Zastanawiasz się jaką kartę graficzną do gier kupić? Jakie są najwydajniejsze karty graficzne? Jaka karta do grania w najnowsze gry? W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze karty graficzne w różnych segmentach cenowych.

Chętni zakupu nowych kart graficznych? Na rynku właśnie zadebiutowała topowa karta GeForce RTX 3080 (NVIDIA Ampere), która mocno miesza cenowo w najwyższym segmencie - zarówno cenowym jak i wydajnościowym. Debiutuje ona w cenie RTX 2080 Super, a oferuje znacznie więcej niż dotychczasowy król wydajności (w "cywilnym" segmencie, nie liczymy karty Titan RTX), czyli RTX 2080 Ti. Oczywiście testy RTX 3080 znajdziecie już na naszych łamach. Oznacza to jedno - spadek cen modeli RTX 2080 Super oraz RTX 2080 Ti - warto więc obserwować ceny.

Jaką kartę graficzną do gier wybrać - oto polecane modele:

Oczywiście najwyższy segment wydajnościowy to nie wszystko - aktualnie mamy na rynku mnóstwo ciekawych kart dla graczy, których ceny zaczynają się już od około 800 złotych. Z aktualnego zestawienia zniknął ubiegłoroczny król opłacalności niższego segmentu, czyli Radeon RX 570, bowiem jest on obecnie tylko około 100 złotych tańszy od znacznie nowocześniejszych modeli RX 5500 XT (4 GB). Chętni na nowości mogą oczywiście poczekać na premierę GeForce RTX 3070 czy nowych Radeonów (RDNA2).

Przypomnijmy, że przed premierą nowych Radeonów, karty GeForce RTX pozostają jedynymi, które oferują sprzętową obsługę ray-tracingu. Architektura Ampere (RTX 30xx) przynosi tu spory wzrost wydajności w stosunku do kart Turing (RTX 20xx). Mniej wydajne modele, czyli GTX 16xx (1660 Ti, 1660 Super, 1660, 1650 Super i 1650), wciąż oparte są na architekturze Turing, ale brak w nich rdzeni RT i Tensor odpowiedzialnych za ray-tracing i AI.

Najlepsze karty graficzne do gier

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na wydajnych i bardzo wydajnych kartach graficznych do gier, których ceny zaczynają się poniżej 1000 zł. Jeśli szukasz tańszych modeli zobacz nasz poradnik Tania karta graficzna - jaką kupić? oraz Jaka karta graficzna do 1000 zł.

Karta graficzna do 1000 zł

W tym segmencie cenowym znajdziemy kart graficzne które sprawdzą się znakomicie podczas gry w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), a w przypadku wydajniejszych modeli i nieco mniej wymagających gier nawet w rozdzielczości QHD (2560 x 1440).

Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Radeon RX 5500 XT z 4 GB pamięci VRAM to aktualnie najmniej wydajny model z rodziny AMD Navi. Pomimo tego zwykle nie ma problemu z pokonaniem swego starszego brata, czyli Radeona RX 580. Do tego jest konstrukcją nowoczesną oraz energooszczędną. Zgodnie z nazwą ten model został fabrycznie podkręcony - Game Clock został zwiększony do 1733 MHz. Oczywiście jak zawsze zachęcamy do rozejrzenia się wśród promocji. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie OpenGL 4.5, Mantle, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

ASUS TUF GeForce GTX 1650 SUPER OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli szukasz czegoś niedrogiego, ale ze stajni NVIDIA, to warto zwrócić uwagę na model GTX 1650 - koniecznie w wersji Super, a jeszcze lepiej fabrycznie podkręconą. Dobrym przykładem jest właśnie ASUS GeForce GTX 1650 SUPER w wersji TUF Gaming OC. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia Turing TU116 z 1280 jednostkami CUDA – w wersji OC został on przyspieszony do 1800 MHz (Boost). Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1800 MHz

Częstotliwość pamięci 12002 MHz Pokaż specyfikację

ASUS Dual Radeon RX 5500 XT EVO OC 8G









4,7/5 Ocena benchmark.pl 4 GB pamięci VRAM to dla ciebie za mało? Radeon RX 5500 XT występuje również w wersji 8 GB. Jest ona nieco droższa, ale nawet bez promocji można ją upolować w cenie poniżej 1000 złotych. ASUS Dual Radeon RX 5500 XT EVO OC to konstrukcja którą można śmiało polecić i jest dobrze wyceniona. Karta bazuje na rdzeniu AMD Navi 14 z 1408 procesorami strumieniowymi i dysponuje 8 GB pamięci VRAM (GDDR6 128-bit). Nie bez znaczenia jest również fabryczne OC. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Karta graficzna do 2000 zł

ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wersja Super karty GeForce GTX 1660 okazała się znacznie szybsza od poprzednika i jej możliwości potrafią sięgać nieco droższego modelu GTX 1660 Ti. ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB oferuje nieco podkręcone zegary oraz 6 GB pamięci GDDR6. Sercem karty jest GPU Turing TU116 z 1408 jednostkami cieniującymi. Ciekawy wybór za nieco ponad 1000 złotych. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1830 MHz

Częstotliwość pamięci 14002 MHz Pokaż specyfikację

Gigabyte Radeon RX 5600 XT WindForce OC 6G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Radeon RX 5600 XT to aktualnie bardzo ciekawa karta w swoim segmencie cenowym. Jej możliwości są niemal zbliżone do Radeona RX 5700 (bez XT) - którego zresztą obecnie trudno znaleźć w atrakcyjnej cenie. Wiele kart RX 5600 XT uzyskało nowe wersje BIOS, które jeszcze bardziej podnoszą ich osiągi i ten model również się do nich zalicza - sprawdź na stronie producenta, czy twoja karta korzysta z najnowszej wersji. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1620 MHz

Częstotliwość pamięci 12000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż specyfikację

Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER Gaming OC 8G









4,5/5 Ocena benchmark.pl RTX 2060 w wersji Super znacząco różni się od swojego poprzednika. Przede wszystkim został wyposażony w 8 GB szybszej pamięci VRAM, a jego układ graficzny został rozbudowany, dzięki czemu jego osiągi zbliżają się do podstawowej wersji RTX 2070 (bez Super). Model Gigabyte jest dodatkowo fabrycznie podkręcony. Najtańsze modele RTX 2060 Super można znaleźć w cenie nawet około 1700 złotych. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo USB typ C, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1650 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz Pokaż specyfikację

Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G









4,7/5 Ocena benchmark.pl Niereferencyjny model Radeona RX 5700 XT wyposażony w znakomite chłodzenie, metalowy backplate, podświetlenie RGB Fusion 2.0 i fabrycznie podkręcony. Dodatkowo - bardzo nieźle wyceniony. Niczego więcej do szczęścia nam nie trzeba. GPU wykonany jest w litografii 7-nm, a pojemność VRAM GDDR6 to 8 GB. Aktualnie to najwydajniejsza karta Radeon, nie licząc modelu VII. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

częstotliwość GPU 1905 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Karta graficzna do 3000 zł

W cenie do 3000 zł znajdziemy już karty graficzne, które umożliwią nam komfortową rozgrywkę w rozdzielczości QHD (2560 x 1440) przy wysokim odświeżaniu monitora. W przypadku niektórych gier możliwa będzie również rozgrywka w rozdzielczości 4K UHD.

ASUS Dual GeForce RTX 2070 SUPER EVO OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ulepszona wersja RTX 2070 z dopiskiem Super jest świetnym odświeżeniem poprzedniego modelu, bowiem oferuje lepsze osiagi przy tej samej startowej cenie co poprzednik (ceny modeli różnych producentów mogą się oczywiście znacząco różnić). Autorski model ASUSa jest ciekawie wyceniony i dodatkowo fabrycznie podkręcony. Zwracamy uwagę, że po premierze modelu RTX 3070 jej ceny mogą znacznie spaść. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1770 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz Pokaż specyfikację

Karta graficzna od 3000 zł

W cenie do 3000 zł znajdziemy już karty graficzne, które umożliwią komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160). Oczywiście są gry takie jak Red Dead Redemption 2, których wymagania i optymalizacja sprawiają, że nawet bardzo wydajne karty nie będą w stanie zapewnić dużej ilości klatek na sekundę przy najwyższych ustawieniach.

MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio









4,5/5 Ocena benchmark.pl Karta RTX 2080 Super powinna stać się bardzo ciekawym wyborem, bowiem po premierze RTX 3080 jej ceny właśnie zaczęły lecieć w dół. Jeśli czaisz się na ten model - poczekaj i bacznie obserwuj sklepy. Producent zastosował procesor graficzny Nvidia Turing TU104 z 3072 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci wideo GDDR6 256-bit. Taktowanie GPU zwiększono do 1845 MHz, natomiast zegar pamięci to standardowe 15 500 MHz. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR6 256-bit

złącza wideo USB typ C, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 15500 MHz Pokaż specyfikację

Najlepsza karta graficzna

W segmencie najlepszych kart graficznych niepodzielnie króluje NVIDIA, a władcą najwyższego segmentu wydajnościowego i cenowego jest najnowszy model GeForce RTX 3080.

NVIDIA GeForce RTX 3080









4,9/5 Ocena benchmark.pl GeForce RTX 3080 Founders Edition – karta która z łatwością pokonuje RTX 2080 Ti i debiutuje w startowej cenie RTX 2080 Super. To bardzo mocne uderzenie NVIDII w ten segment cenowy. Karta świetnie sprawdza się w rozdzielczości 4K UHD, ma GPU wykonane w 8 nanometrowym procesie, oferuje HDMI 2.1, znacznie wydajniejsze rdzenie RT i Tensor oraz błyskawiczną pamięć GDDR6X (w tym modelu pojemność pamięci VRAM wynosi 10 GB). Istne cudo, ale warto zaznaczyć, że nie jest to energooszczędna karta. Po więcej szczegółów na temat RTX 3080 odsyłamy do naszej recenzji. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 8 nm

obsługiwane technologie Vulkan, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 10 GB GDDR6X 320-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

częstotliwość GPU 1710 MHz

Częstotliwość pamięci 19000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 272

Ilość rdzeni RT 68 Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Jaka karta graficzna do gier?

Jeśli szukasz karty z wyższego segmentu cenowego to z pewnością warto zainwestować w RTX 3080 (komfortowa rozgrywka w 4K UHD), albo poczekać na obniżkę cen modeli RTX 2080 Super. Pamiętajmy, że wkrótce zadebiutują również modele RTX 3070 oraz nowe Radeony wyposażone w sprzętowy ray-tracing.

W niższych segmentach cenowych trudno wskazać zdecydowanego faworyta, bowiem producenci mają w swojej ofercie ciekawe propozycje zarówno kart GeForce, jak i Radeon - wszystko zależy od osobistych preferencji użytkownika oraz stanu jego portfela.

