. Warto zwrócić uwagę na opłacalność sprzętu.

W tańszych zestawach nadal świetnie sprawdzą się modele z poprzedniej generacji: Radeon RX 6600 i Radeon RX 6700 XT, które pozwolą na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości Full HD (a większość graczy nadal używa takich monitorów). W ostatnim czasie karty mocno potaniały, więc są dużo bardziej opłacalną propozycją od konstrukcji z nowych generacji.

Jeśli składacie komputer z górnej półki, warto zainteresować się Radeon RX 7900 XT lub Radeon RX 7900 XTX. Co prawda karty swoje kosztują, ale to absolutnie topowe konstrukcje, które zostały naszpikowane najnowszymi nowinkami technologicznymi i bez problemu poradzi sobie w rozdzielczości 4K. Sprzęt wypada korzystniej od konkurencyjnych modeli GeForce RTX 4070 Ti czy GeForce RTX 4080, a do tego na pewno wystarczą na kilka najbliższych lat.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.