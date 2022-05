Jaka płyta główna dla graczy? Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych modeli pod nowe procesory Intel i AMD - zobaczcie polecane przez nas płyty gamingowe.

Dobry komputer do gier nie może się obyć bez szybkiego procesora, wydajnej karty graficznej i sporej pojemności pamięci RAM. Podzespoły te będą wpływać na osiągi zestawu (a więc na to co najważniejsze w komputerze do gier). To jednak nie wszystko, bo warto zadbać również o odpowiednią płytę główną, która wpływa na funkcjonalność i wygląd sprzętu.

Jaka płyta główna do gier będzie najlepszym wyborem? Wybór wcale nie jest taki prosty, szczególnie dla mniej zorientowanych klientów – co jakiś czas pojawiają się nowe konstrukcje, więc można poczuć się zdezorientowanym. Postanowiliśmy ułatwić Wam zadanie i przygotowaliśmy zestawienie z najciekawszymi modelami pod nowe procesory Intel i AMD.

Płyta główna do komputera gamingowego - polecane modele:

Płyta główna dla gracza – na co możemy liczyć?

Płyty główne dla graczy stały się tak popularnym stwierdzeniem, że… właściwie trudno znaleźć płytę główną nie dla graczy. Prawie każdy sprzęt musi mieć dopisek „gaming”, co teoretycznie czyni go sprzętem dla graczy. W praktyce mamy podział na różne segmenty, więc tani model zaoferuje gorszą funkcjonalność (od płyt głównych „nie dla graczy” będzie się różnić tylko nazwą i designem), a droższy model zostanie lepiej wyposażony.



Płyty główne do gier zwykle wyróżniają się efektowniejszym designem i bogatym zestawem portów

Czy gamingowa płyta główna jest konieczna w komputerze do gier? Czy dla gracza niezbędna jest specjalna płyta? Oczywiście nie, niemniej jednak w „gamingowych" modelach producenci skupili się na funkcjach, które będą przydatne właśnie dla graczy. Płyta dla gracza nie musi kosztować kroci, a mimo wszystko może umożliwiać uzyskanie sporej wydajności i dostęp do wielu interesujących funkcji.

Na jakie cechy płyty dla gracza zwrócić szczególną uwagę? Oczywiście na takie, które będą nam potrzebne. Istotne będzie wsparcie dla wydajnych komponentów – topowych procesorów, szybkiej pamięci RAM, czy wydajnego dysku SSD. Jeśli planujecie podkręcenie sprzętu, warto wybrać model z odpowiednim chipsetem (nie wszystkie pozwalają na podkręcanie) i mocną, dobrze chłodzoną sekcją zasilania.

Typowo gamingowe płyty oferują też dodatkowe funkcje, które powinny być przydatne dla graczy. Producenci chwalą się dobrej klasy układami dźwiękowymi (np. z redukcją szumów, czy wzmacniaczami słuchawkowymi), szybkimi kartami sieciowymi (z priorytetyzacją ruchu pod kątem gier sieciowych) czy portami dedykowanymi gamingowym akcesoriom (np. USB, czy PS/2). Ponadto często są one utrzymane w efektowniejszej stylistyce, wliczając w to fikuśne radiatory i dodatkowe podświetlenie LED.



Modele dla graczy często oferują też dodatkowe podświetlenie LED lub nawet ekrany LCD

W naszym zestawieniu skupiliśmy się na modelach płyt dla graczy, które oferują dobre możliwości w stosunku do ceny, chociaż nie zabrakło tu i przedstawiciela wyższego segmentu. W przypadku platformy AMD warto skupić się na starszych, tanich modelach z chipsetem B450 lub nowszych, droższych B550 (z obsługą PCI-Express 4.0). Jeśli zaś chodzi o płyty pod procesory Intel, do tanich zestawów sprawdzą się płyty B660 (pozwalające na zastosowanie szybszych pamięci RAM), a do droższych droższe Z690 (pozwalające na podkręcanie odblokowanych jednostek).

Gigabyte B450 Aorus Elite - tania płyta główna AMD AM4 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Gigabyte B450 Aorus Elite to świetna propozycja do budowy taniego zestawu z procesorami AMD Ryzen 3, Ryzen 5 lub Ryzen 7. Płyta nie tylko fajnie wygląda, ale też oferuje wszystkie niezbędne złącza do budowy niezłego PC-ta - producent przewidział cztery banki pamięci DDR4, dwa gniazdka M.2 pod szybkie dyski SSD NVMe (jedno wyposażono w radiator), a do tego można liczyć na sporo portów USB. Konstrukcja oferuje podstawową kartą dźwiękową i sieciową. Jest też całkiem rozbudowany system zarządzania chłodzeniem, aczkolwiek nie powinniśmy liczyć na duży potencjał na podkręcanie. Jedna z najlepszych tanich płyt głównych AMD AM4. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B450

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX Zobacz recenzję

ASUS TUF Gaming B550-PLUS - dobra płyta główna do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS TUF Gaming B550-PLUS zalicza się do lepszych konstrukcji - taka płyta sprawdzi się z nowszymi procesorami Ryzen 7 5000 lub nawet Ryzen 9 5000 (producent zastosował całkiem niezłą sekcję zasilania z solidnym chłodzeniem, więc zainteresowani overclockingiem będą mogli dodatkowo podkręcić sprzęt). Rzecz jasna zapewniono nowoczesny zestaw portów. Do dyspozycji oddano cztery banki dla szybkich pamięci DDR4 RAM, dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 pod nowe dyski SSD NVMe oraz kilka portów USB (w tym jeden USB typ C). Graczy zainteresuje dobrej klasy układ dźwiękowy oraz szybka karta sieciowa 2.5G LAN. W cenie za 600 - 700 zł ciężko znaleźć coś lepszego. Najważniejsze cechy: Podstawka AM4

Chipset AMD B550

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (4)

Format ATX

Gigabyte B660 Gaming X DDR4 - tania płyta główna Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tania i dobra płyta główna pod nowe procesory Intel? Warto zwrócić uwagę na model Gigabyte B660 Gaming X DDR4 – świetnie sprawdzi się on z zablokowanymi modelami Core i5 lub Core i7 pod LGA 1700 (pozwala on jednak zastosować szybsze pamięci RAM, co powinno mieć wpływ na lepsze osiągi w grach). Wyposażenie obejmuje podstawowy zestaw portów – producent przewidział m.in. trzy gniazdka M.2 pod szybkie dyski SSD NVMe (jedno z radiatorem) i kilka portów USB. Graczy powinna też zainteresować szybka karta sieciowa 2.5G LAN. Gigabyte B660 Gaming X DDR4 to jedna z lepszych propozycji za 700 – 800 złotych. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel B660

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX

MSI Pro Z690-A DDR4 - płyta główna Intel do podkręcania Ocena benchmark.pl









4,5/5 MSI Pro Z690-A DDR4 może nie zalicza się do płyt głównych typowo dla graczy, ale oczywiście też można na niej pograć (szczególnie, że oferuje naprawdę niezłą funkcjonalność). Płytka wspiera najnowsze procesory Intel Core 12. generacji pod gniazdo LGA 1700 i do tego umożliwia podkręcanie modeli z odblokowanym mnożnikiem. Na pokładzie udostępniono m.in. złącze PCI-Express 5.0 x16, cztery gniazdka M.2 pod nowoczesne dyski SSD NVMe (jedno z nich wyposażono w radiator), a także szybką kartę sieciową 2.5G LAN i całą gamę portów USB. Jeśli składacie tańszy zestaw, koniecznie zwróćcie uwagę na wersję pod tańsze pamięci DDR4. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel Z690

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 6 (2)

Format ATX

ASUS ROG Maximus Z690 Hero - najlepsza płyta główna do gier Ocena benchmark.pl









4,5/5 ASUS ROG Maximus Z690 Hero to wypasiona propozycja, która pozwoli na budowę topowych komputerów do gier z nowymi procesorami Intel Core 12. generacji (można je podkręcić) i szybkimi pamięciami DDR5 RAM. Oprócz świetnego wyglądu, producent przewidział też bogate wyposażenie – złącze PCI-Express 5.0 x16 dla nowoczesnej karty graficznej, kilka portów M.2 pod szybkie dyski SSD NVMe, złącza Thunderbolt 4, a do tego bardzo dobry układ dźwiękowy oraz karty sieciowe 2.5G LAN i Wi-Fi 6E. Płyta ASUS ROG Maximus Z690 Hero kosztuje ogromne pieniądze, ale entuzjaści będą z niej zadowoleni. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel Z690

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4x DDR5 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 4 (0)

Format ATX

Najlepsza płyta główna do gier 2022

Wbrew pozorom najdroższa płyta główna nie musi być tą najlepszą. Do budowy tańszych zestawów z procesorami AMD sprawdzi się model ASUS TUF Gaming B550-Plus, który oferuje świetną funkcjonalność, pozwoli na dodatkowe podkręcenie procesora i pamięci RAM, a do tego całkiem nieźle wygląda.

Jeśli składacie komputer z nowym procesorem Intela, możecie wybrać płytę MSI Pro Z690-A DDR4. To porządna i funkcjonalna konstrukcja, która pozwoli na zbudowanie wydajnego zestawu (i przetaktowanie procesora i pamięci RAM). Model MSI może nie zalicza się do najefektowniejszych konstrukcji, ale za to jest dostępny w naprawdę niezłej cenie.